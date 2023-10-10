Тевес о работе в «Индепендьенте»: «Три игрока не умеют складывать и вычитать. Работаем с клубом, чтобы они пару часов уделяли учебе»

Карлос Тевес высказался о важности образования для футболистов.

Бывший игрок сборной Аргентины, ныне тренирующий «Индепендьенте», рассказал о своем удивлении, когда узнал, что три игрока команды не умеют складывать и вычитать.

«Я даю игрокам упражнение на скорость, связанное с нейронаукой. Когда игрок физически утомляется, я прошу его решить задачу, [например] 2+2. Три игрока нашего нынешнего состава, выступающие в высшем дивизионе, сказали мне, что не умеют складывать и вычитать.

Это все из-за бедности. Мы можем накормить парня, можем помочь со многими вещами, но учеба... Ему нужно знать, как защитить себя, чтобы он умел читать то, что подписывает. Мы вместе с клубом работаем над тем, чтобы пригласить преподавателя, чтобы после тренировки они могли посвящать пару часов учебе», – рассказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса».

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