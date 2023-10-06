«Ман Сити» и Холанд обсудят продление контракта до 2028 года или на более долгий срок. Зарплата форварда может вырасти до 400 000 фунтов в неделю (Джек Гогэн)
«Манчестер Сити» и Эрлинг Холанд обсудят продление контракта.
Как сообщил журналист Daily Mail Джек Гогэн, «горожане» планирует провести переговоры с норвежским нападающим в надежде продлить его контракт до 2028 года или на более долгий срок. Действующий договор рассчитан до 2027-го.
Условия нового соглашения предполагают повышение зарплаты игрока до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.
Холанд перешел в «Сити» из «Боруссии» в 2022 году. В рамках АПЛ форвард провел 42 матча и забил 44 гола. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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Во первых, это усиление конкурентов по ЛЧ. Он ведь согласится только в другой топ перейти, не иначе.
Во вторых, цена запрашиваемая МС будет огромная... А это сокращает количество претендентов до 2-3 в лучшем случае.
А претенденты тоже не дураки, будут понимать ситуацию и наоборот сбивать цену.
Так что нет, минимум год-два еще Холанд будет в МС.