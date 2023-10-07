Дзюба забил впервые за 6 матчей – «Уралу». У форварда «Локо» 3 гола в этой РПЛ

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Футбол

Артем Дзюба прервал голевую засуху.

Нападающий «Локомотива» открыл счет в матче против «Урала» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм). 

Это первый гол Дзюбы за последние 6 игр – ранее ему не удавалось отличиться в матчах с «Оренбургом», «Уралом», «Зенитом», «Пари НН» и «Ростовом». 

35-летний футболист проводит 9-ю игру в текущем розыгрыше чемпионата России, на его счету 3 гола и 2 ассиста. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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14 комментариев

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Alexandr Sokolov
После матча сам будет бегать за журналистами)
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-2
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Aleksey Yashin
Ждём прорыва словесной трубы от Артёма после матча
+10
-4
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Газонокосильщик Хави
Не машина. А Аааавтоооомобиииль!!! На барабане
+3
0
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AERN
30 мин игры прошло, а он уже задыхается.
+3
0
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krealpmoney
Шалимов, что с лицом?
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случайный прохожий
Великий вернулся!
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Олег Сагайдачный
Лёня о друге речь толкнёт.
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Hong Kil
Похоже рукой забил. ахах
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svft
ну все, ждите в костюме бэтмэна
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Олимпионик
Ну теперь Локо не избежать поражения
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majestic1980
Ответ Aleksey Yashin
Ждём прорыва словесной трубы от Артёма после матча
И авгиевых конюшен в виде масс медиа
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