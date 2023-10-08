Прервалась 5-матчевая серия «Крыльев» без поражений в РПЛ. Отрыв от «Зенита» сократился до одного очка, от «Локо» – до двух
Прервалась 5-матчевая серия «Крыльев Советов» без поражений в Мир РПЛ.
В воскресенье самарцы уступили «Пари НН» (0:2). До этого у них было 4 победы и ничья. Кроме того, «Крылья» не забили впервые в этом сезоне чемпионата. Команда Игоря Осинькина забила больше всех в лиге – 25 голов.
«Крылья Советов» остались на втором месте в РПЛ с 21 очком, но отрыв от ближайших преследователей сократился. Отрыв от «Зенита» – 1 очко, от «Локомотива» – 2. До идущего первым «Краснодара» – 6 баллов.
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Хочется их видеть вверху таблицы. И в матчах с подобными соперниками очки брать нужно!
Осталось только обыграть Крылья снова и дело с концом.
Да конечно жалко Крылья но что поделаешь.
Слишком много разгильдяйства и пешеходства позволяли себе
Пусть поражение чуть отрезвит ребят, эйфория определённо имеется
Поражение заслуженное,
Но другой вопрос, почему с Пари всегда такое судейство странное. ЖК вообще придерживал, даже при диких(шипы/локти, особенно Майга) или комбо фолах нижегородцев, спорные моменты Кукуян и Кукуляк не пересматривали(особенно 2 пенальти)
И только к концу пару ЖК дал
Кто-то из них.