«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ньюкасл» – 6-й, «ПСЖ» – 12-й, «МЮ» – 26-й

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«Манчестер Сити» остается фаворитом Лиги чемпионов после 2 туров группового этапа.

После начала турнира Goal обновил рейтинг фаворитов на победу. Наибольшие шансы на трофей по-прежнему сохраняет «Манчестер Сити», «МЮ» опустился с 15-го места на 26-е. Наименьшие шансы на победу – у «Антверпена».

Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов:

1. «Манчестер Сити»;

2. «Реал Мадрид»;

3. «Барселона»;

4. «Бавария»;

5. «Интер»;

6. «Ньюкасл»;

7. «Реал Сосьедад»;

8. «Атлетико»;

9. «Арсенал»;

10. «Наполи»;

11. «Порту»;

12. «ПСЖ»;

13. «Лацио»;

14. «Галатасарай»;

15. «Ланс».

«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й

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55 комментариев

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Тухель
Ответ Okko Acc
Милан, который возил Ньюкасл с 6 строчки вообще не в списке? Представьте себе тут эмодзи клоуна
Возил возил, только НЮ на 1 строчке с 4 очками, а Милан на 3 с 2 очками, а как мы знаем 3 место не позволяет выиграть ЛЧ.
Милан сейчас даже не фаворит на выход из группы.
+23
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+19
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Evgeny_L
Я смотрел вчера Барселону с Порто. При всем уважении к Барсе, им долго не протянуть с такой защитой. Ребята с более поставленным прессингом и лучшим нападающим должны будут их выносить. Спасет только ТШ
+18
-5
+13
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Astret
Нынешний Реал не особо претендует на ЛЧ. Если только весной все кардинально не поменяется.
+7
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Okko Acc
Милан, который возил Ньюкасл с 6 строчки вообще не в списке? Представьте себе тут эмодзи клоуна
+13
-10
+3
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Кефтеме
Неплохо так Ньюкасл устроился 🫠👍
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Любезный Коссутий
Ответ Okko Acc
Милан, который возил Ньюкасл с 6 строчки вообще не в списке? Представьте себе тут эмодзи клоуна
с одной стороны, ты прав, с другой, Милан не забил ни одного гола, имея кучу моментов в обоих матчах
+5
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Илья Григорьев
Барселона выше Баварии в рейтинге — это, конечно, смешно))
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Сергей Зотов
Ньюкасл и Сосьедад выше Арсенала и Атлетико? Понятно, что шансы только у первой пятёрки, но все же
+5
-4
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Bazilic
Ответ Barcelona 4ever
При всём уважении к любимому клубу, но барса пока не уровень ЛЧ среди МС, Ньюкасла, Баварии, Арсенала и т.д. Но надеюсь в ближайшее будущее он вернётся на топ уровень, мы выходим из ямы и да это у нас получается но как говорится "всему своё время" Простите, болельщики, что я так думаю о Барселоне, но я буду с ней 4ever
Что тут делает Ньюкасл и Арсенал?
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Cyle Rayner
Ответ Тухель
Возил возил, только НЮ на 1 строчке с 4 очками, а Милан на 3 с 2 очками, а как мы знаем 3 место не позволяет выиграть ЛЧ. Милан сейчас даже не фаворит на выход из группы.
по факту
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& Co1366
"Пожуем - увидим, где там повидло."
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Тухель
Ответ as009595@icloud.com
Интересно кто кроме самих болельщиков Барсы считают Барсу фаворитом)?
А почему нет? Много клубов показывает топ игру? Бавария? Нет. Они даже в своем чемпионате не 1. РМ супер игру показывает? Нет. Если вдруг Беллингем травмируется или его закрыть, то вариативность РМ сильно падает, а его тот же Атлетико закрывал.
Может МС всех сносит? Или ПСЖ всех сносит? Так НЮ победил в обоих дерби в эль арабико + были и другие уже поражения у МС и ПСЖ. Арсенал, Атлетико или сам НЮ тоже страх не наводят. Милан, Интер или Наполи тоже не выглядят как супер машины.
Барса входит в группу фаворитов, а дальше уже каждый сам распределяет их в зависимости от своих предпочтений. Сейчас нет клубов или даже клуба, которые явно мощнее Барсы бы выглядели.
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QWertY
Ответ Evgeny_L
Я смотрел вчера Барселону с Порто. При всем уважении к Барсе, им долго не протянуть с такой защитой. Ребята с более поставленным прессингом и лучшим нападающим должны будут их выносить. Спасет только ТШ
В том то и дело, что защита с Араухо, Кунде и Стегеном в поряде, а вот нападение и полузащита оставляет желать лучшего. Порту их возил будь здоров
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Bazilic
Ответ Evgeny_L
Я смотрел вчера Барселону с Порто. При всем уважении к Барсе, им долго не протянуть с такой защитой. Ребята с более поставленным прессингом и лучшим нападающим должны будут их выносить. Спасет только ТШ
Не было Френки, Педри и Рафы, а с ними будет совсем другая игра
Да и если Штеген поймает кураж, то можно в одиночку далеко затащить
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Тухель
Ответ джинн
Как мы знаем ещё никто после двух матчей не обеспечивал выход из группы.
Ну давай. Сколько очков наберет Милан против ПСЖ? Просто даже 1 поражение в смежных матчах делает выход Милана крайне сомнительным. Хрен с ним с ничьей с НЮ, но ничья с Боруссией Д это позор для того кого тут хотят выставить фаворитом ЛЧ,
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as009595@icloud.com
Ответ Okko Acc
Милан, который возил Ньюкасл с 6 строчки вообще не в списке? Представьте себе тут эмодзи клоуна
Болею за Милан, но они здорово осложнили себе жизнь,
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Fucktos
Ответ Стахович
Барса?)Ну не будет судейка вечно так тянуть их)
Ну реал то выше, ещё не финал а ужи потянули.
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Иван Баланар
барсу изнасилует Арсенал, Интер, Мадрид, Атлетико, Бавария и даже ПСЖ.
Особенно в 2-х матчах.
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Ф_Крюгер
МЮ слишком высоко!😎
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Konstantin Meerov
ставлю на МЮ очко зеленского
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Тюменец
7-е место Реал Сосьедата, конечно, очень смелое… ))
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Иван Баланар
Поржал с барсы на 3 месте. Их вчера Порту возил мордой об газон, они даже в этом сезоне играли только с командами из нижней части таблицы и им почти все накидали авоську мячей. Эта команда не проходила ни одного серьезного испытания, как вообще можно их даже в 10 претендентов включать? 🤣🤣
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Локуся
Не понял, а где Милан?
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Orbital 82
Ставить барсу выше Баварии, алогично по определению)
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Из Парижа с любовью
Сейчас Октябрь, время когда в футболе вообще по большому счету нечего не происходит
На такие рейтинги интересно смотреть не раньше Апреля. Собственно тогда и начинается футбол. И есть представление о том, кто на что претендует
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