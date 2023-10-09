«На лице Энрике написана ненависть, желание встать и уйти. Не понимаю такого поведения в 2023-м. Моуринью или Бьелса общаются с прессой, рассказывают истории». Журналист Риоло о тренере «ПСЖ»

Теги ПСЖ Жозе Моуринью лига 1 Франция Марсело Бьелса Луис Энрике Хорхе Сампаоли Футбол

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал нежелание Луиса Энрике общаться с прессой.

«Если он продолжит в том же духе, ему придется выиграть действительно много матчей, чтобы нас не беспокоила его личность. Если «ПСЖ» выиграет, проблем не возникнет – болельщики скажут: «Нам все равно, если тренер не хочет делиться с нами своими эмоциями, говорить о том, что он чувствует или как хочет строить свою команду». Он не общается с журналистами.

Через нас он общается с людьми, которые следят за «ПСЖ». Если никто из клуба не выступает публично, если Луис Энрике не будет общаться с прессой или выступать только на клубном телевидении «ПСЖ», где вопросы подготовлены заранее и не будет никакой дискуссии, чтобы мы могли увидеть его личность, это станет отрезвляющим для всех.

Не понимаю такого поведения в 2023 году. Сейчас все так делают – тренеры общаются с прессой, рассказывают истории. Мы привыкли говорить, как сильно нам это нравится в Сампаоли, Бьелсе или Моуринью – даже если они суперкруты, они много говорят. Мы ясно видим, что на лице [Энрике] написано что-то вроде ненависти, он хочет встать и уйти – это немного задевает, особенно с учетом того, что при его назначении в «ПСЖ» коммуникация была важным аспектом. Не знаю, какую оценку он получил по этому параметру, но, должно быть, невысокую», – сказал журналист в эфире RMC Sport.

Энрике – журналисту после победы над «Ренном»: «Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды «ПСЖ» выиграл 4:1, и вы сказали, что мы заслуживали поражения»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Ко-ко-джамбо
когда твои игроки владеют мячем меньше 146% игрового времени и делают всего 2000 пасов в центре поля и это только центральные защитники друг другу... ты расстроен🤷‍♂️ можно понять
+12
-2
+10
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Pb-SE
Мне не нравятся ваши сиськи, розовая кофточка и микрофон. Встала и вышла отсюда.
+1
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Ready FoR WaR
Ответ Ко-ко-джамбо
когда твои игроки владеют мячем меньше 146% игрового времени и делают всего 2000 пасов в центре поля и это только центральные защитники друг другу... ты расстроен🤷‍♂️ можно понять
😂
+2
-1
+1
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romanisti89
у Энрике в голове только мысль, как бы контролировать мяч 100 процентов
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madaev
Боже, ты кто такой ?
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