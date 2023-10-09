Хенесс об увольнении Нагельсманна весной: «Не факт, что это решение было разумным»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Ули Хенесс Карл-Хайнц Румменигге Юлиан Нагельсманн Футбол

Ули Хенесс допустил, что «Баварии» не стоило менять тренера весной 2023 года.

Почетный президент клуба в эфире Bayerischer Rundfunk 24 отреагировал на слова ведущего о причастности к увольнению главного тренера Юлиана Нагельсманна, спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана в заключительной части прошлого сезона.

«Тренера менял не я, тренера сменил клуб. Не факт, что это решение было разумным.

Назначение Оливера Кана генеральным директором было большой ошибкой. Когда я понял, что он не справляется, то исправил это вместе с Румменигге», – сказал Хенесс.

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8 комментариев

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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
На третий день запертый индеец по кличке Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены
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Чёрный тюльпан
У Хёнесса с Румменигге по сей день огромный авторитет в клубе и в принятии решений, но они будут рассказывать, что уже ничего не решают, перекладывая на общую ответственность, мол свои должности уступили молодым, вот только это решение по Нагельсманну и на их совести, потому что они ещё большая часть клуба, чем тоже "ушедшие" Хасанчик с Каном.
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kaka10
Ответ Чёрный тюльпан
У Хёнесса с Румменигге по сей день огромный авторитет в клубе и в принятии решений, но они будут рассказывать, что уже ничего не решают, перекладывая на общую ответственность, мол свои должности уступили молодым, вот только это решение по Нагельсманну и на их совести, потому что они ещё большая часть клуба, чем тоже "ушедшие" Хасанчик с Каном.
по его ответам так и читается
мол за увольнение Юлика ответственен клуб, Кан чепушила
а все правильные решения за мной и Руммениге
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ДА ЛАДНО?!
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Сергей Максимюк
всем умникам, которые щас пишут что-то по отношению к хеннесу, советую прочитать новость)))
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Михо
К сожалению Кан не справился. Казалось что с его опытом и харизмой сможет, но не получилось. Но думаю Тухелю эти слова могут не понравиться. Хайнер как обычно где в поднебесье, над схваткой. Ули вникал абсолютно во все процессы, и финансовые и футбольные, а Хайнер чистый финансист
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a2wai
Ули, ты прав. Увольнение Нагельсманна весной было ошибкой, но ее всегда можно исправить, уволив зимой Тухеля.
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