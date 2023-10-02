Моуринью о том, что Аллегри смог выпустить Ругани вместо травмированного Бремера: «Я подумал: «Макс, ты такой счастливый!»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о ситуации с травмами.
«Сегодня я смотрел матч «Ювентуса» с «Аталантой» [0:0]. Бремер получил травму, и когда Аллегри (главный тренер туринцев – прим. Sports.ru) собирался выпустить вместо него Ругани, я подумал: «Макс, ты такой счастливый!» – сказал Моуринью, намекая на короткую скамейку запасных у римского клуба.
В настоящее время у «Ромы» травмированы защитники Крис Смоллинг, Диего Льоренте и Мараш Кумбула.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Условный Ндика ничем не хуже Ругани, да и в целом у Ромы состав совсем не на ту игру, которую спешл уан демонстрирует.
Ноет и ноет, ноет и ноет.