Ромащенко о 0:1 от «Рубина»: «Ахмат» был слишком медленным, не хватало свежести»

Теги Рубин премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Футбол

Мирослав Ромащенко оценил поражение «Ахмата» от «Рубина» (0:1) в Мир РПЛ.

«Ахмат» было сегодня не узнать. Мы сегодня были не похожи сами на себя. Обязательно разберем все с командой. Сейчас им необходимо отдохнуть и перезагрузиться.

Чего не хватает «Ахмату», чтобы вскрывать такую оборону? Мы были слишком медленными, не хватало свежести», — сказал главный тренер «Ахмата».

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Тежеловато без Стаса
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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