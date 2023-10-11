«В Америке идешь по улице, и кто-нибудь улыбнется. В Тольятти ни с кем не поздороваешься». Российский защитник с гражданством США Шмелев о культуре стран
Российский игрок с американским гражданством рассказал об улыбках в США и России.
Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.
– Американцы правда всегда тебе улыбаются?
– Да. В Америке идешь по улице, и кто-нибудь поздоровается, улыбнется. Могут сесть возле тебя на скамейке: «Как дела?» – «Все нормально. Как твои?» Это абсолютно нормально.
В 2018-м я был в России. Тогда приехало много иностранных болельщиков, людям было интересно их увидеть, поэтому вели себя более открыто. Но я все равно почувствовал разницу. В Тольятти у нас точно ни с кем не поздороваешься. Мне кажется, даже если в лифте с кем-то окажешься, никто ничего не скажет. Я не настаиваю, что это везде, но у меня такие впечатления.
– Некоторые говорят: да это же все искусственно. Или клево улыбаться и просто поболтать?
– Конечно, клево. Мне вот тяжело раскрыться с малознакомым человеком, я себя не очень комфортно чувствую.
А такая культура помогает быть увереннее – с кем-то поздороваться, даже начать разговор. Никогда не знаешь, кто перед тобой. Вдруг этот человек станет твоим другом или тебе поможет, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.
«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре
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На самом деле в современных развитых странах принято и здороваться (уж с соседями по дому точно), и помогать даже малознакомым людям. Личных примеров полно, даже этим летом при непростом внешнем фоне один муниципальный служащий в одной далекой стране потратил несколько часов на оказание совсем не обязательной для него консультации, а потом даже отказался от материальной благодарности со словами "это моя работа".
- А что, всем есть дело, как у меня дела ?
- Нет.
- А зачем спрашивают?
Sporst беседует за жизнь с какими-то ноунеймами, занимающимися спортом за границей.
М первым встречным говорить?
А зачем? Какое его собачье дело ? Я с другом выпью и поговорю за жизнь, если будет на душе не то....
Можно ведь и по ушам получить....
А ему , если нравится их мораль и привычки, то пусть и живёт с этими привычками. Я и говорю, что он уже почти не русский.
-любителем) это интервью не растащить на цитаты и не на фармить постов, значит не продать рекламу букам
все люди просто разные, и у нас просто меньше лицемерят(с)
Не замечаешь противоречие? Все люди разные на этом всё, но надо добавить что я особенный это смешно и чистой воды лицемерие.