Троссард из-за травмы бедра не полетит в сборную Бельгии. Вингера «Арсенала» заменили в перерыве игры с «Ман Сити»

Теги премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Арсенал травмы Антверпен квалификация Евро-2024 Леандро Троссард Здоровье Артюр Вермерен Футбол

Леандро Троссард исключен из заявки сборной Бельгии на ближайшие матчи.

Вингер «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра и был заменен в перерыве игры с «Манчестер Сити» (1:0) в 8-м туре АПЛ.

Вместо 28-летнего футболиста «канониров» в национальную команду Бельгии вызван Артюр Вермерен из «Антверпена».

Бельгия проведет матчи против Австрии (13 октября) и Швеции (16 октября) в отборе на Евро-2024.

Троссард в текущем сезоне сыграл в АПЛ 4 раза и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Сака не полетит, Салиба не полетит, теперь Троссард.
Отлично, пусть восстанавливаются спокойно.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KTK
Хитрят
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Gunner11
Ага, точно травма😝
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Mykytka
Сака не полетит, Салиба не полетит, теперь Троссард. Отлично, пусть восстанавливаются спокойно.
есть чуйка что Сака не прошел тест (он ведь даже приехал с командой на стадион) отчасти чтобы не отпускать его в сборную
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Играли против костоломов же
Матч Сити-ПСЖ как пруф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ IntoTheRainBow
есть чуйка что Сака не прошел тест (он ведь даже приехал с командой на стадион) отчасти чтобы не отпускать его в сборную
Ну и отлично, лишь бы ничего серьезного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий