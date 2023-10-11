«В США по-другому относятся к детям в школах – мягче. Другая атмосфера. В России учиться труднее, в Америке было легко». Российский защитник с гражданством США Шмелев об образовании

Теги МЛС премьер-лига Россия высшая лига Гибралтар Лайонс Гибралтар Яков Шмелев Футбол

Российский игрок с американским гражданством сравнил школы России и США.

Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.

– В России ты учился в четвертом классе, но в Штатах поступил в третий. Из-за языка?

– Да. Потом перепрыгнул из пятого в седьмой, когда понял, что уже освоил английский.

– Что тебя удивляло в школе?

– Много вещей. В России мы носили форму, а в Америке была расслабленная атмосфера – все носили что хотели. Делали очень интересные прически. Мне показалось, что там больше приветствуют самовыражение. То, что ты надеваешь, – это что-то важное, твое высказывание, твоя идея.

В России учиться намного труднее. В Америке было очень легко, особенно по математике. В России я учился только до четвертого класса, но в Америке не испытывал такого стресса, как в российских школах. Нет таких переживаний из-за экзаменов, из-за уроков.

– А почему нет стресса?

– Вот даже заходишь в школу – и другая атмосфера. Стены по-другому выглядят. Помню, в России была какая-то странная белая краска, ты не очень комфортно себя чувствовал.

Может, учителя строгие. Хотя моя учительница в начальной школе в России была очень хорошая. Я не говорю, что в Америке нет строгих учителей, но там чуть по-другому относятся к детям. Мягче, наверное.

– Какой мы видим американскую школу в кино: есть звезды, которых все уважают и которым завидуют, а есть ребята, которых буллят. Это так и выглядит?

– Я учился в старшей школе в Сиэтле, когда играл там за академию. И это была классическая американская школа с классическими пацанами, которые играют в американский футбол и носят бомберы с буквой нашей школы. Но я ни разу не видел, чтобы кого-то обижали или на кого-то поднимали руку.

Эти пацаны действительно считаются там самыми популярными. Потому что в культуре американского спорта идет большой фокус на американский футбол. И когда одна школа играла против другой, там легко собиралось где-то три тысячи зрителей – аншлаг. Я побывал на паре матчей, потом пошел на простой футбол, соккер, а его смотрят человек 20 – в основном родители игроков.

– Чем американские подростки отличаются от наших?

– Я бы не сказал, что они как-то отличаются. Мне кажется, дети везде примерно одинаково смотрят на мир и хотят похожих вещей.

Меня никто никогда не цеплял из-за того, что я приехал, все было очень дружелюбно. Хотя, может, сначала я просто не понимал, потому что не знал язык, ха-ха, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
darby crash
Поэтому на школьных Олимпиадах от США побеждают исключительно азиаты...
+34
-6
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
подожду когда местные эксперты доделают уроки и расскажут что к чему
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Российский защитник с гражданством США

С хрена ли он тогда российский???
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
"Стены по-другому выглядят. Помню, в России была какая-то странная белая краска, не очень комфортно себя чувствовал"

