«Ломовицкий вызвал меня на дуэль, мы пробежали 200 м, я выиграл. Хотя я уже давно как профессионал не тренировался». Борзаковский о забеге с футболистом

Теги Рубин Бег Юрий Борзаковский Денис Глушаков Александр Ломовицкий Легкая атлетика

Юрий Борзаковский рассказал о «дуэли» с футболистом Александром Ломовицким.

Борзаковскому 42 года, он олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров. Ломовицкому 25 лет, он с 2022-го выступает за футбольный клуб «Рубин» из Казани.

– У нас была как‑то встреча с Денисом Глушаковым, я приехал поиграть с ним в футбол. Там было много футболистов. Ну и зашел спор, кто самый быстрый футболист в стране. Там был Саша Ломовицкий, который вызвал меня на дуэль. Мы пробежали с ним 200 метров, я выиграл.

– Это было приятнее, чем победа на Олимпиаде?

– Было очень приятно выиграть у одного из самых быстрых футболистов в стране, хотя я уже давно как профессионал не тренировался, занимаюсь чисто для себя, – рассказал Борзаковский.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Невский баклан
Все по-честному, Лом тоже давно как профессионал не тренировался.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Зотов
Это было приятнее, чем победа на Олимпиаде?
Да, конечно же, обогнать Ломовицкого важнее какой-то там Олимпиады, вы чего))

Что за донный вопрос от донного журналиста?)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
masterwolw
В армии когда служил сначала было тяжеловато на кроссах, но потом набрал форму так как в футбол играл с 7 лет и уже с отрывом прибегал ВТОРЫМ.
Первым с еще большим отрывом прибегал тощий как Борзаковский парень который по пачке в день курил но с 7 лет занимался легкой атлетикой.
Тут конечно ребята не кросс бежали но думаю примерно понятно о чем я
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Тёплая компания! Гомер , Мильтон и Ломовицкий)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nerazzurri-88
Кто задаёт такие тупорылые вопросы? Приятнее, чем победа на Олимпиаде? Серьёзно???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Зря 200 бежали, на 100 у Лома были бы шансы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий