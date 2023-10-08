Комментатор beIN Sports выразил поддержку Палестине в начале матча «Брайтон» – «Ливерпуль»: «О Аллах, даруй нашим людям победу, славу, силу и уважение»
Комментатор beIN Sports поддержал Палестину в конфликте с Израилем.
Халиль Аль-Балуши, приступая к работе на матче «Брайтон» – «Ливерпуль» (2:2) в 8-м туре АПЛ, заявил: «Мы начинаем во имя Аллаха, и мы молимся и выражаем солидарность с нашими людьми в Палестине. О Аллах, даруй нашим людям в Палестине победу, славу, силу и уважение».
«О Аллах, мы вверяем тебе Палестину и ее народ, ее землю и ее небо, ее мужчин, ее женщин и ее детей. Так защити же Палестину и наш народ в ней от всякого зла и несчастья. О Аллах, пусть вокруг того, кто желает зла нашему народу и нашей земле, вращается круг зла», – добавил комментатор в эфире катарского канала.
Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но согласен, что этому не место в спортивных трансляциях.
И с Украиной и в этой войне любые лозунги в пользу политики должны пресекаться
Ваша личная позиция как комментатора не должна доносится на миллионную аудиторию