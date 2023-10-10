Валерий Карпин: «Не ожидал, что юношей допустят. Но отмена – еще большая неожиданность»
Валерий Карпин прокомментировал отмена допуска юниорских команд России.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Еще большая неожиданность», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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Гиви Иванович, совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай! И машину отнял и права. (с)