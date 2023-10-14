Дания – Казахстан: прогноз на матч 14.10.2023, чемпионат Европы 2024, отборочный турнир

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В субботу, 14 октября, сборная Дании на своем поле сыграет с Казахстаном. Игра состоится в рамках 7 тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. Встречу начнут в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа Дании (1.15), обе забьют (2.60)

Сможет ли сборная Дании взять реванш за поражение в первой встрече? Получится ли у Казахстана вновь обыграть скандинавскую сборную? Кто из футболистов забьет голы? А кто пополнит свою статистику отданных результативных передач? Ответы на эти вопросы мы узнаем только после просмотра игры, а наш прогноз на матч Дания – Казахстан поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

Дания

 

Сборная Дании идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Команда в шести сыгранных матчах отбора выиграла четыре встречи, в одном матче сыграла вничью и потерпела одно поражение. Датчане довольно много забивают – 12 голов, пропустила же команда только пять голов.

Отметим, что у датчан одинаковое количество очков со сборной Словении – однако балканская сборная забила на мяч больше, но и при этом пропустила больше на один гол, поэтому лидерство словенцев более чем номинальное.

Лучшим бомбардиром команды является Расмус Хойлунн, выступающий за «Манчестер Юнайтед». Игрок наколотил шесть голов в шести матчах отборочного цикла. Лучший ассистент – Кристиан Эриксен. Хавбек отдал три ассиста в четырех встречах.

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Казахстан

 

Сборная Казахстана идет на четвертой строчке, имея в своем активе 12 очков. Команда выиграла четыре встречи, а также дважды уступила. В активе подопечных Магомеда Адиева девять забитых голов, при этом команда пропустила пять мячей.

Сразу четыре футболиста занимают первое место в споре лучших бомбардиров сборной. Речь идет об Абате Аймбетове, Бахтиере Зайнутдинове, Максиме Самородове и Асхате Тагыбергене. У всех футболистов в активе по два гола. Лучший ассистент – Ян Вороговский. В активе футболиста два гола в шести сыгранных матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Дания – Казахстан

 

Прежде чем приступать к прогнозу на матч, вспомним, как команды ранее играли друг с другом. Так, всего команды провели пять очных встреч, в которых четыре раза побеждала Дания, а в одной встрече победил Казахстан.

В предстоящей встрече датчане выглядят фаворитом матча – наверняка команда возьмет свое, и «вернет должок» за поражение в первой встрече. Казахстан же будет сопротивляться, забьет гол, но проиграет. Наш прогноз – победа Дании (1.15), обе забьют (2.60).

К слову, букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу датчан коэффициент 1.15, ничья оценивается как менее вероятное событие – на нее дают 8.10. а вот победа Казахстана и вовсе, что-то из разряда сенсации. На победу подопечных Адиева дают и соответствующий коэффициент – 21.00.

Где смотреть матч Дания – Казахстан

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Дания – Казахстан
Дата проведения
14 октября, 21.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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