Экс-форвард «Тоттенхэма» Робби Кин возглавил «Маккаби» Тель-Авив

Теги Робби Кин премьер-лига Англия сборная Ирландии по футболу Тоттенхэм высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Футбол

«Маккаби» Тель-Авив объявил о назначении Робби Кина на пост главного тренера.

Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландии подписал с израильским клубом контракт сроком на 2 года. В ближайшие дни 42-летний специалист прибудет в Тель-Авив, чтобы начать предсезонную подготовку с новым клубом.

Ранее Кин занимал должность ассистента главного тренера в «Миддлсбро» и сборной Ирландии.

Фактически это первый опыт работы Кина главным тренером: весной 2018 года он провел три матча в качестве играющего тренера индийского АТК после отставки Тедди Шерингема и покинул команду по окончании сезона.

7 комментариев

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RealJon
Кстати, что на счет самого Тоттенхэма. вообще исчезли из радара. Обявили о тренере греческого происхождения, и все. Никаких новостей до сих пор )))
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Тюменец
Удачи Робби! Надеюсь вырастет в классного тренера. Игрок был сильный, волевой, обладал лидерскими качествами, хорошую карьеру сделал. Самое время начать тренерскую.
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Тюменец
Ответ RealJon
Кстати, что на счет самого Тоттенхэма. вообще исчезли из радара. Обявили о тренере греческого происхождения, и все. Никаких новостей до сих пор )))
А чего там должны быть за новости? Грек состав изучает, Кейна опять куда только не сватают, Леви на месте... вроде и нечего вещать...
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RealJon
Ответ Тюменец
А чего там должны быть за новости? Грек состав изучает, Кейна опять куда только не сватают, Леви на месте... вроде и нечего вещать...
Да, все таки удачи этому греку в Тоттенхэме, его Селтик неплоха замучил Реала в прошлом году в группе ЛЧ, играют на прессинг, идут на атаку, автобус не ставить
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ТТХ не фарм клуб
Ответ RealJon
Да, все таки удачи этому греку в Тоттенхэме, его Селтик неплоха замучил Реала в прошлом году в группе ЛЧ, играют на прессинг, идут на атаку, автобус не ставить
Вроде Мэддисона хотят подписать и ЦЗ. Но в списке ЦЗ у них какие-то середняки - Тапсоба, Ван Де Вен и прочие
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Тюменец
Ответ RealJon
Да, все таки удачи этому греку в Тоттенхэме, его Селтик неплоха замучил Реала в прошлом году в группе ЛЧ, играют на прессинг, идут на атаку, автобус не ставить
По мне так от "автобуса" и будет отталкиваться, что, в его ситуации, довольно логично, учитывая, что для него это совершенно новый уровень, и было бы неплохо на нем постараться закрепиться. ))
А так удачи, конечно. Чехарда эта тренерская в "шпорах" уже не веселит
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