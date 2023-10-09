Где смотреть Сборная Португалии – сборная Словакии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 13 октября

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В пятницу, 13 октября, сыграют сборная Португалии и сборная Словакии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.

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Во сколько играют сборная Португалии – сборная Словакии

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Сборная Португалии: все новости

Сборная Словакии: все новости

Евро 2024 отборочный турнир: все новости

Прогноз на матч Португалия – Словакия

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