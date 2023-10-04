Гвардиола о критике Холанда за упущенные моменты: «Он на том же уровне, что и в прошлом сезоне»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в этом сезоне.

В минувшем сезоне, который стал для него дебютным в «Манчестер Сити», Холанд забил 52 гола и помог команде взять требл.

У форварда 8 голов и 2 результативные передачи в 10 играх нынешнего сезона. Несмотря на это, Холанда нередко критикуют за большое количество нереализованных моментов.

«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.

Пеп Гвардиола: «Холанд мог забить 14-15 голов, мне не спится из-за его упущенных моментов. Но если моменты есть, значит, «Ман Сити» хорошо играет»

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18 комментариев

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BAI
8 голов в 7 матчах - провалище. Гнать в шею этого лузера
+20
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Отец Абду
Будьте форвардом, как Холанд... Чтобы вас критиковали несмотря на то, что даже если вы забьёте больше, чем Челси и МЮ в АПЛ:)
+12
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Богдан Бондарчук
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Ответ Гномович!
5 пенальти на ЧМ> 36 голов в АПЛ и 12 голов в ЛЧ 1 гол в лиге чизбургеров> 8 голов в АПЛ Новые критерии на ЗМ в 2023, так что Гвардиола не пытайся отмазывать Холанда, не видать ему ЗМ.
Запомни, салага: пока Месси играет в футбол, то забей Холланд хоть пента-трик между ног Ктулху, золотого мяча норвежцу не видать. Лео будет получать мячи, даже будучи глубоким стариком. Ишь чего надумали вручать награду за какие-то там разносы в АПЛ.
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Grime Font
без КДБ эта гроза Бёрнлей и Йокогам чёт стал реже забивать в пустые
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Zed_patriot
Ответ Artem Piatkov
"В минувшем сезоне, который стал для него дебютным в Манчестер Сити, Холланд забил 52 мяча и помог команде взять требл" Что это если не Золотой Мяч?
второе место
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Egor Aleksandrovich
Ответ BAI
8 голов в 7 матчах - провалище. Гнать в шею этого лузера
согласен полностью, позорище
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Гвардиола о критике Эвребе за малое количество удалённых игроков Челси в игре против Барселоны " Он в свей профессии на том же уровне что и я по тратам в миллиарды фунтов и при этом считающимся лучшим тренером современности ".
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Гномович!
5 пенальти на ЧМ> 36 голов в АПЛ и 12 голов в ЛЧ
1 гол в лиге чизбургеров> 8 голов в АПЛ

Новые критерии на ЗМ в 2023, так что Гвардиола не пытайся отмазывать Холанда, не видать ему ЗМ.
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Богдан Бондарчук
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Такой позор давать ЗМ за пенки на паре матчей в Катаре.
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Cearvm
Интересно, как быть со всеми форвардами мира в истории, которые забивали меньше и, получается, мазали еще больше Холанда? Или они все матчи стратегически выманивали соперников?)) Хотя роль чистого форварда раньше ценилась еще больше и на них целенаправленно играли.
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В Реал ему надо к Джуду и Вини и будет клепать по полтосу в лл каждый год
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Ман Сити
Так и есть. Но по сравнению с тем сезоном потеряна вся полузащита: Де Брюйне, Бернарду, Гюндоган, Родри, Грилиш
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Egor Aleksandrovich
Ответ Grime Font
без КДБ эта гроза Бёрнлей и Йокогам чёт стал реже забивать в пустые
8+1 за 7 игр, действительно. с КДБ забил бы уже штук 12-13
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jordy
Ответ Grime Font
без КДБ эта гроза Бёрнлей и Йокогам чёт стал реже забивать в пустые
Причем тут отсутствие КДБ, если написано, что упускает много голевых ситуаций.
То есть команда и без КДБ создает ему достаточно моментов для того, чтобы он забивал много.
А уж на то, как именно реализует Холанд моменты, и КДБ не повлияет.
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