Тренер «Зенита» Симутенков о Fan ID: «Что-то пошло не так, активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше»

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков считает, что из-за Fan ID что-то пошло не так.

– Fan ID – добро или зло?

– Активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше. Значит, что-то пошло не так. Без «Виража» и с ним уровень поддержки команд, конечно разнятся.

– Если бы был обычным болельщиком, он оформил бы себе Fan ID?

– Если бы ходил на стадион – оформил бы, – сказал член тренерского штаба петербуржцев.

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