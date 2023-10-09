Энрике – журналисту после победы над «Ренном»: «Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды «ПСЖ» выиграл 4:1, и вы сказали, что мы заслуживали поражения»

Луис Энрике поспорил с журналистом по поводу игры «ПСЖ».

Главный тренер парижской команды дал интервью в эфире передачи Free Ligue 1после победы над « » (3:1).

«Я еще не видел матча, которым бы был настолько доволен. Я могу сказать, что отношение к делу было хорошим», – сказал Энрике.

Когда журналист Александр Руис спросил о деталях, которые команде еще предстоит улучшить, тренер отметил его негативный взгляд на вещи.

«Вы видите только негатив. Во всех интервью! Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды мы выиграли со счетом 4:1, и вы сказали мне, что мы заслуживали поражения.

В первые 25 минут, на мой взгляд, «Ренн» был лучше нас, мы должны были прибавить, иначе матч стал бы сложным. Почему? Потому что мы не машины, эти джентльмены (на съемочной площадке присутствовали и – Sports.ru) понимают, они тоже были игроками», – сказал .

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