Ширер заявил, что «Арсенал» и «Ман Сити» определят чемпиона в АПЛ: «Игра «Ливерпуля» в обороне не вызывает уверенности»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Футбол

Алан Ширер назвал фаворитов сезона АПЛ.

Бывший нападающий сборной Англии заявил, что «не уверен» в шансах «Ливерпуля» побороться за титул.

«У меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» в обороне. Я не меняю свое мнение, поэтому считаю, что это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге все определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – сказал Алан Ширер.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
А правда есть в словах
Отсутствие крепкого опорника и проблемы в игре защиты - это слабые стороны Ливерпуля, в атаке хороши, даже учитывая реализацию некоторых
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ llolishe
А когда у Арсенала появилась надежность в обороне Арсенал 0-3 Брайтон решающий матч там была надежность разве
какой решающий Брайтон, в какой вселенной

тогда уже проиграли на Этихаде и уже отставали от Сити на 4 очка при разнице мячей жестко в их пользу, (то есть к началу игры с Брайтоном надо было выигрывать всё и ждать что Сити в трех турах потеряет 5 очков, после серии из 10 побед подряд)

к Брайтону борьба была уже закончена
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
А когда у Арсенала появилась надежность в обороне
Арсенал 0-3 Брайтон решающий матч там была надежность разве
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Любезный Коссутий
ставлю на Лестер. т.е. Тоттенхэм
Лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий