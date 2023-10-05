Лещук о посещаемости РПЛ: «У нас в стране не особо развита популярность спорта – хочется, чтобы ходили на стадионы. Надоело дома играть как в гостях»
Игорь Лещук высказался об уровне Мир РПЛ после отстранения от еврокубков.
– Российский футбол сильно деградирует в период изоляции?
– Сложно сравнивать, когда мы не играем с европейскими командами. Как мне кажется, футбол стал более зрелищным – «Крылья» и «Краснодар» показывают интересный футбол, от них такого не ждали.
– Есть мнение, что у болельщиков в России падает интерес к российскому футболу. Согласен?
– У нас в стране не особо развита популярность спорта. Хотелось бы, чтобы люди ходили на стадионы. Если честно, поднадоело играть дома как в гостях. Хочется возвращения наших фанатов на стадионы, – сказал голкипер «Динамо».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хотя наверно не прикидывается
Дачи закончились)))
Один из немногих футболистов у нас.
Понимаю, хейтить рпл сейчас модно, да и всегда было, но вот такие комменты, это либо слабая попытка троллинга, либо откровенная глупость
https://m.sports.ru/football/1113673729-vratar-dinamo-leshhuk-ya-byl-ne-protiv-fan-id-no-my-vidim-naskolko-uzh.html
давно понятно, что они прожженные клоуны. но каждый раз немного, но удивляет.
Потом ввели эту ненужную фигню