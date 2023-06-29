«А если бы он в «Спартак» ехал? Был бы скандал». Ирландский политик призвал Робби Кина отказаться от работы в «Маккаби» Тель-Авив

Робби Кина раскритиковали за согласие возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландии подписал с израильским клубом контракт сроком на 2 года.

«Я твердо убежден в том, что он должен пересмотреть свое решение. Сотни артистов и музыкантов отказались от выступлений в Израиле, и я считаю, что Робби Кин должен поступить так же. Эта ситуация очень сильно разочаровывает.

Представьте, если бы завтра сказал: «Мы с едем в московский « ». Что тогда сказали бы люди? Был бы настоящий скандал. Это было бы крайне спорное решение, и я уверен, что последовали бы санкции.

И вот он решает руководить израильской футбольной командой, но об этом почти не говорят. Точно не в правительстве и не в руководстве этой страны. Это разочаровывает. Да, к России особое отношение по сравнению с Израилем, но в обоих случаях государства одинаково ужасные и жестокие», – сказал политик Крис Эндрюс, представитель партии «Шинн Фейн», в интервью Off the Ball.