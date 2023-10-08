«Какой-то придурок. Когда ведешь 4:2, а игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение». Президент «Монпелье» о фанате, бросившем петарду во вратаря «Клермона»

Теги лига 1 Франция происшествия болельщики Монпелье Клермон Мори Диав Футбол

Президент «Монпелье» жестко осудил фаната, бросившего петарду на поле.

Матч 8-го тура Лиги 1 «Монпелье» – «Клермон» был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев.

Голкипер «Клермона» Мори Диав потерял сознание после того, как у его ног взорвалось брошенное с трибуны пиротехническое изделие. 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

– Что вы чувствуете?

– Отвращение, разочарование, сожаление. Когда ведешь со счетом 4:2 за 5 минут до конца матча и можешь выйти на 6-е место в таблице, когда игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение.

Какой-то придурок бросает с трибуны что-то... Это болезненный момент. Какой-то сюрреализм.

Я надеюсь, что вратарь «Клермона» в порядке, я не видел видео и надеюсь, что он сможет вернуться домой вместе с товарищами по команде.

Ты изо всех сил стараешься сделать что-то хорошее... Нас часто упрекают в отсутствии амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это мучительно и утомительно.

Я думаю о нашем тренере и игроках, которые провели отличный матч, и результат был...

– Будет техническое поражение или доигровка?

– Лига вызовет нас [и решит], – сказал Лоран Николлен.

Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
С такими болельщиками команды и врагов не надо. Просто лишил радости кучу людей и причинил вред здоровью футболисту. Надеюсь его привлекут к ответственности.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Всё верно сказал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Николлен сказал все правильно. Парень, бросивший петарду - придурок, лишивший других фанатов и клуб победы в матче.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
На таких надо уголовку заводить сразу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Вы там без фанайди что-ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий