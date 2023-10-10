Член совдира «Реала»: «Мбаппе лучше подходит для нашей игры, чем Холанд. Чтобы Эрлинг забивал, на него должна играть вся команда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Эрлинга Холанда.

«Килиан Мбаппе лучше подходит для футбола «Реала», чем Эрлинг Холанд.

Холанду необходимо, чтобы на него играла вся команда, чтобы он мог забивать голы.

«Реал» должен проходить оборону соперников за счет мастеровитых футболистов», – заявил член совета директоров мадридского клуба Хосе Мануэль Отеро.

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45 комментариев

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Overkiller
В Сити уже давно не команда играет на Холланда, а Холланд на команду. Это хорошо видно в ключевых матчах, где он не забивает, пока его держат соперники, а остальные вскрывают оборону как консервную банку.
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kosterin_777
В команде нужен чистый топ форвард, зачем Мбаппе если есть Винисиус?
+22
-5
+17
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songbilong
Ответ Давид Agabekyan
Комментарий скрыт
Джуд зажигает, теперь не сдались нам всякие Мбаппе с Холандом. Нам бы хорошего нападающего как Альварес или Осимхен
+20
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+15
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Очевидное невероятное
реал прекратите унижаться
+9
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Кино Музыка
Не заметил, чтобы Сити играл на одного Холанда.
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corazón blanco
Такое ощущение, как будто Килиан так часто опускается ближе к центру поля, чтобы взять мяч и протащить его в атакующую треть поля. Килиан тоже очень зависим от партнеров. Но безусловно трудно не согласится с тем, что Килиан технически более оснащенный футболист, чем Эрлинг.
+6
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leon01
С Кришем же это работало, все пахали на Его Величество
+6
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kosterin_777
Ответ madaev
Затем, что Мбаппе будет играть форварда
Рассказывай ага, будут с Винисиусом на левом фланге тусить, а фрв Камавинга будет играть
+5
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Den
Холанд не согласиться из конкурентной лиги, в менее конкурентную переходить
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Alexey1406
Ответ Den
в АПЛ на каждый матч нужно готовиться, а в Ла лиге для Реала на 4 матча в сезоне, 2 раза с Барсой (и у той в этом сезоне половина основных игроков на травме) и 2 раза с Атлетико
Ты матчи реала и барсы видел вобще, там не так просто все как ты себе представляешь.
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Den
Ответ Alexey1406
Чёт конкуренции не видно в этой самой лиге. Сегодня сити арсенал,след сезон сити Ливерпуль вот ваша хваленая конкуренция. А расписали будто там чемпион на чемпионе.
в АПЛ на каждый матч нужно готовиться, а в Ла лиге для Реала на 4 матча в сезоне, 2 раза с Барсой (и у той в этом сезоне половина основных игроков на травме) и 2 раза с Атлетико
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Alexey1406
Ответ Den
Холанд не согласиться из конкурентной лиги, в менее конкурентную переходить
Чёт конкуренции не видно в этой самой лиге. Сегодня сити арсенал,след сезон сити Ливерпуль вот ваша хваленая конкуренция. А расписали будто там чемпион на чемпионе.
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kosterin_777
Ответ Виктор Никитин
Мбаппе просто лучше как игрок и да, он играет форварда чаще, чем вингера, да и то что он смещается на левый фланг не будет являтся для Вини чем-то новым, Бензема делал так же
Чаще всего он играет на позиции левого вингера
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Den
Ответ Alexey1406
Думаешь в лалиге не готовятся на матчи. Поебадали и в бой чтоли
Реалу только против Атлетико и Барсы надо усиленно готовиться, а остальных на классе
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Alexey1406
Ответ Den
в АПЛ на каждый матч нужно готовиться, а в Ла лиге для Реала на 4 матча в сезоне, 2 раза с Барсой (и у той в этом сезоне половина основных игроков на травме) и 2 раза с Атлетико
Думаешь в лалиге не готовятся на матчи. Поебадали и в бой чтоли
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Виктор Никитин
Ответ kosterin_777
В команде нужен чистый топ форвард, зачем Мбаппе если есть Винисиус?
Мбаппе просто лучше как игрок и да, он играет форварда чаще, чем вингера, да и то что он смещается на левый фланг не будет являтся для Вини чем-то новым, Бензема делал так же
0
0
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Дорох
Ответ Den
в АПЛ на каждый матч нужно готовиться, а в Ла лиге для Реала на 4 матча в сезоне, 2 раза с Барсой (и у той в этом сезоне половина основных игроков на травме) и 2 раза с Атлетико
а Сосьедад?
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Den
Ответ Дорох
а Сосьедад?
он с переменным успехом, не стабильный. Атлетико и Барса стабильно сопротивление оказывают
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Кефтеме
Ответ kosterin_777
Рассказывай ага, будут с Винисиусом на левом фланге тусить, а фрв Камавинга будет играть
Камавинга , Камааао Камааао Камавииинга
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Давид Agabekyan
Ответ Дени Сыч
Ну вот и конец придет саге) Человек уже 100% пожалел о своем выборе, вытерая слезы купюрами евро)
Умеете читат мысли людей на расстоянии в пару тысяч километров? Полезный навык
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No Names
Ответ Давид Agabekyan
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Если не они,то придут другие! А если серёзно,пока неплохо идут дела у Мадрида! Все смеялись от трансфера Хоселу,но человек,пока что забывает голы на равне Левандовского!
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андрей кольцов
Ответ Дени Сыч
Как же ты будешь огорчен летом 24 года)
В начале августа же должен быть перейти, не? Я не беру в расчет прошлые года
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Дени Сыч
Ответ Давид Agabekyan
Каждый год такое слышу, а Мбаппе до сих пор в Париже
Ну вот и конец придет саге)
Человек уже 100% пожалел о своем выборе, вытерая слезы купюрами евро)
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Давид Agabekyan
Ответ songbilong
Джуд зажигает, теперь не сдались нам всякие Мбаппе с Холандом. Нам бы хорошего нападающего как Альварес или Осимхен
Мбаппе и Холланд плохие нападающие? И Джуд полузащитник. Так долго он забивать не будет
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Rio (BLR)
)
это про какого-то молодого Мбаппе годичной, а то может и двухлетней давности.
Чет глянул пару матче ПСЖ в этом сезоне - Мбаппе совсем статичен стал. Звезда!)
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