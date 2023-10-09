Хавбек «Клермона» Гастьен о вратаре, потерявшем сознание после взрыва петарды: «Носилки выносили лет 15, я переживал за него. Я разочарован в футболе, не понимаю, что такие люди делают на стадионе»

Теги лига 1 Франция происшествия болельщики Монпелье Клермон Жоан Гастьен Мори Диав Футбол

Хавбек «Клермона» Жоан Гастьен высказался об инциденте в матче с «Монпелье».

Напомним, матч «Монпелье» – «Клермон» был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев из-за детонации петарды, брошенной на поле в концовке второго тайма. Вратарь «Клермона» Мори Диав потерял сознание – его унесли с поля на носилках.

«Он в шоке, ведь петарда взорвалась в метре от него. Я особенно переживал за него, потому что был совсем рядом и видел, куда упала [петарда]. Он потрясен, находится в шоковом состоянии. Мы должны проконсультироваться с врачами. Я боялся за него. Я видел, что на вынос носилок ушло лет пятнадцать.

Я пережил это в возрасте 35 лет. Очень драматичный момент. Такого никогда не должно было произойти, тем более в конце игры, когда они уже выиграли этот матч. Я не понимаю их действий. Я не понимаю, что такие люди делают на стадионе. Я разочарован футболом и тем размахом, который принимают такие вещи» – сказал Гастьен.

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4 комментария

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Алексей Крапивкин
А вот был бы FI…
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BAI
Без сарказма и тд, как можно потерять сознание от петарды?
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shishovv
Ответ BAI
Без сарказма и тд, как можно потерять сознание от петарды?
От испуга/неожиданности может
Как потерять зрение от петард нам Шунин расскажет
+1
0
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Schiaff1no
Ответ BAI
Без сарказма и тд, как можно потерять сознание от петарды?
При неидеальном здоровье от испуга и отъехать в мир иной можно
+1
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