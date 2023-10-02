Моуринью о том, что Аллегри смог выпустить Ругани вместо травмированного Бремера: «Я подумал: «Макс, ты такой счастливый!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о ситуации с травмами.

«Сегодня я смотрел матч « » с «Аталантой» [0:0]. Бремер получил травму, и когда (главный тренер туринцев – прим. Sports.ru) собирался выпустить вместо него , я подумал: «Макс, ты такой счастливый!» – сказал , намекая на короткую скамейку запасных у римского клуба.

В настоящее время у «Ромы» травмированы защитники , Диего Льоренте и Мараш Кумбула.

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