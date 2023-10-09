Энрике – журналисту после победы над «Ренном»: «Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды «ПСЖ» выиграл 4:1, и вы сказали, что мы заслуживали поражения»

Теги Ренн ПСЖ Рио Мавуба Людовик Жюли лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике поспорил с журналистом по поводу игры «ПСЖ».

Главный тренер парижской команды дал интервью в эфире передачи Free Ligue 1после победы над «Ренном» (3:1).

«Я еще не видел матча, которым бы был настолько доволен. Я могу сказать, что отношение к делу было хорошим», – сказал Энрике.

Когда журналист Александр Руис спросил о деталях, которые команде еще предстоит улучшить, тренер отметил его негативный взгляд на вещи.

«Вы видите только негатив. Во всех интервью! Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды мы выиграли со счетом 4:1, и вы сказали мне, что мы заслуживали поражения.

В первые 25 минут, на мой взгляд, «Ренн» был лучше нас, мы должны были прибавить, иначе матч стал бы сложным. Почему? Потому что мы не машины, эти джентльмены (на съемочной площадке присутствовали Людовик Жюли и Рио Мавуба – Sports.ru) понимают, они тоже были игроками», – сказал Энрике.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Журналюги иногда настолько вгрызаются в горло, что даже у сдержанных людей не хватает терпения.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю осень
энрике душнила ещё тот
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Coodesnik
Ответ bestvideox
Журналюги иногда настолько вгрызаются в горло, что даже у сдержанных людей не хватает терпения.
Дзюба! Ты ли это?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Ответ bestvideox
Журналюги иногда настолько вгрызаются в горло, что даже у сдержанных людей не хватает терпения.
сочувствую Вам, настрадались от журналистов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Mike 60
Чего не скажешь в порыве эмоций!… А Руис может и погордиться теперь : у него статус появился -самый негативный в истории самой популярной игры)))
Подфартило чуваку , даже не собирался войти в историю, а тут Энрике подсобил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Энрике и на кладбище вместо крестов видит одни плюсы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
«ПСЖ» самый весёлый клуб. Однажды они выиграли в ЛЧ 4:1! Но то что было потом сплошное удивление и красота. И последующие годы, тоже
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike 60
Чего не скажешь в порыве эмоций!… А Руис может и погордиться теперь : у него статус появился -самый негативный в истории самой популярной игры)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Ответ Coodesnik
Дзюба! Ты ли это?
Нет, это Магваер🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Ответ Мартинелли
сочувствую Вам, настрадались от журналистов
Испанское страдание... 🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ majestic1980
Ну да, журналисты ж только хвалить должны)
Ну и один негатив - тоже не должен быть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Vedved
Ну и один негатив - тоже не должен быть)
Есть ещё понятие критики например, конструктивной критики. Рассуждения в ключе позитив или негатив это очень сильное упрощение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий