Где смотреть Сборная Дании – сборная Казахстана, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 14 октября
В субботу, 14 октября, сыграют сборная Дании и сборная Казахстана в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Паркен».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Дании – сборная Казахстана
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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