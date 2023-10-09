Ромащенко о 0:1 от «Рубина»: «Ахмат» был слишком медленным, не хватало свежести»
Мирослав Ромащенко оценил поражение «Ахмата» от «Рубина» (0:1) в Мир РПЛ.
«Ахмат» было сегодня не узнать. Мы сегодня были не похожи сами на себя. Обязательно разберем все с командой. Сейчас им необходимо отдохнуть и перезагрузиться.
Чего не хватает «Ахмату», чтобы вскрывать такую оборону? Мы были слишком медленными, не хватало свежести», — сказал главный тренер «Ахмата».
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