Сазонов получил травму в матче «Торино» с «Вероной». Защитник покидал поле в слезах

Саба Сазонов получил травму в матче «Торино».

Туринский клуб сыграл вничью с «Вероной» в 7-м туре Серии А (0:0). вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен в первом тайме.

Игрок сборной Грузии получил повреждение правой ноги на 20-й минуте, но продолжил игру. Через 7 минут он лег на газон и попросил замену. Он покидал поле в слезах.

Сазонов перешел в « » из «Динамо» в августе за 3 миллиона евро. В составе итальянской команды он сыграл 2 матча, в обоих он провел на поле 27 минут.

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: кадр из трансляции

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