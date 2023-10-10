Член совдира «Реала»: «Мбаппе лучше подходит для нашей игры, чем Холанд. Чтобы Эрлинг забивал, на него должна играть вся команда»

В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Эрлинга Холанда.

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Холанду необходимо, чтобы на него играла вся команда, чтобы он мог забивать голы.

«Реал» должен проходить оборону соперников за счет мастеровитых футболистов», – заявил член совета директоров мадридского клуба Хосе Мануэль Отеро.

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