«Барса» объявила о прибыли в 304 млн евро по итогам года. Чистый долг снова уменьшился
«Барселона» закрыла финансовый год с прибылью свыше 300 млн евро.
Каталонский клуб объявил, что по итогам финансового года (совпадает по срокам с футбольным сезоном-2022/23) чистая прибыль после уплаты налогов составила 304 млн евро, что больше, чем ожидалось руководством.
«Барса» не назвала общую сумму доходов и расходов, но отметила, что доходы от операционной деятельности составили 1,259 млрд евро, а расходы в этой категории – 1,165 млрд евро.
Коммерческие доходы клуба выросли на 43% по сравнению с предыдущим периодом и составили 351 млн евро. Доходы от спонсоров почти достигли 200 млн евро.
В отчете отмечается рост во всех направлениях бизнеса, при этом чистый долг клуба сокращается второй год подряд.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
€121 million - мужская команда
€2.7 million - женская
€4.5 million - мужская баскетбольная
У женщин половина баскетбольного уровня, неплохо. Но на фоне мужского футбола просто пропасть.
Трансферные не выполнения обязательств и пересмотр контрактов - это тоже Лапорта - крутой?
Посмотрим, что они там нарисовали, но трансфер-лист Барсы не выглядит впечатляюще. Да и соглашения о договоренности заплатить за Кансело - что-то так нормальные клубы не поступают....
Лидс как-то в начале нулевых тоже не свел дебет с кредитом - результат был в Чемпионшипе. А про сегунду - там дело негрейры заиграло некоторыми красками)
Да и страдания - что мне? Я не ждал угловой, а орал от шедевра Дивока (дома тогда торшер разбил - хороший был торшер)
"опустится в сегунду," - это что за наркомания?