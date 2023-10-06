Мората – игрок недели в Лиге чемпионов. Форвард «Атлетико» опередил Беллингема и Хейлунда
Альваро Мората стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
Форвард «Атлетико» сделал дубль в игре 2-го тура группового этапа против «Фейеноорда» (3:2).
Мората обошел нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда (дубль против «Галатасарая»), хавбека «Реала» Джуда Беллингема (гол и пас против «Наполи») и вингера «Браги» Бруму (гол и ассист против «Униона»).
Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал хавбек пражской «Славии» Моймир Хитил, сделавший дубль в игре с «Шерифом» (6:0).
Чех обошел форварда «Ромы» Андреа Белотти (дубль в ворота «Серветта»), хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакета (гол в ворота «Фрайбурга») и защитника «Аталанты» Маттео Руджери (гол в ворота «Спортинга»).
В Лиге конференций лучшим признали полузащитника «Нордшелланда» Беньямина Нюгрена за дубль в ворота «Лудогорца» (7:1).
Швед опередил Джошуа Кинга из «Фенербахче» (дубль в игре со «Спартаком» Трнава), Венсана Абубакара из «Бешикташа» (дубль в игре с «Лугано») и Тарика Тиссаудалиа из «Гента» (дубль в игре с «Маккаби» Тель-Авив).
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