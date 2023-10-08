«Какой-то придурок. Когда ведешь 4:2, а игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение». Президент «Монпелье» о фанате, бросившем петарду во вратаря «Клермона»
Президент «Монпелье» жестко осудил фаната, бросившего петарду на поле.
Матч 8-го тура Лиги 1 «Монпелье» – «Клермон» был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев.
Голкипер «Клермона» Мори Диав потерял сознание после того, как у его ног взорвалось брошенное с трибуны пиротехническое изделие. 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках.
– Что вы чувствуете?
– Отвращение, разочарование, сожаление. Когда ведешь со счетом 4:2 за 5 минут до конца матча и можешь выйти на 6-е место в таблице, когда игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение.
Какой-то придурок бросает с трибуны что-то... Это болезненный момент. Какой-то сюрреализм.
Я надеюсь, что вратарь «Клермона» в порядке, я не видел видео и надеюсь, что он сможет вернуться домой вместе с товарищами по команде.
Ты изо всех сил стараешься сделать что-то хорошее... Нас часто упрекают в отсутствии амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это мучительно и утомительно.
Я думаю о нашем тренере и игроках, которые провели отличный матч, и результат был...
– Будет техническое поражение или доигровка?
– Лига вызовет нас [и решит], – сказал Лоран Николлен.
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