«Ман Сити» и Холанд обсудят продление контракта до 2028 года или на более долгий срок. Зарплата форварда может вырасти до 400 000 фунтов в неделю (Джек Гогэн)

«Манчестер Сити» и Эрлинг Холанд обсудят продление контракта.

Как сообщил журналист Daily Mail Джек Гогэн, «горожане» планирует провести переговоры с норвежским нападающим в надежде продлить его контракт до 2028 года или на более долгий срок. Действующий договор рассчитан до 2027-го.

Условия нового соглашения предполагают повышение зарплаты игрока до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.

перешел в « » из «Боруссии» в 2022 году. В рамках форвард провел 42 матча и забил 44 гола. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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