Рахимов об 1:0 с «Ахматом»: «Очень важная в психологическом плане победа «Рубина». Игра есть»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Ахмат Футбол

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Ахматом» (1:0) в Мир РПЛ.

– Расскажите об эмоциях в раздевалке.

– Друг на друга кричали. Защитники возмущаются, что столько моментов не забиваем. Нападающие возмущаются, что идут неточные передачи. Но в целом порадовались. Естественно, это очень важная в психологическом плане победа.

– Команда поднялась из зоны стыков. Эмоциональный подъем чувствуется?

– Я как тренер ориентируюсь на другое – на то, как идет процесс перестроения. Это тяжелейший процесс. Конечно, есть давление, когда нет очков. Но я говорил с командой: «Вы не можете потерять уверенность в себе, уверенность теряется тогда, когда вы очень плохо играете и вас все возят». Но нас никто не возит, мы сами себе привозим голы, нам нужно сыграть внимательно в обороне. Нас наказывают за каждый эпизод.

Но есть хорошие отрезки в игре, игра есть, – сказал главный тренер «Рубина».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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