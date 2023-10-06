Клопп после 2:0 с «Юнионом»: «Не получится всегда побеждать только за счет яркой игры. «Ливерпулю» есть чему поучиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Юнионом».

Англичане одержали победу со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа .

«Хорошо. Очень хорошее начало, но затем мы немного сбились с ритма и дали соперникам исполнить слишком много стандартов. Профессиональное выступление, но мы могли бы сыграть и лучше».

О первом голе Гравенберха

«Он отличный парень, и я очень рад за него. Время, проведенное им в «Баварии», не было концом света, он сыграл 35 матчей, что вполне достойно для молодого игрока.

Но теперь он может войти в игровой ритм, и вы видите это, когда он с мячом. Когда мы можем выводить на подходящие позиции, он невероятен. Все очень рады за него. Возможно, это был не самый сложный гол, который он забил в своей карьере, но гол есть гол. Все они считаются одинаково».

О ротации

«Если мы сможем это сделать, я думаю, нам стоит попробовать. До игры с «Брайтоном» не так много времени. В прошлом году мы ужасно сыграли там, так что сейчас должны проявить себя лучше. Я ненавижу думать о следующем матче после игры, но при таком плотном графике мы вынуждены это делать».

О том, что можно извлечь из сегодняшней игры

«Работа выполнена. Это тоже важно. Не получится всегда побеждать только за счет того, что играешь ярко. Это хорошо для нас, так как мы можем многому научиться после этой игры. Мы смотримся по-разному, когда играем в нужном ритме и без него. С теми же игроками. Есть чему поучиться, и мы будем это использовать», – сказал .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию