«В Америке идешь по улице, и кто-нибудь улыбнется. В Тольятти ни с кем не поздороваешься». Российский защитник с гражданством США Шмелев о культуре стран

Теги МЛС премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA высшая лига Гибралтар Лайонс Гибралтар Яков Шмелев Футбол

Российский игрок с американским гражданством рассказал об улыбках в США и России.

Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.

– Американцы правда всегда тебе улыбаются?

– Да. В Америке идешь по улице, и кто-нибудь поздоровается, улыбнется. Могут сесть возле тебя на скамейке: «Как дела?» – «Все нормально. Как твои?» Это абсолютно нормально.

В 2018-м я был в России. Тогда приехало много иностранных болельщиков, людям было интересно их увидеть, поэтому вели себя более открыто. Но я все равно почувствовал разницу. В Тольятти у нас точно ни с кем не поздороваешься. Мне кажется, даже если в лифте с кем-то окажешься, никто ничего не скажет. Я не настаиваю, что это везде, но у меня такие впечатления.

– Некоторые говорят: да это же все искусственно. Или клево улыбаться и просто поболтать?

– Конечно, клево. Мне вот тяжело раскрыться с малознакомым человеком, я себя не очень комфортно чувствую.

А такая культура помогает быть увереннее – с кем-то поздороваться, даже начать разговор. Никогда не знаешь, кто перед тобой. Вдруг этот человек станет твоим другом или тебе поможет, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

