В «Барселоне» недовольны трансляциями ее матчей: слишком много внимания к жалобам Хави на судейство, повторов спорных моментов недостаточно

Теги Барселона Хави Ла Лига телевидение Гранада Андреас Кристенсен Футбол

В «Барселоне» недовольны тем, как ее матчи освещают на телевидении.

Как передает Diario Sport, руководство считает, что к «блаугране» относятся неуважительно. Последним поводом для возмущения стало то, что момент с захватом футболки Андреаса Кристенсена в штрафной «Гранады» (2:2) был повторно показан лишь один раз, из-за чего рассмотреть его в деталях было затруднительно.

В «Барселоне» считают, что такие мелочи уже перестали быть случайными и носят системный характер, из-за чего страдает объективность.

Также боссы отметили несколько негативных комментариев о главном тренере Хави, прозвучавших в эфире. Вдобавок они не в первый раз обратили внимание на то, что все эпизоды, в которых 43-летний специалист предъявляет претензии судьям, демонстрируются максимально детально, в то время как бурные протесты соперников порой вовсе не находят отражения в трансляции.

Утверждается, что «Барселона» рассматривает отказ от взаимодействия с представителями телевидения в перерывах матчей в качестве знака протеста.

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15 комментариев

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градус ненависти
Есть ощущение, будто несколько лет назад кого-то из барселоны укусил кто-то из спартака, дальше был инкубационный период, а теперь такой же очаг заболевания
+10
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Dastanation
помню в каком-то сезоне в бытность игроков хави у него было шесть желтых и все за разговоры, не одной за фол не получил
+2
0
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benjamin92
Пересу в этом году позарез нужно чемпионство
+4
-2
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Фауст
Барселона не довольна, что в её названии только одна большая буква. Она считает это неуважением.
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Ебздрогыч
Судя по этой конспирологической теории, такое впечатление что их матчи Рен-тв показывает
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EminenceGrise
Надо выходить из общего телевизионного пула по примеру португальских грандов. Продавать свои матчи по подписке. И ставить 3 варианта комментария. Для болельщиков, нейтральный и с интершумом без комментов. И по поводу повторов с разных камер думаю тоже можно договориться. Это окупится.
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Эрнандес Эрнандес
Опять Перес виноват? 😁
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Плевал я
Ответ 13ыйРычагЛапорты
К нытью Чапи все давно уже привыкли.
Как видишь не все. Просят меньше показывать)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Dastanation
помню в каком-то сезоне в бытность игроков хави у него было шесть желтых и все за разговоры, не одной за фол не получил
Хави всегда быт нытиком!!!
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