«Барса» инвестировала в стартап по мониторингу пота. Устройство будут совершенствовать с помощью игроков
«Барселона» сотрудничает со стартапом, изучающим физиологические параметры пота.
Подразделение клуба Barça Innovation Hub стало акционером каталонского стартапа в области биотехнологий Onalabs, занимающегося изучением физиологических параметров пота с целью мониторинга здоровья и спортивных показателей.
Компания Onalabs производит мультисенсорные устройства Onasport в форме нагрудного бандажа, позволяющие мониторить потоотделение и обезвоживание, а также определять уровень усталости мышц. Эти данные позволяют оптимальным образом планировать тренировки с целью обеспечения их большей эффективности.
Сообщается, что целью сотрудничества «Барселоны» со стартапом является усовершенствование технологии и создание продукта, способного отслеживать большее количество показателей. Игроки каталонского клуба помогут сделать устройство лучше.
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Я то думал сейчас зайду в комменты, а там уже кто-то шедевр расписал посмеяться...
А тут все глоры не успокоятся с рычагами и хейтом....