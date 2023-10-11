Тренер «Зенита» Симутенков о Fan ID: «Что-то пошло не так, активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше»
Тренер «Зенита» Игорь Симутенков считает, что из-за Fan ID что-то пошло не так.
– Fan ID – добро или зло?
– Активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше. Значит, что-то пошло не так. Без «Виража» и с ним уровень поддержки команд, конечно разнятся.
– Если бы Игорь Симутенков был обычным болельщиком, он оформил бы себе Fan ID?
– Если бы ходил на стадион – оформил бы, – сказал член тренерского штаба петербуржцев.
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