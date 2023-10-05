«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ньюкасл» – 6-й, «ПСЖ» – 12-й, «МЮ» – 26-й
«Манчестер Сити» остается фаворитом Лиги чемпионов после 2 туров группового этапа.
После начала турнира Goal обновил рейтинг фаворитов на победу. Наибольшие шансы на трофей по-прежнему сохраняет «Манчестер Сити», «МЮ» опустился с 15-го места на 26-е. Наименьшие шансы на победу – у «Антверпена».
Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов:
1. «Манчестер Сити»;
2. «Реал Мадрид»;
3. «Барселона»;
4. «Бавария»;
5. «Интер»;
6. «Ньюкасл»;
7. «Реал Сосьедад»;
8. «Атлетико»;
9. «Арсенал»;
10. «Наполи»;
11. «Порту»;
12. «ПСЖ»;
13. «Лацио»;
14. «Галатасарай»;
15. «Ланс».
«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й
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Милан сейчас даже не фаворит на выход из группы.
Может МС всех сносит? Или ПСЖ всех сносит? Так НЮ победил в обоих дерби в эль арабико + были и другие уже поражения у МС и ПСЖ. Арсенал, Атлетико или сам НЮ тоже страх не наводят. Милан, Интер или Наполи тоже не выглядят как супер машины.
Барса входит в группу фаворитов, а дальше уже каждый сам распределяет их в зависимости от своих предпочтений. Сейчас нет клубов или даже клуба, которые явно мощнее Барсы бы выглядели.
Да и если Штеген поймает кураж, то можно в одиночку далеко затащить
Особенно в 2-х матчах.
На такие рейтинги интересно смотреть не раньше Апреля. Собственно тогда и начинается футбол. И есть представление о том, кто на что претендует