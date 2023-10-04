Гвардиола о критике Холанда за упущенные моменты: «Он на том же уровне, что и в прошлом сезоне»
Пеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в этом сезоне.
В минувшем сезоне, который стал для него дебютным в «Манчестер Сити», Холанд забил 52 гола и помог команде взять требл.
У форварда 8 голов и 2 результативные передачи в 10 играх нынешнего сезона. Несмотря на это, Холанда нередко критикуют за большое количество нереализованных моментов.
«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.
Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.
Пеп Гвардиола: «Холанд мог забить 14-15 голов, мне не спится из-за его упущенных моментов. Но если моменты есть, значит, «Ман Сити» хорошо играет»
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Новые критерии на ЗМ в 2023, так что Гвардиола не пытайся отмазывать Холанда, не видать ему ЗМ.
То есть команда и без КДБ создает ему достаточно моментов для того, чтобы он забивал много.
А уж на то, как именно реализует Холанд моменты, и КДБ не повлияет.