Троссард из-за травмы бедра не полетит в сборную Бельгии. Вингера «Арсенала» заменили в перерыве игры с «Ман Сити»
Леандро Троссард исключен из заявки сборной Бельгии на ближайшие матчи.
Вингер «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра и был заменен в перерыве игры с «Манчестер Сити» (1:0) в 8-м туре АПЛ.
Вместо 28-летнего футболиста «канониров» в национальную команду Бельгии вызван Артюр Вермерен из «Антверпена».
Бельгия проведет матчи против Австрии (13 октября) и Швеции (16 октября) в отборе на Евро-2024.
Троссард в текущем сезоне сыграл в АПЛ 4 раза и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Отлично, пусть восстанавливаются спокойно.
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