«Барса» объявила о прибыли в 304 млн евро по итогам года. Чистый долг снова уменьшился

Теги Барселона Ла Лига бизнес деньги Футбол

«Барселона» закрыла финансовый год с прибылью свыше 300 млн евро.

Каталонский клуб объявил, что по итогам финансового года (совпадает по срокам с футбольным сезоном-2022/23) чистая прибыль после уплаты налогов составила 304 млн евро, что больше, чем ожидалось руководством.

«Барса» не назвала общую сумму доходов и расходов, но отметила, что доходы от операционной деятельности составили 1,259 млрд евро, а расходы в этой категории – 1,165 млрд евро.

Коммерческие доходы клуба выросли на 43% по сравнению с предыдущим периодом и составили 351 млн евро. Доходы от спонсоров почти достигли 200 млн евро.

В отчете отмечается рост во всех направлениях бизнеса, при этом чистый долг клуба сокращается второй год подряд.

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40 комментариев

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Пепси пеналдувич
Гений Жоан!
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se_queda
Доход увеличился за счет продаж будущих доходов, это может отрицательно отразится в будущем
+27
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Экселлент
Ну что тут скажешь, топовый менеджмент!
+21
-12
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BillShen
Ответ иц а мен
скейтеры, что с лицом? рычаги лапорты в деле
А что у них может быть с лицом? Кредиты, которые берутся в счет будущего дохода идет в статье доход, а не расход. Более того долг тоже можно реструктурировать (под бОльший процент естественно). Если в сезоне Барса с треском вылетит из ЛЧ и опустится в сегунду, то она гарантировано не отобьет чистый долг. И не важно что он снижается второй год подряд от реструктуризации.
+19
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Угараю_с_вас
Ответ Однажды в Космосе
болельщицы судейского реала ждём вас!!! 😁
Уже вас ждут в суде)) так что не радуйся особо) в секунде без ЛЧ таких доходов не будет
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Вжух и ты цз
Ответ иц а мен
скейтеры, что с лицом? рычаги лапорты в деле
Барса потратила на ТО 3 ляма, при том что половина денег вырученных от продажи 20-30 игроков со времен назначения Алемани были потрачены на Торреса и Рафинью. Я конечно не хейтер и не фанат, но мне кажется тут нету повода гордиться.
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kvint(ksk)
Ответ BillShen
А что у них может быть с лицом? Кредиты, которые берутся в счет будущего дохода идет в статье доход, а не расход. Более того долг тоже можно реструктурировать (под бОльший процент естественно). Если в сезоне Барса с треском вылетит из ЛЧ и опустится в сегунду, то она гарантировано не отобьет чистый долг. И не важно что он снижается второй год подряд от реструктуризации.
Кредиты брались на длительный срок под низкий процент . 2-3% годовых. В текущей ситуации , когда мировые ЦБ повысили ставки на максимум за 40 лет, такой кредит уже получить невозможно. Поэтому да Лапорта -крут, что в пандемию, в период нулевых ставок полностью рефинансировал клуб. И , кстати, с чего ты решил , что Барса в ближайшем будущем будет эти кредиты рефинансировать , если они долгосрочные , если обслуживание долга низкое и клуб при этом имеет чистую прибыль ? И с чего Барса должна вылететь из ЛЧ или ,тем более,вылететь в сегунду? Влажные мечты? Это из серии , если ты взял ипотеку и прилетят инопланетяне… Второе , Лапорта продал все непрофильные активы , до обвала рынка в 2022 году. Сейчас эти активы не стоили бы и половины от полученной цены. Так что да, Лапорта- крутой. Клуб привлек большое число воспитанников в состав, когда были фин сложности и нужна была перестройка состава. Бальде, Араухо, Педри, Гави- это уже игроки старта. Плюс Ямаль. Да, Лапорта -крутой. Клуб приглашает свободных агентов , причем топ игроков, вроде Гюндогана, получает в аренду топовых игроков, вроде Конселу. При этом игроки с неадекватными ЗП покинули клуб, в результате ФОТ уже сократился в два раза. Так что , да, Лапорта- крутой . И да, наконец-то клуб начал реконструкцию арены, что в будущем принесет еще больший доход . Короче , да, страдай!)))
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Роман
Эффект отсутствия Месси
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Алексей Ильин
Очищение пердивом им все равно необходимо
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Ярик01
Ответ BillShen
Ох) давай объясню основы кредитования - смотри - кредит в экономике берется не для того чтобы ты купил айфон, а потом зарабатывал себе язву, питаясь дошираками, а для возникновения будущих доходов предприятия. Это может быть все что угодно - самый простой пример - ты идешь в сбер, берешь кредит и открываешь ларек с шавухой, с прибыли выплачиваешь кредит и когда выплатишь - живешь с этого дохода. Но, в моменте в финансовой отчетности ты новый кредит пишешь в статье доход. Потому что эту сумму ты получил в моменте - и это твои средства, которыми ты распоряжаешься.
Детская чушь непросветная. Получение кредита будет отражено в движении денежных средств (Cash flow statement), а не в отчете о финансовых результатах (income statement)
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mr kovalsky
Ответ Роман
Эффект отсутствия Месси
И все равно платят ему зп🤣🤣
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Ярик01
Выручка от билетов
€121 million - мужская команда
€2.7 million - женская
€4.5 million - мужская баскетбольная

У женщин половина баскетбольного уровня, неплохо. Но на фоне мужского футбола просто пропасть.
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Ramil Usmanov
Всё выправляется в Барсе!
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Михаил Корж
Ответ BillShen
А что у них может быть с лицом? Кредиты, которые берутся в счет будущего дохода идет в статье доход, а не расход. Более того долг тоже можно реструктурировать (под бОльший процент естественно). Если в сезоне Барса с треском вылетит из ЛЧ и опустится в сегунду, то она гарантировано не отобьет чистый долг. И не важно что он снижается второй год подряд от реструктуризации.
"Если"
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Andrei
Ответ WESTERN-
В будущем эти активы могут принести больше денег чем получили сейчас. Но могут и упасть
Так часть активов продали. Доход скорее всего будет меньше. Видимо деньги от продажи доходов и записали в прибыль. Как бы потом не аукнулось это.
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madrilenos
Ответ BillShen
А что у них может быть с лицом? Кредиты, которые берутся в счет будущего дохода идет в статье доход, а не расход. Более того долг тоже можно реструктурировать (под бОльший процент естественно). Если в сезоне Барса с треском вылетит из ЛЧ и опустится в сегунду, то она гарантировано не отобьет чистый долг. И не важно что он снижается второй год подряд от реструктуризации.
слишком сложно написал для бухгалтеров которые здесь пишут "Жоан Топ".
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MESSIya
Ответ BillShen
А что у них может быть с лицом? Кредиты, которые берутся в счет будущего дохода идет в статье доход, а не расход. Более того долг тоже можно реструктурировать (под бОльший процент естественно). Если в сезоне Барса с треском вылетит из ЛЧ и опустится в сегунду, то она гарантировано не отобьет чистый долг. И не важно что он снижается второй год подряд от реструктуризации.
Где ты слышал про кредиты?
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BillShen
Ответ kvint(ksk)
Кредиты брались на длительный срок под низкий процент . 2-3% годовых. В текущей ситуации , когда мировые ЦБ повысили ставки на максимум за 40 лет, такой кредит уже получить невозможно. Поэтому да Лапорта -крут, что в пандемию, в период нулевых ставок полностью рефинансировал клуб. И , кстати, с чего ты решил , что Барса в ближайшем будущем будет эти кредиты рефинансировать , если они долгосрочные , если обслуживание долга низкое и клуб при этом имеет чистую прибыль ? И с чего Барса должна вылететь из ЛЧ или ,тем более,вылететь в сегунду? Влажные мечты? Это из серии , если ты взял ипотеку и прилетят инопланетяне… Второе , Лапорта продал все непрофильные активы , до обвала рынка в 2022 году. Сейчас эти активы не стоили бы и половины от полученной цены. Так что да, Лапорта- крутой. Клуб привлек большое число воспитанников в состав, когда были фин сложности и нужна была перестройка состава. Бальде, Араухо, Педри, Гави- это уже игроки старта. Плюс Ямаль. Да, Лапорта -крутой. Клуб приглашает свободных агентов , причем топ игроков, вроде Гюндогана, получает в аренду топовых игроков, вроде Конселу. При этом игроки с неадекватными ЗП покинули клуб, в результате ФОТ уже сократился в два раза. Так что , да, Лапорта- крутой . И да, наконец-то клуб начал реконструкцию арены, что в будущем принесет еще больший доход . Короче , да, страдай!)))
Экономия на обедах для Барселоны Б и на убере для игроков ЛаМасии - это тоже Лапорта - крутой?
Трансферные не выполнения обязательств и пересмотр контрактов - это тоже Лапорта - крутой?
Посмотрим, что они там нарисовали, но трансфер-лист Барсы не выглядит впечатляюще. Да и соглашения о договоренности заплатить за Кансело - что-то так нормальные клубы не поступают....
Лидс как-то в начале нулевых тоже не свел дебет с кредитом - результат был в Чемпионшипе. А про сегунду - там дело негрейры заиграло некоторыми красками)
Да и страдания - что мне? Я не ждал угловой, а орал от шедевра Дивока (дома тогда торшер разбил - хороший был торшер)
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Ярик01
Ответ BillShen
А что у них может быть с лицом? Кредиты, которые берутся в счет будущего дохода идет в статье доход, а не расход. Более того долг тоже можно реструктурировать (под бОльший процент естественно). Если в сезоне Барса с треском вылетит из ЛЧ и опустится в сегунду, то она гарантировано не отобьет чистый долг. И не важно что он снижается второй год подряд от реструктуризации.
Кредиты никогда не берутся по статье "доход".
"опустится в сегунду," - это что за наркомания?
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Ответ Экселлент
Ну что тут скажешь, топовый менеджмент!
Какой нахер топовый менеджмент? Закрыли одни кредиты взяв другие кредиты. Как легко вам всем в уши нассать.
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MESSIya
ОФИЦИАЛЬНО: Чистый долг "Барселоны" сокращается второй сезон подряд, уменьшившись с 680 млн евро по состоянию на июнь 2021 года до 552 млн евро по состоянию на июнь 2023 года.
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MESSIya
ОФИЦИАЛЬНО: Spotify Camp Nou заработал 121 миллион евро в сезоне 2022/23, и впервые в истории клуба на матчи мужской первой команды было продано более миллиона билетов. Рекордный оборот был также отмечен в играх женской «Барсы» (2,7 млн ​​евро) и в баскетболе (4,5 млн евро). Оборот музея Барсы составил 39,9 миллиона евро.
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skxgpkt7xn
Барселона как и США, им поху* на долги 🙌🏽
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SMX
а могли бы эти деньги потратить на переход Месси ((((((
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kvint(ksk)
Лапорта , как мистер Вульф из « Криминального чтива». Пришел и быстренько разгреб предыдущее д..мо. Человек несомненно выдающийся . Архитектор сначала Пеповской Барселоны. Теперь вот снова возрождает клуб !
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