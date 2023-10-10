«Барса» инвестировала в стартап по мониторингу пота. Устройство будут совершенствовать с помощью игроков

«Барселона» сотрудничает со стартапом, изучающим физиологические параметры пота.

Подразделение клуба Barça Innovation Hub стало акционером каталонского стартапа в области биотехнологий Onalabs, занимающегося изучением физиологических параметров пота с целью мониторинга здоровья и спортивных показателей.

Компания Onalabs производит мультисенсорные устройства Onasport в форме нагрудного бандажа, позволяющие мониторить потоотделение и обезвоживание, а также определять уровень усталости мышц. Эти данные позволяют оптимальным образом планировать тренировки с целью обеспечения их большей эффективности.

Сообщается, что целью сотрудничества «Барселоны» со стартапом является усовершенствование технологии и создание продукта, способного отслеживать большее количество показателей. Игроки каталонского клуба помогут сделать устройство лучше.

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