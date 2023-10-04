Гвардиола о критике Холанда за упущенные моменты: «Он на том же уровне, что и в прошлом сезоне»

Пеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в этом сезоне.

В минувшем сезоне, который стал для него дебютным в «Манчестер Сити», забил 52 гола и помог команде взять требл.

У форварда 8 голов и 2 результативные передачи в 10 играх нынешнего сезона. Несмотря на это, Холанда нередко критикуют за большое количество нереализованных моментов.

«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.

Пеп Гвардиола: «Холанд мог забить 14-15 голов, мне не спится из-за его упущенных моментов. Но если моменты есть, значит, «Ман Сити» хорошо играет»

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