Валерий Карпин: «Не ожидал, что юношей допустят. Но отмена – еще большая неожиданность»

Теги Ростов сборная России U-17 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин прокомментировал отмена допуска юниорских команд России.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Еще большая неожиданность», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России. 

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57 комментариев

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Фут.Боль
По итогу ничего не изменилось для России.А УЕФА просто опозорился, доказав, что абсолютно не самостоятелен в принятии футбольных решений, Исполком УЕФА можно смело распускать, его решения ничтожны.Ну и вишенка на торте - заявления УЕФА про заботу о детях, теперь можете ещё раз перечитать его)
+104
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selso99
В натуре. Сами придумали, а потом под напором снизу отменили. Они бы ещё конституцию взяли и поправили. Демократы фиговы.
+38
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alexsem69
Валера, мы тоже в шоке!
+19
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Фёдор Кузнецов
По сути для России ничего не изменилось, единственное УЕФА в очередной раз расписался в своей несамостоятельности и никчемности
+17
-4
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David Rigert
Ответ Кирилл.С-Пб
Да и хрен с ними, с убогими!
не обзывай молодежь. не вся сборная U-17 убогие.
+10
-1
+9
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Dizzod
Ответ Фут.Боль
По итогу ничего не изменилось для России.А УЕФА просто опозорился, доказав, что абсолютно не самостоятелен в принятии футбольных решений, Исполком УЕФА можно смело распускать, его решения ничтожны.Ну и вишенка на торте - заявления УЕФА про заботу о детях, теперь можете ещё раз перечитать его)
какая там самостоятельность, в УЕФА незаконный диктат членов УЕФА.
Гиви Иванович, совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай! И машину отнял и права. (с)
+9
-3
+6
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ BearS
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ну и? эстонский паспорт это предатель? ему нужно было сжечь паспорт на видео?
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NickN
Вообще, весь этот финт ушами непонятный, если честно. И то, что разговоры об отмене пошли после событий в Израиле - тоже не случайность, я думаю
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Иван1984
вот так вот ёпта!!!
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SopTecret
а чего ещё от профурсеток было ожидать. своей воли там нет
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Andrew Chepaylo
Ответ LaffyTaffy
И что сделаете? Как только условная Англия позовет на товарняк, то Россия побежит виляя хвостиком, да еще и приплатив за это
Та тут 3му состава Египта приплачивать, что уж говорить когда нормальная европейская сборная позовем
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Vsratic
Ответ Region123
УЕФА вовсе не позорился. это и называется демократия, когда чинуши не могут навязать народу то что ему не нравится.
НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЕФА. Друг, тебя кто от больничной койки отстегнул?
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NickN
Ответ Recreated
И как эти два факта сопоставить? События в Израиле и отмена УЕФА?
Да просто. Западной повесточкой. Уже пошли разговоры о "русском следе", который увидели в Израиле. Очередной рычаг давления на УЕФА, чтобы те как можно скорее отменили свое разрешение.
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Recreated
Ответ NickN
Вообще, весь этот финт ушами непонятный, если честно. И то, что разговоры об отмене пошли после событий в Израиле - тоже не случайность, я думаю
И как эти два факта сопоставить? События в Израиле и отмена УЕФА?
+1
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kutavlik
Хваленая евроамериканская демократия - диктат!!!! Причем диктует тот, кто считает, что во всем мире должна быть такая же демократия!!!!
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David Rigert
Ответ Russ Ivan
Не забудем, не простим! 👊
повторим?
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Dinarxxx
ничего неожиданного
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VanyaVanya063
Мне кажется что последует следующая новость о том что нас лишат бронзовых медалей за Евро-2008 , ну а че?
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gustavo1097
Как раз таки отмена, вообще не неожиданность)
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LaffyTaffy
Смешно смотреть как тут ноют о том, что УЕФА политизирована, когда наш родной РФС и родная РПЛ годами и десятилетиями принимали политические решения, как на верху скажут так и быть)
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marchellinos
Ответ Фут.Боль
По итогу ничего не изменилось для России.А УЕФА просто опозорился, доказав, что абсолютно не самостоятелен в принятии футбольных решений, Исполком УЕФА можно смело распускать, его решения ничтожны.Ну и вишенка на торте - заявления УЕФА про заботу о детях, теперь можете ещё раз перечитать его)
Почти все международные организации больше для расписал бабла существуют.
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Golyaso
Ответ Ivas715
Алло, УЕФА, вы что Е...О?
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Илья Храпонов
Ответ Kinelan_Win
Чехия тоже отказалась, эcтонцев забыли, да и впринципе одной Англии достаточно что бы не игнорировать бойкот
Ну, да, англосаксы отказались, значит нельзя... демократия, что уж там...
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Golyaso
Ответ Alex1104
Британских не 4 случайно? Скандинавия - сколько стран? Точно 5? Отказались играть (если верить спортсу) ровно 10 стран. "Украина, Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Румыния"
а потом на исполкоме проголовали и большинство оказалось против. чудеса
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Ivas715
Алло, УЕФА, вы что Е...О?
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