Моуринью о том, что Аллегри смог выпустить Ругани вместо травмированного Бремера: «Я подумал: «Макс, ты такой счастливый!»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия травмы Массимилиано Аллегри Крис Смоллинг Диего Льоренте Даниэле Ругани Бремер Мараш Кумбула Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о ситуации с травмами.

«Сегодня я смотрел матч «Ювентуса» с «Аталантой» [0:0]. Бремер получил травму, и когда Аллегри (главный тренер туринцев – прим. Sports.ru) собирался выпустить вместо него Ругани, я подумал: «Макс, ты такой счастливый!» – сказал Моуринью, намекая на короткую скамейку запасных у римского клуба.

В настоящее время у «Ромы» травмированы защитники Крис Смоллинг, Диего Льоренте и Мараш Кумбула.

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3 комментария

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Старый Волк
В чем не падает уровень у Моуриньо, так это в общении с прессой)
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Очки Дани Алвеса
Блин, у него 28 основных игроков, он летом провел хорошую трансферную компанию, о чем ноет вообще?
Условный Ндика ничем не хуже Ругани, да и в целом у Ромы состав совсем не на ту игру, которую спешл уан демонстрирует.
Ноет и ноет, ноет и ноет.
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Андрей Марченко
Ответ Старый Волк
В чем не падает уровень у Моуриньо, так это в общении с прессой)
Ахах, это точно, как по мне по общему уровню у Ромы одна из самых длинных скамеек в лиге, к тому же у команды не плохая молодежь
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