Мало того, что тебе в Америке все встречные улыбаются, так ещё и стены в школах другого цвета. Чудо, а не страна!
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vik Elis
Ответ Dexter Morgan
Чтобы все понимали. В США образование такое, что ты можешь быть профи в своей профессии, но элементарно быть тупым в других областях знаний. Условный экономист элементарных законов физики может не знать. А математик вообще на карте страну не может даже показать определённую. Да, в российских школах и вузах сложно учиться. Много предметов, иногда даже кажется, что лишних. А на деле даже троечники в России более образованы, чем американские отличники.
А что лучше , быть профи в чем то одном или знать всего по чуть чуть ?
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vkv_rus1
Анализ уровня детского сада.
Про образование в США можно часами говорить, но коротко - школьное (public school) на 100% зависит от места проживания. Мы специально переехали в другой небольшой (и дорогой для проживания) город в Коннектикуте, чтобы у сына было хорошее школьное образования. Частная школа требует очень больших денег, да и не везде они есть в пределах 20-40 миль.
Как то так :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ Олег Клаутов
Именно поэтому в большинстве интеллектуальных олимпиады граждане США занимают первые-третьи места?
Граждане США (эмигранты китайцы и индусы)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Vik Elis
А что лучше , быть профи в чем то одном или знать всего по чуть чуть ?
Лучше знать как можно больше. Быть гением в одной области и быть идиотом во всём остальном очень хреново.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
darby crash
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А они не американцы что-ли 🗿
Вы похоже не в курсе, что происходит в США с азиатами с 2020 года... И насколько я помню, те школьники с Олимпиад, они либо начинали обучение в своих странах, либо изначально обучались в частных школах среди своих
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noff73
Ребята, читайте, что он говорит, там же всё откровенно сказано)) получил английский, перепрыгнул из 5-го в 7- ой. Хоккеист)) в "нормальной" школе)) Про ам. Фут, популярность пацанов и т. п. всё по делу. У нас самих сын учился там левой ногой, индивидуально шёл на два года опережая программу по математике/физике в школе одного из самых серьёзных в этом плане городов США. Приехал домой в обычный класс - из двоек-троек первый год не вылезал)) до сих пор с ним веселимся по этому поводу
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amurseff03
Ответ Vik Elis
А что лучше , быть профи в чем то одном или знать всего по чуть чуть ?
А кто сказал всего знать чуть чуть? Всего знают и много. А можно быть гением в одном чем то, а потом вдруг не пригодился в этой области, а в другом ты ничего не шаришь и все.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ну, потому что в США требовательность и строгие порядки это больше про частные школы, в которых учатся дети богатых и влиятельных родителей. Посмотрите биографию почти любого успешного американского чиновника, там всегда будет какая-нибудь школа Тафта или другое похожее заведение. Не говоря уже о таких личностях как семейство Бушей или даже Барак Обама. А в обычной школе, как и у нас, небольшие зарплаты и отсутствие престижа в обществе, разумеется, с поправкой на американский уровень жизни. И такие вещи не секрет, они находят отражение в популярном искусстве, например, Уолтер Уайт или роль Бандераса в Держи ритм.
В обычных школах тоже можно получить хорошее образование, но это относительная редкость, иди поищи еще такую школу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
summer-winter
на спортсе на смену заступил проамериканский новостник?😆 Что за поток крайне субъективной информации.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amurseff03
Там что то лучше что хуже, как и здесь. Везде свои плюсы и минусы. А так российское(советское) образование по мне лучше, но увы все дальше уходим от советского образования в худшую сторону.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dexter Morgan
В СССР как раз и был нормальный мультикультурализм. А в США мультикультурализм на уровне чёрной Русалочки. Лишают всех индивидуальности и идентичности.
Черная Русалочка ещё норм, подумаешь, подзагорела. Вот когда начинают говорить о "плохих белых"...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noff73
Ответ Writer 1
Само определиение индеец не однозначно, ибо каждая индийская община была сама по себе, и многие племена повторюсь, действовали по разные баррикады Европейских войн. Примерно как Росс. империя захватывала Сибирь и ДВ, если просмотреть по картам, то есть четкие места, где проживали (ют) Русские и коренные народы. Это не отменяет того факта, что твои высказывание лишь издержки непроверенной информации. День благодарения - туфта, Мульткультуразим не как в СССР (на деле антисемитизм в СССР был очень развит) ну а про образование очень смешно, я ни одного доказательства не увидел, что Росс школьник умнее Американского в жизни, кроме слов в интернете)) И это с учётом того, что Америка до сих пор лидер по открытиями и на бытовом уровне, например Чат-gpt был создан там, и лишь потом, это скопировал Яндекс, Сбер и т.д. Ну а про то, что частный бизнес неприкасаем в Америке со времён отцов-основателей, лишь говорит о том, что они как раз учились по жизни и не хотели что бы тут была Вторая Европа с гонениями и т.д, хотя большинство отцов-основателей были самогонные предприниматели, которые как раз научили делать индейцы, отсюда и день благодарения, ибо научили обращаться с местными культурами. Индивидуальность, свои границы - это святое для Американца и России ещё ой как далеко до этого, Понятие Индивидуальность и СССР - Это как Чёрное и белое)
Господи, какой компот из штампо-мыслей. ЕГЭ сдавали?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Writer 1
Не верно. День Благодарения существует что бы отблагодарить индейцев, которые приняли белокожих на новом континенте. Американцы не вырезали индейцев, наоборот Французы их подкупали и подговарили напасть на Американцев. Прямо так и было: Американо-Канадская война
Я это знаю. Вот только на деле всё совсем иначе. Индейцев поубивали и забрали их земли. С тех пор индейцы живут в резервациях. Хорошо отблагодарили. Как сейчас американцы везде несут свободу и демократию, так и тогда "благодарили" других.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ darby crash
Поэтому на школьных Олимпиадах от США побеждают исключительно азиаты...
А они не американцы что-ли 🗿
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Чтобы все понимали. В США образование такое, что ты можешь быть профи в своей профессии, но элементарно быть тупым в других областях знаний. Условный экономист элементарных законов физики может не знать. А математик вообще на карте страну не может даже показать определённую. Да, в российских школах и вузах сложно учиться. Много предметов, иногда даже кажется, что лишних. А на деле даже троечники в России более образованы, чем американские отличники.
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jakkotja@gmail.com
Смотрел фильм директор с белуши, ну не знаю жёстко там довольно)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мультикультурализм - не так уж и плохо. Раньше тебя за национальность клеймили. Забыл, что проповедовал СССР?
В СССР как раз и был нормальный мультикультурализм. А в США мультикультурализм на уровне чёрной Русалочки. Лишают всех индивидуальности и идентичности.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Nikolas Polosukhin
Комментарий удален модератором
На себя посмотри. Я видел, что несли на высоком уровне в США про Белорусское море. Джейн Псаки. Уровень образования элиты.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Нистратов
Ответ DeltaForce
Так Сша страна эмигрантов,в чем проблема?!
Тогда уж сразу бандитов и захватчиков, что уж мелочиться. Вы задолбали уже подводить все под одну мысль. Нет чтобы объективно: здесь США далеко впереди, а здесь у них клоака похлеще Кемерово. Нет, у вам подобных всегда есть куда тему перевести и как соскочить.

Мальчик в интервью видимо сравнивает простую школу в замкадье с немного менее простой в США. Вряд ли мама его туда уехала за автомойщика выходить. Тут как всегда: ничего не видел, но все знает. Не случайные мигранты должны сравнивать такие вещи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurgali.akzigitov9@gmail.com
Ответ Антон Фалафель
Российский защитник с гражданством США С хрена ли он тогда российский???
Этнический русский было бы правильней сказать, или рожденный на территории России.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Клаутов
Ответ Pigmalion
Ну у этих граждан США обычно фамилии интересные)
От этого они гражданами США не перестают быть
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий