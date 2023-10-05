«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ньюкасл» – 6-й, «ПСЖ» – 12-й, «МЮ» – 26-й

«Манчестер Сити» остается фаворитом Лиги чемпионов после 2 туров группового этапа.

После начала турнира Goal обновил рейтинг фаворитов на победу. Наибольшие шансы на трофей по-прежнему сохраняет «Манчестер Сити», «МЮ» опустился с 15-го места на 26-е. Наименьшие шансы на победу – у «Антверпена».

Топ-15 фаворитов :

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4. «Бавария»;

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6. «Ньюкасл»;

7. «Реал Сосьедад»;

8. «Атлетико»;

9. «Арсенал»;

10. «Наполи»;

11. «Порту»;

12. «ПСЖ»;

13. «Лацио»;

14. «Галатасарай»;

15. «Ланс».

«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й

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