Тевес о работе в «Индепендьенте»: «Три игрока не умеют складывать и вычитать. Работаем с клубом, чтобы они пару часов уделяли учебе»

Теги Карлос Тевес высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Индепендьенте Футбол

Карлос Тевес высказался о важности образования для футболистов.

Бывший игрок сборной Аргентины, ныне тренирующий «Индепендьенте», рассказал о своем удивлении, когда узнал, что три игрока команды не умеют складывать и вычитать.

«Я даю игрокам упражнение на скорость, связанное с нейронаукой. Когда игрок физически утомляется, я прошу его решить задачу, [например] 2+2. Три игрока нашего нынешнего состава, выступающие в высшем дивизионе, сказали мне, что не умеют складывать и вычитать.

Это все из-за бедности. Мы можем накормить парня, можем помочь со многими вещами, но учеба... Ему нужно знать, как защитить себя, чтобы он умел читать то, что подписывает. Мы вместе с клубом работаем над тем, чтобы пригласить преподавателя, чтобы после тренировки они могли посвящать пару часов учебе», – рассказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Трент Резнор
Рай для агентов
+24
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SVD44
игрок, не умеющий считать - находка для агента. Хороший игрок, не умеющий считать - сокровище.
+17
0
+17
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Лёха Миллер
Некоторые юзеры спортса новости не читают, а только заголовки)
+4
0
+4
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Сергей Орлов
У нас Загитова не умеет и ничего, "королева льда")
+5
-2
+3
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Крыс Пол
При чем тут бедность, чтобы научиться простой арифметике, никакие учителя с элитными репетиторами не нужны
+2
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Гаврила Ардалионович
Таких можно лёхко кинуть)
+2
0
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gimmefive
Ответ xDe xDe
Жуть какая-то. Аргентина, несмотря на все её проблемы, коих немало, всё-таки ИЧР имеет очень высокий. Это понятно, бедность, но чтобы не знать элементарное сложение... Удивлён.
Возможно, тут ещё обратная сторона культа футбола. Даже у нас помнится парни из футбольных школ на полтора урока в год приходили и получали свои оценки автоматом, если играли хорошо. Думаю в Аргентине с этим всё ещё фривольнее может быть.
+2
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Есть предположение, что эти футболисты не понимают какой счёт на табло, им видимо подсказывают))
+1
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#SharkTeam
Ответ Гаврила Ардалионович
Таких можно лёхко кинуть)
и чего хорошего? ты на волне бандючков что ли?
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xDe xDe
Жуть какая-то. Аргентина, несмотря на все её проблемы, коих немало, всё-таки ИЧР имеет очень высокий. Это понятно, бедность, но чтобы не знать элементарное сложение... Удивлён.
+2
-2
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nmnackjbxkasbk
Ответ SVD44
игрок, не умеющий считать - находка для агента. Хороший игрок, не умеющий считать - сокровище.
но таких не бывает, увы.
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Гаврила Ардалионович
Ответ Сергей Орлов
У нас Загитова не умеет и ничего, "королева льда")
Так ой кью ж 40)
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Direct free kick
Ответ Tollie
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И это правда, только про дыпауля и передеса забыли
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savik-A.M.
Ответ gimmefive
Возможно, тут ещё обратная сторона культа футбола. Даже у нас помнится парни из футбольных школ на полтора урока в год приходили и получали свои оценки автоматом, если играли хорошо. Думаю в Аргентине с этим всё ещё фривольнее может быть.
да везде так , я учился в нулевых в высшем учебном заведении в Беларуси , и у нас числился игрок из сборной молодёжки , никто его никогда не видел , вплоть до преподавателей ( сами рассказывали ) , но зачёты у него всегда стояли
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xDe xDe
Ответ gimmefive
Возможно, тут ещё обратная сторона культа футбола. Даже у нас помнится парни из футбольных школ на полтора урока в год приходили и получали свои оценки автоматом, если играли хорошо. Думаю в Аргентине с этим всё ещё фривольнее может быть.
Да, может быть и так, согласен.
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gukmamop
Передаю привет блогерам, призывающим переезжать в Аргентину.
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Markiz Petrov
мостовой: "-как они считают сколько начеканят?"
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Tollie
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