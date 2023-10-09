В «Барселоне» недовольны трансляциями ее матчей: слишком много внимания к жалобам Хави на судейство, повторов спорных моментов недостаточно

В «Барселоне» недовольны тем, как ее матчи освещают на телевидении.

Как передает Diario Sport, руководство считает, что к «блаугране» относятся неуважительно. Последним поводом для возмущения стало то, что момент с захватом футболки в штрафной «Гранады» (2:2) был повторно показан лишь один раз, из-за чего рассмотреть его в деталях было затруднительно.

В «Барселоне» считают, что такие мелочи уже перестали быть случайными и носят системный характер, из-за чего страдает объективность.

Также боссы отметили несколько негативных комментариев о главном тренере , прозвучавших в эфире. Вдобавок они не в первый раз обратили внимание на то, что все эпизоды, в которых 43-летний специалист предъявляет претензии судьям, демонстрируются максимально детально, в то время как бурные протесты соперников порой вовсе не находят отражения в трансляции.

Утверждается, что « » рассматривает отказ от взаимодействия с представителями телевидения в перерывах матчей в качестве знака протеста.

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