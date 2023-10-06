Мората – игрок недели в Лиге чемпионов. Форвард «Атлетико» опередил Беллингема и Хейлунда

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Альваро Мората стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Форвард «Атлетико» сделал дубль в игре 2-го тура группового этапа против «Фейеноорда» (3:2).

Мората обошел нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда (дубль против «Галатасарая»), хавбека «Реала» Джуда Беллингема (гол и пас против «Наполи») и вингера «Браги» Бруму (гол и ассист против «Униона»).

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал хавбек пражской «Славии» Моймир Хитил, сделавший дубль в игре с «Шерифом» (6:0).

Чех обошел форварда «Ромы» Андреа Белотти (дубль в ворота «Серветта»), хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакета (гол в ворота «Фрайбурга») и защитника «Аталанты» Маттео Руджери (гол в ворота «Спортинга»).

В Лиге конференций лучшим признали полузащитника «Нордшелланда» Беньямина Нюгрена за дубль в ворота «Лудогорца» (7:1).

Швед опередил Джошуа Кинга из «Фенербахче» (дубль в игре со «Спартаком» Трнава), Венсана Абубакара из «Бешикташа» (дубль в игре с «Лугано») и Тарика Тиссаудалиа из «Гента» (дубль в игре с «Маккаби» Тель-Авив).

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23 комментария

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Имя Фамилия
Ответ Artem Piatkov
Хз Гол+пас против Чемпиона Италии Наполи на выезде объективно ценнее, чем дубль Фейеноорду Тем более, что как оказалось, первый гол вообще забит с учётом пассивного оффсайда (защитник мог и не трогать мяч, он уходил в оффсайд, но судья засчитал это) Наполи - 577,75 млн стоимость состава Фейеноорд - 204,73
теперь определяют игрок недели по стоимости клуб соперника?
+22
-10
+12
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Пинающий Достоинства
Ну Марат неплох
+9
-1
+8
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Елена Готье
Ответ Artem Piatkov
Хз Гол+пас против Чемпиона Италии Наполи на выезде объективно ценнее, чем дубль Фейеноорду Тем более, что как оказалось, первый гол вообще забит с учётом пассивного оффсайда (защитник мог и не трогать мяч, он уходил в оффсайд, но судья засчитал это) Наполи - 577,75 млн стоимость состава Фейеноорд - 204,73
А какая там стоимость состава у Реала? Мората им недавно дубль оформил как раз.
+5
-1
+4
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Eden Hazard
Ответ Artem Piatkov
Хз Гол+пас против Чемпиона Италии Наполи на выезде объективно ценнее, чем дубль Фейеноорду Тем более, что как оказалось, первый гол вообще забит с учётом пассивного оффсайда (защитник мог и не трогать мяч, он уходил в оффсайд, но судья засчитал это) Наполи - 577,75 млн стоимость состава Фейеноорд - 204,73
при объективном мышлении приводят всех претендентов, а ты "объективно" пытаешься обосновать что надо было Беллингему дать) да и когда стоимость состава влияла то? как измерять? делить одну на другую и коэффициент высчитывать? ну тогда посчитай и стоимость Реала тоже. Чтоб объективно совсем было. И не всего состава, а тех кто был на поле) А лучше не парься и живи дальше)
+5
-1
+4
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Beyond
Ответ Стахович
Какой же бред конечно.Беллингем заслужил и MVP,и лучший гол недели
И золотой мяч, и ночь с Леонардо ди Каприо
+7
-3
+4
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MigraTjk
Хоть я фанат Реала, но хочу признать что Мората как будто второе дыхание открылось, очень хорош. Но Джуд в след раз возьмет этот приз.
+7
-4
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Антон Никуленков
Ответ Artem Piatkov
Хз Гол+пас против Чемпиона Италии Наполи на выезде объективно ценнее, чем дубль Фейеноорду Тем более, что как оказалось, первый гол вообще забит с учётом пассивного оффсайда (защитник мог и не трогать мяч, он уходил в оффсайд, но судья засчитал это) Наполи - 577,75 млн стоимость состава Фейеноорд - 204,73
Где стоимости Реала и Атлетико?
+6
-3
+3
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Антиглор17
По делу, по сути выдрали себе победу.
+3
-1
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Хз Гол+пас против Чемпиона Италии Наполи на выезде объективно ценнее, чем дубль Фейеноорду Тем более, что как оказалось, первый гол вообще забит с учётом пассивного оффсайда (защитник мог и не трогать мяч, он уходил в оффсайд, но судья засчитал это) Наполи - 577,75 млн стоимость состава Фейеноорд - 204,73
Хорошо Мората унизил Реал сначала очно, а потом заочно
+11
-9
+2
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Scary#Clowm
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Ответ Direct free kick
Хорошо Мората унизил Реал сначала очно, а потом заочно
ты прозрел
+3
-1
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Роман
Да, он хорош.
+2
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Стахович
Какой же бред конечно.Беллингем заслужил и MVP,и лучший гол недели
+14
-14
0
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Kubinec_
никогда не понимал хейта к Альваро
+2
-2
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ZamoRano
Ответ Direct free kick
Хорошо Мората унизил Реал сначала очно, а потом заочно
Комментарий удален модератором
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vaniaEee
Ответ Имя Фамилия
теперь определяют игрок недели по стоимости клуб соперника?
Остальные доводы мимо пропустил)
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Андрей Кузнецов
Ответ Антон Никуленков
Где стоимости Реала и Атлетико?
О, еще одно оскорбление умственных способностей? Что, нельзя сосредоточиться на игре Мораты и насладиться его успехами, не сводя все к деньгам? В футболе ценится умение игрока и его результаты на поле, а не его стоимость на трансферном рынке. К тому же, сумма трансфера является лишь показателем финансовой мощи клуба и не всегда коррелирует с успехами команды. Так что можете не париться по поводу стоимости, лучше насладиться игрой футболистов на поле. 😉👍
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