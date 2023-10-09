В «Барселоне» недовольны трансляциями ее матчей: слишком много внимания к жалобам Хави на судейство, повторов спорных моментов недостаточно
В «Барселоне» недовольны тем, как ее матчи освещают на телевидении.
Как передает Diario Sport, руководство считает, что к «блаугране» относятся неуважительно. Последним поводом для возмущения стало то, что момент с захватом футболки Андреаса Кристенсена в штрафной «Гранады» (2:2) был повторно показан лишь один раз, из-за чего рассмотреть его в деталях было затруднительно.
В «Барселоне» считают, что такие мелочи уже перестали быть случайными и носят системный характер, из-за чего страдает объективность.
Также боссы отметили несколько негативных комментариев о главном тренере Хави, прозвучавших в эфире. Вдобавок они не в первый раз обратили внимание на то, что все эпизоды, в которых 43-летний специалист предъявляет претензии судьям, демонстрируются максимально детально, в то время как бурные протесты соперников порой вовсе не находят отражения в трансляции.
Утверждается, что «Барселона» рассматривает отказ от взаимодействия с представителями телевидения в перерывах матчей в качестве знака протеста.
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