Прервалась 5-матчевая серия «Крыльев» без поражений в РПЛ. Отрыв от «Зенита» сократился до одного очка, от «Локо» – до двух

Прервалась 5-матчевая серия «Крыльев Советов» без поражений в Мир РПЛ.

В воскресенье самарцы уступили «Пари НН» (0:2). До этого у них было 4 победы и ничья. Кроме того, «Крылья» не забили впервые в этом сезоне чемпионата. Команда Игоря Осинькина забила больше всех в лиге – 25 голов.

«Крылья Советов» остались на втором месте в РПЛ с 21 очком, но отрыв от ближайших преследователей сократился. Отрыв от «Зенита» – 1 очко, от «Локомотива» – 2. До идущего первым «Краснодара» – 6 баллов.

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