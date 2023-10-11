Сутормин про ЛЧ: «В прошлом сезоне «Зенит», наверное, вышел бы из группы. Могли что-то показать»
Алексей Сутормин считает, что в прошлом сезоне ЛЧ «Зенит» мог бы выйти из группы.
– Мотивация становиться чемпионами изменилась из-за отсутствия еврокубков?
– Нет. Ты же изначально хочешь занять первое место, а уже оно дает право сыграть в Лиге чемпионов.
– На что бы сейчас претендовал «Зенит», если бы играл в групповом этапе Лиги чемпионов?
– Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне, – сказал хавбек «Зенита».
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