Валерий Карпин прокомментировал отмена допуска юниорских команд России.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Еще большая неожиданность», – сказал главный тренер « » и сборной России.

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