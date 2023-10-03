Сака заменен из-за травмы на 37-й минуте матча с «Лансом». Вингер «Арсенала» первым из игроков топ-5 лиг набрал 5+5 по «гол+пас» во всех турнирах
Букайо Сака получил травму в 1-м тайме матча с «Лансом».
В матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ланса» вингер «Арсенала» был заменен из-за повреждения на 37-й минуте. Сака захромал, после чего сел на газон и попросил оказать ему медицинскую помощь.
На 14-й минуте Сака отдал голевой пас на Габриэла Жезуса. В сезоне-2023/24 Сака отметился 5 голами и 5 ассистами за «Арсенал» во всех турнирах. Он достиг этих показателей первым среди игроков, выступающих в топ-5 лиг.
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