РПЛ запретила Живоглядову из «Пари НН» прийти на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»

Футболисту запретили дать интервью в футболке «За оргазмом на стадион!».

«Пари НН» победил «Крылья Советов» (2:0) в матче Мир РПЛ.

«РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» – сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что нижегородский клуб планировал устроить эту акцию из-за инфоповода в регионе.

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