«Барса» объявила о прибыли в 304 млн евро по итогам года. Чистый долг снова уменьшился

«Барселона» закрыла финансовый год с прибылью свыше 300 млн евро.

Каталонский клуб объявил, что по итогам финансового года (совпадает по срокам с футбольным сезоном-2022/23) чистая прибыль после уплаты налогов составила 304 млн евро, что больше, чем ожидалось руководством.

«Барса» не назвала общую сумму доходов и расходов, но отметила, что доходы от операционной деятельности составили 1,259 млрд евро, а расходы в этой категории – 1,165 млрд евро.

Коммерческие доходы клуба выросли на 43% по сравнению с предыдущим периодом и составили 351 млн евро. Доходы от спонсоров почти достигли 200 млн евро.

В отчете отмечается рост во всех направлениях бизнеса, при этом чистый долг клуба сокращается второй год подряд.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS