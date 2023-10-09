Хенесс об увольнении Нагельсманна весной: «Не факт, что это решение было разумным»

Ули Хенесс допустил, что «Баварии» не стоило менять тренера весной 2023 года.

Почетный президент клуба в эфире Bayerischer Rundfunk 24 отреагировал на слова ведущего о причастности к увольнению главного тренера , спортивного директора и генерального директора Оливера Кана в заключительной части прошлого сезона.

«Тренера менял не я, тренера сменил клуб. Не факт, что это решение было разумным.

Назначение Оливера Кана генеральным директором было большой ошибкой. Когда я понял, что он не справляется, то исправил это вместе с », – сказал .

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