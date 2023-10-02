Ташуев о 2:0: «У «Факела» был план перепахать «Сочи». Могли забивать 5–6 мячей в первом тайме»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Сочи Футбол

Сергей Ташуев оценил победу «Факела» над «Сочи» (2:0) в Мир РПЛ.

— Чем этот матч отличался от игры с «Рубином» [0:1]?

— Мы почти не ошибались. Если ошибались, то только у штрафной соперника. Хотя первые 20 минут были почти идентичными, но результата мы добились.

Хотелось бы, конечно, лучше провести концовку первого тайма, но команда только в начале поиска той игры, которую мы хотим видеть. Сегодня был план соперника перепахать. Сыграли правильно, в силу своих возможностей.

— Насколько сильно пенальти изменил ход игры?

— Это был очень важный гол. Могли забивать 5–6 мячей в первом тайме, но не смогли. Поэтому пенальти в конце тайма был очень кстати. Мы смогли снять с себя оковы и быть уже более спокойными

— Заметно, что команда пытается играть в короткий пас. В этом ваша игровая философия?

— Главное — не короткий пас, а принятие правильных решений на поле. Либо пробегать, либо дриблинг, либо игра в одно касание. Важна непредсказуемость. Футбол тогда становится разнообразным, многостилевым, – сказал главный тренер «Факела».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Ташуев топ.Рад что такой спец ушел из Ахмата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
хороший тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий