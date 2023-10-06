Отец Сазонова о травме Сабы: «Главное – нет перелома. Он восстанавливается»

Теги Торино серия А Италия травмы Саба Сазонов Футбол

Отец Сабы Сазонова рассказал о травме своего сына.

Защитник «Торино» получил повреждение в матче 7-го тура Серии А против «Вероны» (0:0).

«Российская пресса очень непрофессионально подошла к этому вопросу. Это из серии: если игрок лег на 20-й минуте – значит получил травму на 20-й минуте. Но нет, травму Саба получил на четвертой минуте от игрока соперника, который шипами ударил по стопе.

До 20-й минуты Саба играл, потом стопа распухла, боль была нестерпимой. Позвал врачей, потерпел до 27-й минуты, и был заменен. Сейчас самое главное, что нет перелома, потому что был риск. Он восстанавливается.

Будет ли готов к следующему матчу? Врачи с Сабой стараются», — сказал Андрей Сазонов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий