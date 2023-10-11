Сутормин о музыке в раздевалке «Зенита»: «Микс нашей и латиноамериканской. Zivert часто включают, иногда ставим «Короля и Шута»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Алексей Сутормин Вильмар Барриос Спорт-Экспресс музыка Футбол

Алексей Сутормин рассказал, какую музыку слушают игроки «Зенита» в раздевалке.

– Ты говорил, что после ухода Дзюбы в раздевалке стало тише, но не скучнее. Кто сейчас держит команду?

– Миша Кержаков часто шутит. Кто-то еще из наших тоже может, да и бразильцы. Главные, наверное, Кержаков и Барриос – они отвечают за атмосферу. Кстати, Вильмар еще и за музыку.

– Включает латиноамериканскую музыку?

– Не всегда. Получается такой микс нашей музыки и латиноамериканской. Видимо, как-то по чартам находят или им кто-то подсказывает.

Например, Zivert у нас часто включают. Где-то сами проявляем инициативу, ставим «Короля и Шута». Никто не обижается, скажем так, – сказал полузащитник «Зенита».

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6 комментариев

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Drob003
Zivert чëткая 😎
+3
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Н.Ф.
А танцуют всегда самбу.
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форест
Ну КиШ понятно кто включает.
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