«В Америке идешь по улице, и кто-нибудь улыбнется. В Тольятти ни с кем не поздороваешься». Российский защитник с гражданством США Шмелев о культуре стран

Российский игрок с американским гражданством рассказал об улыбках в США и России.

Яков Шмелев – защитник « » из чемпионата . До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.

– Американцы правда всегда тебе улыбаются?

– Да. В Америке идешь по улице, и кто-нибудь поздоровается, улыбнется. Могут сесть возле тебя на скамейке: «Как дела?» – «Все нормально. Как твои?» Это абсолютно нормально.

В 2018-м я был в России. Тогда приехало много иностранных болельщиков, людям было интересно их увидеть, поэтому вели себя более открыто. Но я все равно почувствовал разницу. В Тольятти у нас точно ни с кем не поздороваешься. Мне кажется, даже если в лифте с кем-то окажешься, никто ничего не скажет. Я не настаиваю, что это везде, но у меня такие впечатления.

– Некоторые говорят: да это же все искусственно. Или клево улыбаться и просто поболтать?

– Конечно, клево. Мне вот тяжело раскрыться с малознакомым человеком, я себя не очень комфортно чувствую.

А такая культура помогает быть увереннее – с кем-то поздороваться, даже начать разговор. Никогда не знаешь, кто перед тобой. Вдруг этот человек станет твоим другом или тебе поможет, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

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