Виталий Дьяков: «Спартак» – самая любимая и ненавистная команда России. Дерби с ЦСКА – самое ожидаемое, сколько бы «Зенит» не становился чемпионом»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Виталий Дьяков Футбол

Виталий Дьяков назвал «Спартак» самой ненавистной командой в России.

Бывший игрок красно-белых высказался в преддверии дерби против ЦСКА.

«ЦСКА я бы не стал приписывать к фаворитам, но у них состав не очень хороший. Все-таки состав «Спартака» сильнее.

Но «Спартак» – это «Спартак», и все эти шумихи, которые сейчас раздуваются вокруг клуба, соответствует ему. Это ведь самая любимая и ненавистная команда в стране.

К «Спартаку» в любом случае всегда будет пристальное внимание, когда команда идет на первом, третьем или седьмом месте. «Спартак» всегда будет самым обсуждаемым.

На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее армейского, но у ЦСКА есть Федотов. У красно-синих все-таки в воротах Акинфеев, и в атаке Чалов может в одиночку что-то придумать.

«Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее.

Это ведь дерби, самый ожидаемый матч всего сезона. Круче вывески быть не может, сколько бы там раз «Зенит» не становился чемпионом», – сказал бывший футболист «Спартака» Виталий Дьяков.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

67 комментариев

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Kirill Kirillov
При чем тут вообще Зенит?
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Михаил Посредников
Но бомбит у нефтяников именно с Зенита) Все эти Заремы, Уткины, Бозрызины, Кафельниковы и Спиридоновы с пеной у рта постоянно доказывают, что Зенит им неинтересен и не является принципиальным соперником. Но упоминают Зенит в 90% своих спичей )
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IceBear27
Ответ Иван Новиков
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Но два еврокубка за свою поросшую мхом историю выиграть Спартак так и не удосужился :(
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gorev-1965@mail.ru
Да что же такое? Зенит покоя не даёт
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Удар Кержакова
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Что за факты такие?
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IceBear27
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Именно поэтому сильнее всего кб-общественность возбуждается от противостояния с Зенитом. Хватит себя обманывать)
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IceBear27
Ответ Удар Кержакова
Что за факты такие?
Эти факты усваиваются вместе с борщом, тебе не понять
+17
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Owen_the_Simple
Они так часто об этом говорят, что похоже на аутотренинг.
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Rudenzik
Зачем вообще приплетать Зенит
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Hong Kil
Кто там первый парень на деревне городских не волнует.
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SMART789
50 комментов на ветке, играли бы в Зенитом было бы 550

вот и все

#травоядноедерби
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Удар Кержакова
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а в Москве сколько искусственно убили за это время команд? Зенит это флагман нашего футбола вот уже 15 лет, а Спартак-ЦСКА это дерби двух команд, которые живут прошлым и не принимают настоящее. А в этом сезоне ещё и команды с 8 и 9 строчках турнирной таблицы.
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Zenith forever
Ответ Иван Новиков
Комментарий удален модератором
История Спартака действительно идет с 1922 года, но начиная с 2002 г. она превратилась в историю падения и позора.
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Дмитрий9779
У него от Зенита всегда полыхало.
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Удар Кержакова
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Вспомни ещё в 90-ые какие принципиальные матчи были Зенит-Спартак. Это было и в СССР.
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grsfan
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Чего тут подогревать то? В последнее время даже разгрома над Спартаком не приносят былого удовольствия. Приелось)
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IceBear27
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Действительно, это же у Зенита есть такие персонажи как Зарема, Мишка Борзыкин, Кузьмич…
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Один живой
этот не очень умный человек, который закончил карьеру в 28 лет, без упоминания Зенита не мог обойтись? Иди с парикмахером своим разберись, вернее найди его, может и остальное в гору пойдет.
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IceBear27
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я не об этом, зенит убил все команды внутри СПБ в угоду себе любимому, нет местных противостояний на высоком уровне, отсюда все эти принципиальные матчи против Москвы...
Ай яй яй, какой Зенит негодяй, в шестой раз убил великое Питерское Динамо…
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germann64
Потому как Зенит шпилит постоянно физкультурников из Тарасовки,поэтому и не главная игра в сезоне.Отгребают регулярно.
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Lyelik
Кто такой Виталий дьяков??
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SMART789
Ответ Kirill Kirillov
При чем тут вообще Зенит?
комплексы москвы
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Удар Кержакова
Ответ 8qj656zmdw
Зенит команда с комплексом, что никогда не будет , такой великой, как Спартак, Динамо и ЦСКА Никакие деньги не купят историю и любовь болельщиков Не зря, только в Питере, объявление о наборе болельщиков за деньги )))
Чем история Зенита хуже московских клубов? Зенит в СССР всегда собирал полные стадионы.
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IceBear27
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«Искусственно убили»??? Вот это ты отжигаешь сегодня)))
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Owen_the_Simple
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не скажу, вам местным лучше знать...
Никаких школ не убивали. Как были СДЮШОР и бывшая Смена(ныне академия), так и остались. Академия ещё и кучу филиалов пооткрывала.
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