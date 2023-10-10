Член совдира «Реала»: «Мбаппе лучше подходит для нашей игры, чем Холанд. Чтобы Эрлинг забивал, на него должна играть вся команда»
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Эрлинга Холанда.
«Килиан Мбаппе лучше подходит для футбола «Реала», чем Эрлинг Холанд.
Холанду необходимо, чтобы на него играла вся команда, чтобы он мог забивать голы.
«Реал» должен проходить оборону соперников за счет мастеровитых футболистов», – заявил член совета директоров мадридского клуба Хосе Мануэль Отеро.
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Человек уже 100% пожалел о своем выборе, вытерая слезы купюрами евро)
это про какого-то молодого Мбаппе годичной, а то может и двухлетней давности.
Чет глянул пару матче ПСЖ в этом сезоне - Мбаппе совсем статичен стал. Звезда!)