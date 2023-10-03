«Ломовицкий вызвал меня на дуэль, мы пробежали 200 м, я выиграл. Хотя я уже давно как профессионал не тренировался». Борзаковский о забеге с футболистом

Юрий Борзаковский рассказал о «дуэли» с футболистом Александром Ломовицким.

Борзаковскому 42 года, он олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров. Ломовицкому 25 лет, он с 2022-го выступает за футбольный клуб «Рубин» из Казани.

– У нас была как‑то встреча с Денисом Глушаковым, я приехал поиграть с ним в футбол. Там было много футболистов. Ну и зашел спор, кто самый быстрый футболист в стране. Там был Саша Ломовицкий, который вызвал меня на дуэль. Мы пробежали с ним 200 метров, я выиграл.

– Это было приятнее, чем победа на Олимпиаде?

– Было очень приятно выиграть у одного из самых быстрых футболистов в стране, хотя я уже давно как профессионал не тренировался, занимаюсь чисто для себя, – рассказал Борзаковский.