РПЛ запретила Живоглядову из «Пари НН» прийти на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Живоглядов Пари НН Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Футболисту запретили дать интервью в футболке «За оргазмом на стадион!».

«Пари НН» победил «Крылья Советов» (2:0) в матче Мир РПЛ.

«РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» – сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что нижегородский клуб планировал устроить эту акцию из-за инфоповода в регионе.

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32 комментария

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Trappy D
Ответ 0mertas626
интересно послушать/прочитать объяснение, почему РПЛ запрещает оргазм
Регламентом оргазм не предусмотрен, а всё, что не разрешено — запрещено. Тем более без предварительного оформления Оргазм ID.
+69
-5
+64
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Ебздрогыч
РПЛ запретила Живоглядову из «Пари НН» появиться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»

Кончайте с этим, заявили в РПЛ
+50
-6
+44
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0mertas626
интересно послушать/прочитать объяснение, почему РПЛ запрещает оргазм
+16
-1
+15
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Абдулов Алексей
А что за инфоповод такой в их регионе? Я не в курсе просто.
+13
-2
+11
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Bring Me The Horizon
РПЛ запретила Соболеву приходить на интервью в футболке «за инфарктом на Открытие-арену!»
+14
-4
+10
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0mertas626
Ответ Абдулов Алексей
А что за инфоповод такой в их регионе? Я не в курсе просто.
да новость была, что нижегородки жалуются на отсутствие оргазма.
РПЛ это подтвердила только)
+11
-1
+10
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Faust Doc
РПЛ это боль! Никакого оргазма, заявили они!
+7
0
+7
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0mertas626
Ответ Trappy D
Регламентом оргазм не предусмотрен, а всё, что не разрешено — запрещено. Тем более без предварительного оформления Оргазм ID.
спасибо за разъяснение, гражданин начальник!
+7
0
+7
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Guillermo
Ответ 0mertas626
да новость была, что нижегородки жалуются на отсутствие оргазма. РПЛ это подтвердила только)
Прям со спектакля День выборов история
+4
-1
+3
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0mertas626
Ответ Faust Doc
РПЛ это боль! Никакого оргазма, заявили они!
россия для грустных
+4
-1
+3
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majestic1980
Ответ Nissan 0123
Блин, не тот файл! Как отменить?
Не парься, РПЛ сказал никаких оргазмов!)
+3
0
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Kalaquendi
Живоглядов понял, что футболист из него никакой и решил сменить профессию.
РПЛ отказалось рекламировать его "услуги".
+3
-1
+2
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majestic1980
Ответ Ебздрогыч
РПЛ запретила Живоглядову из «Пари НН» появиться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!» Кончайте с этим, заявили в РПЛ
Я не помню что я отправил ( с) Артем Сергеич
+3
-1
+2
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Nissan 0123
Ответ majestic1980
Я не помню что я отправил ( с) Артем Сергеич
Блин, не тот файл! Как отменить?
+2
0
+2
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0mertas626
Ответ Guillermo
Прям со спектакля День выборов история
абсолютно библейская история)
+1
0
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Арсений Чернобаев
Ответ Trappy D
Регламентом оргазм не предусмотрен, а всё, что не разрешено — запрещено. Тем более без предварительного оформления Оргазм ID.
Для оформления нужно скачать "оргазм услуги" и обязательно придти в ближайший мфц для подтверждения того, что вы умеете делать оргазм. Если будете неудовлетворять свою половинку ваш айди заберут и вы больше не сможете носить футболки с подобными надписями
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-2
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взгляд со стороны
В повестке сегодняшнего дня- оргиазм только от выступлений и действий отдельного персонажа….
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Магомед Саид Амирханов
А что такого?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Ебздрогыч
РПЛ запретила Живоглядову из «Пари НН» появиться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!» Кончайте с этим, заявили в РПЛ
🤣
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Саша Пушкин
Ответ Bring Me The Horizon
РПЛ запретила Соболеву приходить на интервью в футболке «за инфарктом на Открытие-арену!»
А чего все так возбудились от этой новости?
Известно, что в футболе за симуляцию всегда наказывают.
Ну, какой оргазм от похода на отечественный стадион?
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damondiamond
оргазм, вот он что делает? доставляет удовольствие, а зачем нам в РПЛ удовольствие? вы наш футбол видели? болельщики на стадион перестанут приходить, если узнают об оргазме
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majestic1980
Нужен был заголовок РПЛ против Оргазмов!
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Gonzo754
Не скрепно это, сейчас другие ориентиры.
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Roman Araslanov
Бред
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взгляд со стороны
В повестке сегодняшнего дня- оргиазм только от выступлений и действий отдельного персонажа….
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