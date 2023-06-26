Экс-форвард «Тоттенхэма» Робби Кин возглавил «Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» Тель-Авив объявил о назначении Робби Кина на пост главного тренера.
Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландии подписал с израильским клубом контракт сроком на 2 года. В ближайшие дни 42-летний специалист прибудет в Тель-Авив, чтобы начать предсезонную подготовку с новым клубом.
Ранее Кин занимал должность ассистента главного тренера в «Миддлсбро» и сборной Ирландии.
Фактически это первый опыт работы Кина главным тренером: весной 2018 года он провел три матча в качестве играющего тренера индийского АТК после отставки Тедди Шерингема и покинул команду по окончании сезона.
А так удачи, конечно. Чехарда эта тренерская в "шпорах" уже не веселит