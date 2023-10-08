Прервалась 5-матчевая серия «Крыльев» без поражений в РПЛ. Отрыв от «Зенита» сократился до одного очка, от «Локо» – до двух

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Футбол

Прервалась 5-матчевая серия «Крыльев Советов» без поражений в Мир РПЛ.

В воскресенье самарцы уступили «Пари НН» (0:2). До этого у них было 4 победы и ничья. Кроме того, «Крылья» не забили впервые в этом сезоне чемпионата. Команда Игоря Осинькина забила больше всех в лиге – 25 голов.

«Крылья Советов» остались на втором месте в РПЛ с 21 очком, но отрыв от ближайших преследователей сократился. Отрыв от «Зенита» – 1 очко, от «Локомотива» – 2. До идущего первым «Краснодара» – 6 баллов.

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12 комментариев

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Bring Me The Horizon
За крылышки очень обидно…😔
Хочется их видеть вверху таблицы. И в матчах с подобными соперниками очки брать нужно!
+6
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Смари Муха
Спасибо Юрану, знатно облегчил задачу для Зенита чтобы подчинить себе 2 место.
Осталось только обыграть Крылья снова и дело с концом.
Да конечно жалко Крылья но что поделаешь.
+3
0
+3
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King_X
Ответ Bring Me The Horizon
За крылышки очень обидно…😔 Хочется их видеть вверху таблицы. И в матчах с подобными соперниками очки брать нужно!
Да, но Крылья 2 матча сами не свои
Слишком много разгильдяйства и пешеходства позволяли себе
Пусть поражение чуть отрезвит ребят, эйфория определённо имеется

Поражение заслуженное,
Но другой вопрос, почему с Пари всегда такое судейство странное. ЖК вообще придерживал, даже при диких(шипы/локти, особенно Майга) или комбо фолах нижегородцев, спорные моменты Кукуян и Кукуляк не пересматривали(особенно 2 пенальти)
И только к концу пару ЖК дал
+2
0
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Rio de Janeiro
Юран красавец)
+3
-2
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Hong Kil
Отрыв от НН сколько стал? А от Сочи?
+1
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Шухрат Казыев
Пари НН высоко взлетили в турнирной таблице
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Garikus89
Ответ King_X
Да, но Крылья 2 матча сами не свои Слишком много разгильдяйства и пешеходства позволяли себе Пусть поражение чуть отрезвит ребят, эйфория определённо имеется Поражение заслуженное, Но другой вопрос, почему с Пари всегда такое судейство странное. ЖК вообще придерживал, даже при диких(шипы/локти, особенно Майга) или комбо фолах нижегородцев, спорные моменты Кукуян и Кукуляк не пересматривали(особенно 2 пенальти) И только к концу пару ЖК дал
А почему Евгеньеву, который на шею Зе Турбо залез, сорвав атаку, желтую карточку не получил?) Дело не в Пари НН, а в том, что матрасы получили установку давать поменьше желтых карточек. Вопросов в каждом матче хватает.
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Adjusted
Ответ dimanchik179
Как все не поймут, Урал, Крылья , НН в конце сезона будут на 10 местах, и те кто восхищается Осинькиным, Юраном , Гончаренко, все переобуются. И Краснодар не станет в этом году чемпионом.
Диманчик, дорогой, а кто станет?
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dimanchik179
Ответ Adjusted
Диманчик, дорогой, а кто станет?
Зенит, Спартак либо Динамо .
Кто-то из них.
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