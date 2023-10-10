Ширер заявил, что «Арсенал» и «Ман Сити» определят чемпиона в АПЛ: «Игра «Ливерпуля» в обороне не вызывает уверенности»
Алан Ширер назвал фаворитов сезона АПЛ.
Бывший нападающий сборной Англии заявил, что «не уверен» в шансах «Ливерпуля» побороться за титул.
«У меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» в обороне. Я не меняю свое мнение, поэтому считаю, что это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге все определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – сказал Алан Ширер.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Отсутствие крепкого опорника и проблемы в игре защиты - это слабые стороны Ливерпуля, в атаке хороши, даже учитывая реализацию некоторых
тогда уже проиграли на Этихаде и уже отставали от Сити на 4 очка при разнице мячей жестко в их пользу, (то есть к началу игры с Брайтоном надо было выигрывать всё и ждать что Сити в трех турах потеряет 5 очков, после серии из 10 побед подряд)
к Брайтону борьба была уже закончена
Арсенал 0-3 Брайтон решающий матч там была надежность разве