Комментатор beIN Sports выразил поддержку Палестине в начале матча «Брайтон» – «Ливерпуль»: «О Аллах, даруй нашим людям победу, славу, силу и уважение»

Комментатор beIN Sports поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Халиль Аль-Балуши, приступая к работе на матче « » – « » (2:2) в 8-м туре , заявил: «Мы начинаем во имя Аллаха, и мы молимся и выражаем солидарность с нашими людьми в Палестине. О Аллах, даруй нашим людям в Палестине победу, славу, силу и уважение».

«О Аллах, мы вверяем тебе Палестину и ее народ, ее землю и ее небо, ее мужчин, ее женщин и ее детей. Так защити же Палестину и наш народ в ней от всякого зла и несчастья. О Аллах, пусть вокруг того, кто желает зла нашему народу и нашей земле, вращается круг зла», – добавил комментатор в эфире катарского канала.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

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