Хавбек «Клермона» Гастьен о вратаре, потерявшем сознание после взрыва петарды: «Носилки выносили лет 15, я переживал за него. Я разочарован в футболе, не понимаю, что такие люди делают на стадионе»

Хавбек «Клермона» Жоан Гастьен высказался об инциденте в матче с «Монпелье».

Напомним, матч «Монпелье» – «Клермон» был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев из-за детонации петарды, брошенной на поле в концовке второго тайма. Вратарь « » потерял сознание – его унесли с поля на носилках.

«Он в шоке, ведь петарда взорвалась в метре от него. Я особенно переживал за него, потому что был совсем рядом и видел, куда упала [петарда]. Он потрясен, находится в шоковом состоянии. Мы должны проконсультироваться с врачами. Я боялся за него. Я видел, что на вынос носилок ушло лет пятнадцать.

Я пережил это в возрасте 35 лет. Очень драматичный момент. Такого никогда не должно было произойти, тем более в конце игры, когда они уже выиграли этот матч. Я не понимаю их действий. Я не понимаю, что такие люди делают на стадионе. Я разочарован футболом и тем размахом, который принимают такие вещи» – сказал Гастьен.

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