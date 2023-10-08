«Какой-то придурок. Когда ведешь 4:2, а игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение». Президент «Монпелье» о фанате, бросившем петарду во вратаря «Клермона»

Президент «Монпелье» жестко осудил фаната, бросившего петарду на поле.

Матч 8-го тура Лиги 1 «Монпелье» – «Клермон» был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев.

Голкипер «Клермона» потерял сознание после того, как у его ног взорвалось брошенное с трибуны пиротехническое изделие. 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

– Что вы чувствуете?

– Отвращение, разочарование, сожаление. Когда ведешь со счетом 4:2 за 5 минут до конца матча и можешь выйти на 6-е место в таблице, когда игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение.

Какой-то придурок бросает с трибуны что-то... Это болезненный момент. Какой-то сюрреализм.

Я надеюсь, что вратарь « » в порядке, я не видел видео и надеюсь, что он сможет вернуться домой вместе с товарищами по команде.

Ты изо всех сил стараешься сделать что-то хорошее... Нас часто упрекают в отсутствии амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это мучительно и утомительно.

Я думаю о нашем тренере и игроках, которые провели отличный матч, и результат был...

– Будет техническое поражение или доигровка?

– Лига вызовет нас [и решит], – сказал Лоран Николлен.

Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь

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