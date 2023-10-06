Отец Сазонова о травме Сабы: «Главное – нет перелома. Он восстанавливается»

Отец Сабы Сазонова рассказал о травме своего сына.

Защитник « » получил повреждение в матче 7-го тура Серии А против «Вероны» (0:0).

«Российская пресса очень непрофессионально подошла к этому вопросу. Это из серии: если игрок лег на 20-й минуте – значит получил травму на 20-й минуте. Но нет, травму получил на четвертой минуте от игрока соперника, который шипами ударил по стопе.

До 20-й минуты Саба играл, потом стопа распухла, боль была нестерпимой. Позвал врачей, потерпел до 27-й минуты, и был заменен. Сейчас самое главное, что нет перелома, потому что был риск. Он восстанавливается.

Будет ли готов к следующему матчу? Врачи с Сабой стараются», — сказал Андрей Сазонов.

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