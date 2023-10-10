Алдонин о словах Алаева про ЭСК: «Поддерживаю, скрывать явные судейские проколы неприемлемо. Нужно меняться в лучшую сторону»

Евгений Алдонин согласился с критикой Александра Алаева в адрес ЭСК РФС.

Напомним, ранее президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК «дискредитировала в текущем составе». Также он выразил сожаление в связи с тем, что у представителей клубов не было возможности пообщаться с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Я всецело поддерживаю и разделяю мнение и считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы и прикрывать их ошибочные действия. В таком ракурсе мы точно не на стороне прогресса и улучшения качества нашей лиги.

Необходимо меняться в лучшую сторону во всех компонентах, все на благо футбола и ярких положительных впечатлений. Мы за максимально открытую и честную игру!» – сказал экс-игрок и советник президента РПЛ.

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