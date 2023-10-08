РПЛ запретила Живоглядову из «Пари НН» прийти на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»
Футболисту запретили дать интервью в футболке «За оргазмом на стадион!».
«Пари НН» победил «Крылья Советов» (2:0) в матче Мир РПЛ.
«РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» – сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Отмечается, что нижегородский клуб планировал устроить эту акцию из-за инфоповода в регионе.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Кончайте с этим, заявили в РПЛ
РПЛ это подтвердила только)
РПЛ отказалось рекламировать его "услуги".
Известно, что в футболе за симуляцию всегда наказывают.
Ну, какой оргазм от похода на отечественный стадион?