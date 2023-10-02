Сазонов получил травму в матче «Торино» с «Вероной». Защитник покидал поле в слезах

Теги Торино серия А Италия травмы Верона Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов получил травму в матче «Торино».

Туринский клуб сыграл вничью с «Вероной» в 7-м туре Серии А (0:0). Сазонов вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен в первом тайме. 

Игрок сборной Грузии получил повреждение правой ноги на 20-й минуте, но продолжил игру. Через 7 минут он лег на газон и попросил замену. Он покидал поле в слезах

Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо» в августе за 3 миллиона евро. В составе итальянской команды он сыграл 2 матча, в обоих он провел на поле 27 минут. 

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

Фото: кадр из трансляции

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12 комментариев

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Bring Me The Horizon
Ну что за….
Здоровья Сабе!
Надеюсь, травма несерьёзная
+39
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+39
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супермяч
Ответ Bring Me The Horizon
Ну что за…. Здоровья Сабе! Надеюсь, травма несерьёзная
Просто так не плачут
Когда рвётся мениск, ты чувствуешь щелчок, который ни с чем не перепутаешь
+12
-1
+11
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Cristo Rei
Ответ супермяч
Просто так не плачут Когда рвётся мениск, ты чувствуешь щелчок, который ни с чем не перепутаешь
Мениск это фигня, через месяц играть можно. А вот чувствуется по-настоящему, когда рвешь кресты, вот тут все серьезнее некуда и минус сезон…
+6
0
+6
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Ярик01
Ответ Кочевник56
с каких пор нам очень интересна судьба грузинских футболистов...?
Вас, узбеков, никто и не заставляет читать про грузинских футболистов.
+4
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Sarumian
Если сам покинул поля, то не всё так плохо. Здоровья.
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whereissuso
Ответ Sarumian
Если сам покинул поля, то не всё так плохо. Здоровья.
Далеко не факт. Люди иногда кресты рвут и сами уходят
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