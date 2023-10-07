Дзюба забил впервые за 6 матчей – «Уралу». У форварда «Локо» 3 гола в этой РПЛ

Артем Дзюба прервал голевую засуху.

Нападающий « » открыл счет в матче против « » в 11-м туре Мир (1:1, первый тайм).

Это первый гол за последние 6 игр – ранее ему не удавалось отличиться в матчах с «Оренбургом», «Уралом», «Зенитом», «Пари НН» и «Ростовом».

35-летний футболист проводит 9-ю игру в текущем розыгрыше чемпионата России, на его счету 3 гола и 2 ассиста. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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