«А если бы он в «Спартак» ехал? Был бы скандал». Ирландский политик призвал Робби Кина отказаться от работы в «Маккаби» Тель-Авив

Теги Спартак Робби Кин премьер-лига Россия высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Рори Делап Политика Футбол

Робби Кина раскритиковали за согласие возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландии подписал с израильским клубом контракт сроком на 2 года.

«Я твердо убежден в том, что он должен пересмотреть свое решение. Сотни артистов и музыкантов отказались от выступлений в Израиле, и я считаю, что Робби Кин должен поступить так же. Эта ситуация очень сильно разочаровывает.

Представьте, если бы завтра Робби Кин сказал: «Мы с Рори Делапом едем в московский «Спартак». Что тогда сказали бы люди? Был бы настоящий скандал. Это было бы крайне спорное решение, и я уверен, что последовали бы санкции.

И вот он решает руководить израильской футбольной командой, но об этом почти не говорят. Точно не в правительстве и не в руководстве этой страны. Это разочаровывает. Да, к России особое отношение по сравнению с Израилем, но в обоих случаях государства одинаково ужасные и жестокие», – сказал политик Крис Эндрюс, представитель партии «Шинн Фейн», в интервью Off the Ball.

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52 комментария

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ss_podonok
очередное доказательство, что зенит никто не знает
+131
-26
+105
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dudufufu
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Робби Кин тайно посещает синагогу.
+69
-2
+67
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noti22
Кто там постоянно приплетает Израиль в контексте военных действий, вы довольны?)
+46
-14
+32
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Гамарджоба Генацвале
Ответ noti22
Кто там постоянно приплетает Израиль в контексте военных действий, вы довольны?)
Нет, когда их забанят ФИФА и УЕФА( и ещё много стран) , тогда да.
+36
-12
+24
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nmnackjbxkasbk
(...) вместо станции Разлив
он уехал в Тель-Авив
Вот какой рассеянный
сын Сары Моисеевны
+22
0
+22
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Russian Horse
Ирландский политик, Робби Кин, израильский Маккаби и спартак в одной новости - самый неожиданный кроссовер этого года, пожалуй.
+23
-3
+20
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Эдуард Шаталов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
про зенит совсем никто не знает
увы .....
🗿😁
+29
-17
+12
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Фан Рубина
А проблем в том, что ирландцы уезжают играть-тренировать в Мелкобританию, которая оккупирует вполне увесистый кусок Ирландии, он не видит?
+16
-4
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Какой-то антисемитский бред
+23
-14
+9
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what&#8242;s the problem?
Ответ Невский баклан
Комментарий удален модератором
Ирландцы - кельты, а не англосаксы))
+8
0
+8
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1 dreik 1
Ответ Невский баклан
Комментарий удален модератором
Ахахаххахахахах)))) выключи телевизор и почитай историю отношений Ирландии и Англии
+5
0
+5
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Vitto
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Какой-то антисемитский бред
Левацкий бред
+7
-3
+4
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carden81
Ответ dudufufu
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Робби Кин тайно посещает синагогу.
Ахаха
+3
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carden81
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Твоему гегемону,с нагретыми шарами, супер клубы только снятся)))
+8
-5
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Jesse Boy
JewsLivesMatter
+2
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David Aprasidze
Леваки всегда были антисемитами.
+10
-8
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And-Rover
Ты собственно чё вылез то? Иди покайся за прошлые войны начиная с 1945 года. Балабол ирландский.
+4
-2
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Rundatgame
Кабэшный модер трудится на ветке не покладая ручонок )) Понимаю, радостно, что какой-то бритиш политик произнёс ваш клуп. Правда в контексте позора и зашквара работы в нём, но это такое, неважно!
Вот она, популярность ))
+1
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pasha_t
Ответ ss_podonok
очередное доказательство, что зенит никто не знает
Полностью оправдал свой ник))
+4
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Lordk
А что не так с Израилем?
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Redmurza
Ответ Vitto
Шин Фейн вполне себе леваки, тем более в этом впросе.(Любят палестинцев)
Это левые националисты, что само по себе оксюморон
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Vitto
Ответ Redmurza
Это левые националисты, что само по себе оксюморон
Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.
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a2wai
Ответ Дмитрий9779
Железный купол не передают Украине
Вы, видимо, не хотите потратить 10 минут своего времени, чтобы изучить вопрос и выставляете свою глупость напоказ всей публике.

Эндрюс уже довольно давно поддерживает Палестину в их конфликте с Израилем, и Железный купол с этим никак не связан.
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Дмитрий9779
Ответ Эдуард Шаталов
про зенит совсем никто не знает увы ..... 🗿😁
Комментарий удален пользователем
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Влад Сергеев
Ответ David Aprasidze
Леваки всегда были антисемитами.
Ага, особенно черносотенцы.
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