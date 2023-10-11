«В США по-другому относятся к детям в школах – мягче. Другая атмосфера. В России учиться труднее, в Америке было легко». Российский защитник с гражданством США Шмелев об образовании

Российский игрок с американским гражданством сравнил школы России и США.

– защитник « » из чемпионата . До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.

– В России ты учился в четвертом классе, но в Штатах поступил в третий. Из-за языка?

– Да. Потом перепрыгнул из пятого в седьмой, когда понял, что уже освоил английский.

– Что тебя удивляло в школе?

– Много вещей. В России мы носили форму, а в Америке была расслабленная атмосфера – все носили что хотели. Делали очень интересные прически. Мне показалось, что там больше приветствуют самовыражение. То, что ты надеваешь, – это что-то важное, твое высказывание, твоя идея.

В России учиться намного труднее. В Америке было очень легко, особенно по математике. В России я учился только до четвертого класса, но в Америке не испытывал такого стресса, как в российских школах. Нет таких переживаний из-за экзаменов, из-за уроков.

– А почему нет стресса?

– Вот даже заходишь в школу – и другая атмосфера. Стены по-другому выглядят. Помню, в России была какая-то странная белая краска, ты не очень комфортно себя чувствовал.

Может, учителя строгие. Хотя моя учительница в начальной школе в России была очень хорошая. Я не говорю, что в Америке нет строгих учителей, но там чуть по-другому относятся к детям. Мягче, наверное.

– Какой мы видим американскую школу в кино: есть звезды, которых все уважают и которым завидуют, а есть ребята, которых буллят. Это так и выглядит?

– Я учился в старшей школе в Сиэтле, когда играл там за академию. И это была классическая американская школа с классическими пацанами, которые играют в американский футбол и носят бомберы с буквой нашей школы. Но я ни разу не видел, чтобы кого-то обижали или на кого-то поднимали руку.

Эти пацаны действительно считаются там самыми популярными. Потому что в культуре американского спорта идет большой фокус на американский футбол. И когда одна школа играла против другой, там легко собиралось где-то три тысячи зрителей – аншлаг. Я побывал на паре матчей, потом пошел на простой футбол, соккер, а его смотрят человек 20 – в основном родители игроков.

– Чем американские подростки отличаются от наших?

– Я бы не сказал, что они как-то отличаются. Мне кажется, дети везде примерно одинаково смотрят на мир и хотят похожих вещей.

Меня никто никогда не цеплял из-за того, что я приехал, все было очень дружелюбно. Хотя, может, сначала я просто не понимал, потому что не знал язык, ха-ха, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

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