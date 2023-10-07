Индзаги о ничьей с «Болоньей» после 2:0: «Я зол, терять концентрацию недопустимо. Мы могли забить больше голов, это был монолог «Интера»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Болонья Футбол

Симоне Индзаги выразил недовольство упущенной победой в игре с «Болоньей» (2:2).

«Естественно, я зол, как и все в раздевалке. Это второй матч, в котором мы вели и упустили победу. В первом мы проиграли «Сассуоло».

Сегодня мы совершали ошибки и теряли концентрацию, это недопустимо. Мы могли забить больше мячей и в первом тайме, и в особенности после того, как соперник сравнял счет, потому что игра после этого превратилась в монолог «Интера». К сожалению, моменты, в которых мы отвлекались от происходящего, дорого нам обошлись. В остальном же выступление было очень хорошим.

Мы вели со счетом 2:0, и, учитывая все созданные нами моменты, сложно смириться с ничьей. Нам нужно работать и прибавлять», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

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2 комментария

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Buharoid
Классический Индзаги.
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0
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<~Inter~>
надо выкинуть Санчеса из клуба. Аузилио с Мароттой издеваются, если думают, что с такой линией нападения можно за что-то бороться
+4
-4
0
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