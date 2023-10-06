«Ман Сити» и Холанд обсудят продление контракта до 2028 года или на более долгий срок. Зарплата форварда может вырасти до 400 000 фунтов в неделю (Джек Гогэн)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Манчестер Сити» и Эрлинг Холанд обсудят продление контракта.

Как сообщил журналист Daily Mail Джек Гогэн, «горожане» планирует провести переговоры с норвежским нападающим в надежде продлить его контракт до 2028 года или на более долгий срок. Действующий договор рассчитан до 2027-го.

Условия нового соглашения предполагают повышение зарплаты игрока до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы. 

Холанд перешел в «Сити» из «Боруссии» в 2022 году. В рамках АПЛ форвард провел 42 матча и забил 44 гола. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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17 комментариев

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Салауат Нуралиев
У меня такое ощущение что Холланд в Сити не на долго. Как будто успеет ещё где-то поиграть, в условной Баварии.
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OldCityFan
Пока Гвардиола в клубе он скорее всего не уйдет, а вот после может, да и то если будет новый трансферный рекорд
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Смари Муха
Пусть продливает, Холанд пусть и дальше забивает слабым командам, так меньше головной боли.
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Игорь Нижник
Все от Пепа зависит . А так думаю он после везде поиграет
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Artuom Batishev
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это шутка какая-то? Это чудо деревянное нужно продавать быстрее. Он тормозит игру Сити, мажет все моменты, и вообще игрок не под Сити. Это чудо будет Сити еще несколько лет мучить что ли? Его в Сити купили исключительно что бы привлечь новую аудиторию к Сити, забустить соц. сети и тд. Гвардиола не хотел и не просил этого игрока. Это трансфер чисто коммерческий. На его позиции должен играть Альварез. Сити просто вдесятером играет со старта сезона. А после его отвратной и беспомощной игры, повышать ему зарплату - это ужас.
Невозможно.

Во первых, это усиление конкурентов по ЛЧ. Он ведь согласится только в другой топ перейти, не иначе.

Во вторых, цена запрашиваемая МС будет огромная... А это сокращает количество претендентов до 2-3 в лучшем случае.

А претенденты тоже не дураки, будут понимать ситуацию и наоборот сбивать цену.

Так что нет, минимум год-два еще Холанд будет в МС.
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Glukinho
Ответ jane gunn
Думаю продлит Не вижу смысла ему уходить из самого сильного клуба мира Любой другой клуб - это понижение
а взять клуб пониже и возвести его на вершину - это как раз повышение
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Александр Рабонов
Ответ Салауат Нуралиев
У меня такое ощущение что Холланд в Сити не на долго. Как будто успеет ещё где-то поиграть, в условной Баварии.
Смотря как пойдет) Если сити продолжит клепать трофеи то процентов 99 что не уйдет) А если все же прекратит то возможно поедет помогать баварий брать 20 салатницу подряд) А в реал я думаю ему самому не интересно) Учитывая что они его всегда котировали значительно ниже мбаппе) Да и платить столько не будут))
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Velirpa
Ответ Салауат Нуралиев
У меня такое ощущение что Холланд в Сити не на долго. Как будто успеет ещё где-то поиграть, в условной Баварии.
в условной Баварии, спс
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