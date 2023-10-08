Комментатор beIN Sports выразил поддержку Палестине в начале матча «Брайтон» – «Ливерпуль»: «О Аллах, даруй нашим людям победу, славу, силу и уважение»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия телевидение Брайтон Политика религия Футбол

Комментатор beIN Sports поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Халиль Аль-Балуши, приступая к работе на матче «Брайтон» – «Ливерпуль» (2:2) в 8-м туре АПЛ, заявил: «Мы начинаем во имя Аллаха, и мы молимся и выражаем солидарность с нашими людьми в Палестине. О Аллах, даруй нашим людям в Палестине победу, славу, силу и уважение».

«О Аллах, мы вверяем тебе Палестину и ее народ, ее землю и ее небо, ее мужчин, ее женщин и ее детей. Так защити же Палестину и наш народ в ней от всякого зла и несчастья. О Аллах, пусть вокруг того, кто желает зла нашему народу и нашей земле, вращается круг зла», – добавил комментатор в эфире катарского канала.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

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23 комментария

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Владимир Самсонов
Ответ melmi
По хорошему за такое нужно минимум отстранять от эфира Но канал арабский , это наверное другое …
На арабском канале поддерживают арабов. Странно, если бы было иначе
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Nico Boi
Ответ mr Gadisov
Когда мирных палестинцев убивали где все были ? Десятками лет идет геноцид их, всем похер
Это не даёт право в ответ убивать мирных жителей, тем более, большинство из них попросту туристы и к Израилю никакого отношения не имеют
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Nico Boi
это тем "людям" которые мирных жителей на концерте расстреливают и похищают? таких вряд ли можно людьми назвать
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rigobersong
США продает оружие богатым арабским странам > арабские страны вооружают и материально поддерживают террористов, в т.ч. и Хамас > из этого оружия стреляют по Израилю > США поддерживает Израиль!:))
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Under
Ответ melmi
Идет война . Не важно кто прав и кто виноват. Лозунги поддержки одной из сторон не место на спортивном матче
ну это только администрации bein sposrts решать, чему есть место на их канале, чему нет
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Leon Betov
BeIN Sports принадлежит владельцам ПСЖ, ничего удивительного
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sd4fmwrvz8
👏👏👏
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Владимир Самсонов
Ответ Bring Me The Horizon
Мирная религия как обычно во всей красе
США и Франция поддерживают евреев, почему катарцы не могут поддержать единоверцев?
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Kemal Gul
Ответ Владимир Самсонов
США и Франция поддерживают евреев, почему катарцы не могут поддержать единоверцев?
Неужто в США и Франции евреев поддерживают спортивные комментаторы прям во время матча?) Вам не кажется, что в спортивной трансляции подобному не место, независимо от взглядов?
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Владимир Самсонов
Ответ Leon Betov
Доколе варвары будут прикрываться религией?
Если будут идеологией - лучше?
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Владимир Самсонов
Ответ Kemal Gul
Неужто в США и Франции евреев поддерживают спортивные комментаторы прям во время матча?) Вам не кажется, что в спортивной трансляции подобному не место, независимо от взглядов?
Украину поддерживали.
Но согласен, что этому не место в спортивных трансляциях.
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Under
Ответ melmi
По хорошему за такое нужно минимум отстранять от эфира Но канал арабский , это наверное другое …
за что именно отстранять?
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Владимир Самсонов
Ответ melmi
Идет война . Не важно кто прав и кто виноват. Лозунги поддержки одной из сторон не место на спортивном матче
Не место. Но Украину активно поддерживали и комментаторы. И даже флаг во время трансляции выставляли
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melmi
Ответ Владимир Самсонов
Не место. Но Украину активно поддерживали и комментаторы. И даже флаг во время трансляции выставляли
Пример нужно приводить от слово как должно быть
И с Украиной и в этой войне любые лозунги в пользу политики должны пресекаться
Ваша личная позиция как комментатора не должна доносится на миллионную аудиторию
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