Сутормин про ЛЧ: «В прошлом сезоне «Зенит», наверное, вышел бы из группы. Могли что-то показать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Алексей Сутормин Малко Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Сутормин считает, что в прошлом сезоне ЛЧ «Зенит» мог бы выйти из группы.

– Мотивация становиться чемпионами изменилась из-за отсутствия еврокубков? 

– Нет. Ты же изначально хочешь занять первое место, а уже оно дает право сыграть в Лиге чемпионов.

– На что бы сейчас претендовал «Зенит», если бы играл в групповом этапе Лиги чемпионов?

– Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне, – сказал хавбек «Зенита».

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15 комментариев

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Люблю осень
Да что уж там, и саму ЛЧ могли бы выиграть
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ЗЕНИТ65
Особенно Сутормин вышел бы. И показал.
+6
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Чувак Г
И купил бы еще пару суторминов за 50 рублей
+4
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Сергей Жарковский
Пустое интервью, ни о чём.
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Spartakus1984
Ну с тобой в составе,конечно бы вышли из группы,вне сомнений.
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Динар
Можно альтернативную таблицу коэффициентов начинать вести: Зениту очков 10 накинем за группу лч, Спартаку побольше з за группу ЛЕ, плюс Спартак ЛЕ бы взял прошлую так что Россия обходит Францию
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игрочишка всея руси
Ответ Люблю осень
Да что уж там, и саму ЛЧ могли бы выиграть
Плюс поставил за сарказм )
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Spartakus1984
Ответ Zenith forever
Что было бы в ЛЧ бессмысленно обсуждать, а то, что в прошлом сезоне Зенит был очень хорош - это факт. И был наголову выше команд, поклонники которых продолжают здесь в комментах демонстрировать свою мелкую зависть.
На фоне кого зенит был хорош,это важно,на фоне тех кого в 2-6 раз богаче.Так себе достижение.
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