Лещук о посещаемости РПЛ: «У нас в стране не особо развита популярность спорта – хочется, чтобы ходили на стадионы. Надоело дома играть как в гостях»

Игорь Лещук высказался об уровне Мир РПЛ после отстранения от еврокубков.

– Российский футбол сильно деградирует в период изоляции?

– Сложно сравнивать, когда мы не играем с европейскими командами. Как мне кажется, футбол стал более зрелищным – « » и « » показывают интересный футбол, от них такого не ждали.

– Есть мнение, что у болельщиков в России падает интерес к российскому футболу. Согласен?

– У нас в стране не особо развита популярность спорта. Хотелось бы, чтобы люди ходили на стадионы. Если честно, поднадоело играть дома как в гостях. Хочется возвращения наших фанатов на стадионы, – сказал голкипер « ».

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