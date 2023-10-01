Сафонов о возможном титуле «Краснодара»: «Сейчас не хочется загадывать. Прошло всего 10 матчей»

Теги Рубин премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара».

Команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка в 10 турах.

– «Краснодар» сейчас лидирует. Придает ли это уверенности и надежд, что в этом сезоне получится стать чемпионами?

– Естественно, мы понимаем наше положение. Понимаем, где мы находимся. Поэтому выходим каждый раз забирать три очка. Начало и середина сезона – как раз то время, когда надо набирать очки. А уже ближе к концу, туру к 20‑му, смотреть таблицу и рассчитывать на что‑то.

Сейчас не хочется загадывать. Прошло всего десять матчей. Например, «Зенит» два тура назад был в лидерах, а сейчас дважды проиграл, и уже непонятно, какая позиция будет относительно других команд, которые будут завтра играть.

– Для вас как для воспитанника клуба выиграть чемпионство наиболее знаково будет?

– Безусловно, есть какие‑то личные мотивы. Но прежде всего я профессионал, футболист. Играю за команду, за тех, кто выходит со мной на поле. Лично для меня есть достаточно много причин, чтобы бороться за первую строчку и пытаться взять чемпионство, – сказал вратарь «Краснодара» после победы над «Рубином» (2:0).

+7 у «Краснодара» от «Зенита». Больше верится в чемпионство?

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8 комментариев

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Vatikan
Я так понимаю у нас уже три чемпиона за 10 туров.
Сначала чемпионство дали зениту, потом великий и могучий, теперь вот Краснодар
+2
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+2
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Suckmyrocket
Ответ Спартак Уокер
Тем что уже много лет показывают качественный футбол но ничего так и не выиграли
ну наверное не такой уж качественный, раз ничего не выиграли, нет?
+2
0
+2
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Спартак Уокер
Очень надеюсь на Краснодар они заслужили свое первое чемпионство
+2
-2
0
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а ты смешной
Кто уже после 3х Туров становится чемпионом
0
0
0
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Suckmyrocket
Ответ Спартак Уокер
Очень надеюсь на Краснодар они заслужили свое первое чемпионство
чем заслужили?
вот весной будет понятно, заслужили или нет!
0
0
0
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Спартак Уокер
Ответ Suckmyrocket
чем заслужили? вот весной будет понятно, заслужили или нет!
Тем что уже много лет показывают качественный футбол но ничего так и не выиграли
+2
-2
0
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