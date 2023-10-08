Виталий Дьяков: «Спартак» – самая любимая и ненавистная команда России. Дерби с ЦСКА – самое ожидаемое, сколько бы «Зенит» не становился чемпионом»

Виталий Дьяков назвал «Спартак» самой ненавистной командой в России.

Бывший игрок красно-белых высказался в преддверии дерби против ЦСКА.

«ЦСКА я бы не стал приписывать к фаворитам, но у них состав не очень хороший. Все-таки состав «Спартака» сильнее.

Но «Спартак» – это «Спартак», и все эти шумихи, которые сейчас раздуваются вокруг клуба, соответствует ему. Это ведь самая любимая и ненавистная команда в стране.

К «Спартаку» в любом случае всегда будет пристальное внимание, когда команда идет на первом, третьем или седьмом месте. «Спартак» всегда будет самым обсуждаемым.

На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее армейского, но у ЦСКА есть Федотов. У красно-синих все-таки в воротах Акинфеев, и в атаке Чалов может в одиночку что-то придумать.

«Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее.

Это ведь дерби, самый ожидаемый матч всего сезона. Круче вывески быть не может, сколько бы там раз «Зенит» не становился чемпионом», – сказал бывший футболист «Спартака» Виталий Дьяков.

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