Ширер заявил, что «Арсенал» и «Ман Сити» определят чемпиона в АПЛ: «Игра «Ливерпуля» в обороне не вызывает уверенности»

Алан Ширер назвал фаворитов сезона АПЛ.

Бывший нападающий сборной Англии заявил, что «не уверен» в шансах « » побороться за титул.

«У меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» в обороне. Я не меняю свое мнение, поэтому считаю, что это снова будет гонка двух клубов – « » и « ».

«Ливерпуль» может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге все определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – сказал .

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