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85 комментариев

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Pavelaznaurov
В Европе принято улыбаться и здороваться с незнакомыми людьми,это просто здорово!!!!!!!
+50
-22
+28
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arsenal.ave
Правильно он все говорит. Живу в хорошем районе, где и контингент по идее соответствующий, последний пример, захожу в лифт, стоят парень с девушкой и мужчина, говорю им «здравствуйте», в ответ каменные лица и тишина, стало не ловко, думаю, ну ладно. И такое часто бывает. Иногда конечно говорят в ответ здравствуйте или сами первые здороваются, но пример выше не редкость. И это соседи по дому, про прохожих на улице и говорить нечего))
+38
-10
+28
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Самый адовый Крикун
А если по делу, куда бы ни зашёл, в магазинчик или типа того, заказ какой забрать в доставке, всегда желаю продавцу хорошего дня, доброго вечера, в подъезде с кем пересечешься, аналогично. Но вот просто так случайному встречному на улице сказать, дай пять, как дела, бро? Ну перебор немного.
+28
-4
+24
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Dimych888
Ответ Astret
В россии люди сильно грубые и хамоватые. И это ещё в больших городах, где культура чуть получше, а в деревнях и вовсе появляться страшно, где нибудь закопают по тихому.
И медведи те еще хамы.
+31
-10
+21
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sd4fmwrvz8
Ответ Pavelaznaurov
В Европе принято улыбаться и здороваться с незнакомыми людьми,это просто здорово!!!!!!!
Лицемерие чистой воды
+34
-21
+13
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А зачем здороваться с незнакомыми?
+15
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ArnoNeputevy
Американцы ну оооооооооооочень искренне улыбаются.
+13
-4
+9
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MosesPray
Ответ hov13
А как Шмелёв в футбол играет?
Для начала мы узнали что есть такой футболист
+8
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Astret
В россии люди сильно грубые и хамоватые. И это ещё в больших городах, где культура чуть получше, а в деревнях и вовсе появляться страшно, где нибудь закопают по тихому.
+40
-34
+6
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[ADO]
В Америке идешь по улице, и кто-нибудь из валяющихся по углам наркоманов улыбнется.
+5
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Savarona25
Про "приветливость" американцев россиянам все объяснили еще в фильме Брат-2 и они до сих пор в это верят.
На самом деле в современных развитых странах принято и здороваться (уж с соседями по дому точно), и помогать даже малознакомым людям. Личных примеров полно, даже этим летом при непростом внешнем фоне один муниципальный служащий в одной далекой стране потратил несколько часов на оказание совсем не обязательной для него консультации, а потом даже отказался от материальной благодарности со словами "это моя работа".
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Radik_2.0
Ответ Лимит Лимитович
Хамство - национальная черта россиян. Это факт. Давайте, change my mind
живу себе, тружусь, хожу в магазины и бары, что то мне никто не хамит. может, проблема в вас?)
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hov13
А как Шмелёв в футбол играет?
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Sweeet
Солнцеликий запад. Угрюмый оркостан, классика. Пора каяться?
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Olavi Ranta
Я в Финляндии когда жил, тоже в начале непривычно было что все в доме или рядом с тобой здороваются, хотя знать тебя не знают, потом привык) В России тоже первое время здоровался со всеми по привычке в новом доме. Все в основном отвечали, но опять же в основном с подозрением, типа что ему надо читалось))) У нас люди какие - то значительно опасливее что ли...
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Pertinax Gandi
Вспоминаю фильм "Брат-2":
- А что, всем есть дело, как у меня дела ?
- Нет.
- А зачем спрашивают?
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Кокич
Это что за мода пошла?
Sporst беседует за жизнь с какими-то ноунеймами, занимающимися спортом за границей.
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Назар Игорь
Когда Крокодил Данди попал в Нью-Йорк он тоже пытался со всеми здороваться, это закончилось тем что его сняли с фонарного столба.
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artem saribekyan
В нем уже русского очень мало, наверное.
М первым встречным говорить?
А зачем? Какое его собачье дело ? Я с другом выпью и поговорю за жизнь, если будет на душе не то....
Можно ведь и по ушам получить....
А ему , если нравится их мораль и привычки, то пусть и живёт с этими привычками. Я и говорю, что он уже почти не русский.
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Chinafon2012
8 лет бамбас хамас
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Ивванов
Ответ Astret
В россии люди сильно грубые и хамоватые. И это ещё в больших городах, где культура чуть получше, а в деревнях и вовсе появляться страшно, где нибудь закопают по тихому.
Знаешь, твоя культура прежде всего видна по тому, как ты написал слово Россия.
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Кашшай Чакырович
Ответ Astret
В россии люди сильно грубые и хамоватые. И это ещё в больших городах, где культура чуть получше, а в деревнях и вовсе появляться страшно, где нибудь закопают по тихому.
Какую чушь ты несёшь , ты в деревнях то не был !На смотри на свою любимую Америку https://m.youtube.com/watch?v=DWm2wSaY39o&t=8s&pp=ygUs0YPQu9C40YbRiyDQsNC80LXRgNC40LrQuCDQvdCw0YDQutC-0LzQsNC90Ys%3D найди такую помойку со стадом наркоманов , хоть в одной деревне в России !
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newjersey
Ответ crazy_elky
Зачем сравнивать несравнимое. Кому-то больше по кайфу всем подряд улыбаться незнакомым, кому то по кайфу улыбаться только искренне, близким людям. Оба подхода имеют право на жизнь, они не «лучше» и не «хуже» друг друга.
Затем, что если не найти противоречие в интервью с ноунеймом (даже не ноунеймом в привычном спортивном понимании, а буквально никем, прохожим
-любителем) это интервью не растащить на цитаты и не на фармить постов, значит не продать рекламу букам
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FalcaoNePoedet
Ответ arsenal.ave
Правильно он все говорит. Живу в хорошем районе, где и контингент по идее соответствующий, последний пример, захожу в лифт, стоят парень с девушкой и мужчина, говорю им «здравствуйте», в ответ каменные лица и тишина, стало не ловко, думаю, ну ладно. И такое часто бывает. Иногда конечно говорят в ответ здравствуйте или сами первые здороваются, но пример выше не редкость. И это соседи по дому, про прохожих на улице и говорить нечего))
ну у меня в доме всегда отвечают или сами здороваются, даже дети) так что все люди просто разные, и у нас просто меньше лицемерят
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Тухель
Ответ FalcaoNePoedet
ну у меня в доме всегда отвечают или сами здороваются, даже дети) так что все люди просто разные, и у нас просто меньше лицемерят
Твой коммент чистое лицемерие.
все люди просто разные, и у нас просто меньше лицемерят(с)
Не замечаешь противоречие? Все люди разные на этом всё, но надо добавить что я особенный это смешно и чистой воды лицемерие.
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