Троссард из-за травмы бедра не полетит в сборную Бельгии. Вингера «Арсенала» заменили в перерыве игры с «Ман Сити»

Леандро Троссард исключен из заявки сборной Бельгии на ближайшие матчи.

Вингер « » получил травму задней поверхности бедра и был заменен в перерыве игры с «Манчестер Сити» (1:0) в 8-м туре АПЛ.

Вместо 28-летнего футболиста «канониров» в национальную команду Бельгии вызван Артюр Вермерен из «Антверпена».

Бельгия проведет матчи против Австрии (13 октября) и Швеции (16 октября) в отборе на Евро-2024.

в текущем сезоне сыграл в 4 раза и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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