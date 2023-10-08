Кин и Делап из-за атаки ХАМАС провели несколько часов в комнате безопасности и затем улетели в Грецию. Они тренируют «Маккаби» Тель-Авив

Теги Робби Кин происшествия Маккаби Тель-Авив Рори Делап Футбол

Робби Кин и Рори Делап улетели из Израиля на фоне атаки ХАМАС.

Как передает Talksport, после начала боевых действий главный тренер «Маккаби» Тель-Авив вместе с Рори Делапом, своим помощником, провел несколько часов в комнате безопасности (также известной как паническая комната, комната страха) – специальном защищенном помещении автономного типа. Затем они направились в Грецию.

Ирландцы работают в «Маккаби» с лета 2023 года.

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4 комментария

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Женька Овомоела
Спорц судорожно перелистывает составы игроков израильской лиги… Бенаюна уже приплели, щас этих)
+11
-4
+7
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Xm.md
Ответ Женька Овомоела
Спорц судорожно перелистывает составы игроков израильской лиги… Бенаюна уже приплели, щас этих)
Главный тренер покинул страну - это приплели?
+3
-1
+2
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SkSK
К вопросу о возможности приостанавливать контракты на фоне военных действий.
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