Сазонов получил травму в матче «Торино» с «Вероной». Защитник покидал поле в слезах
Саба Сазонов получил травму в матче «Торино».
Туринский клуб сыграл вничью с «Вероной» в 7-м туре Серии А (0:0). Сазонов вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен в первом тайме.
Игрок сборной Грузии получил повреждение правой ноги на 20-й минуте, но продолжил игру. Через 7 минут он лег на газон и попросил замену. Он покидал поле в слезах.
Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо» в августе за 3 миллиона евро. В составе итальянской команды он сыграл 2 матча, в обоих он провел на поле 27 минут.
Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: кадр из трансляции
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Здоровья Сабе!
Надеюсь, травма несерьёзная
Когда рвётся мениск, ты чувствуешь щелчок, который ни с чем не перепутаешь