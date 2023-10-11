Тренер «Зенита» Симутенков о Fan ID: «Что-то пошло не так, активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Игорь Симутенков Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков считает, что из-за Fan ID что-то пошло не так.

– Fan ID – добро или зло?

– Активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше. Значит, что-то пошло не так. Без «Виража» и с ним уровень поддержки команд, конечно разнятся.

– Если бы Игорь Симутенков был обычным болельщиком, он оформил бы себе Fan ID?

– Если бы ходил на стадион – оформил бы, – сказал член тренерского штаба петербуржцев.

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8 комментариев

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Крыло советов
Что же могло пойти не так? 🤡
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Александр Иванов
в смысле не так? всё по плану. как задумано
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Дима
Так власти ФанУйди ввели как раз для того, чтобы активную поддержку со стадионов выпилить, что не так?
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Sitad
Прапорщик очевидность
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Дмитрий
Ответ типичного работника горсовета)) если бы ходил, оформил бы)) а если бы не ходил, то не оформил.
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jqzn88xn6n
А что случилось?🤡
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a2wai
Что же, интересно, произошло такого, что фанатов стало меньше?)
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