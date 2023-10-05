Лещук о посещаемости РПЛ: «У нас в стране не особо развита популярность спорта – хочется, чтобы ходили на стадионы. Надоело дома играть как в гостях»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук высказался об уровне Мир РПЛ после отстранения от еврокубков.

– Российский футбол сильно деградирует в период изоляции?

– Сложно сравнивать, когда мы не играем с европейскими командами. Как мне кажется, футбол стал более зрелищным – «Крылья» и «Краснодар» показывают интересный футбол, от них такого не ждали.

– Есть мнение, что у болельщиков в России падает интерес к российскому футболу. Согласен?

– У нас в стране не особо развита популярность спорта. Хотелось бы, чтобы люди ходили на стадионы. Если честно, поднадоело играть дома как в гостях. Хочется возвращения наших фанатов на стадионы, – сказал голкипер «Динамо».

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33 комментария

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1футбол1
Фан бумажка появилась и сразу упала посещаемость. А он в уши льёт про развитие популярности. Прям как депутат вещает.
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Xm.md
Лицемер
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Пашка Донофф
Ответ igls54
Про фан уйди? Не, не слышал!
Всё он слышал. Дурачком прикидывается.

Хотя наверно не прикидывается
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alexsem69
Интересно, а почему же болельщики не ходят?
Дачи закончились)))
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Vova Jmur
Ответ Vladimir40
Этот господин стебётся что ли?
да не, просто футболист
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igls54
Про фан уйди? Не, не слышал!
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Феоктист
Ответ 1футбол1
Фан бумажка появилась и сразу упала посещаемость. А он в уши льёт про развитие популярности. Прям как депутат вещает.
Что писать то тут, про фан этот, понятно, что у нас и до него посещаемость лиги была 12 тыс., сравнил с полными стадиона и в Испании, Англии или Германии. Это тут собрались, на спортс. ру любители футбола и им кажется, что такие все. Если общаться с людьми, 95 % вообще он нафиг не нужен.
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antip2000@pisem.net
Ответ 1футбол1
Фан бумажка появилась и сразу упала посещаемость. А он в уши льёт про развитие популярности. Прям как депутат вещает.
Вот то на Динамо аншлаги были до фанайди. как не ходили, так и продолжают не ходить
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Игорь Чернецов
Ответ Пашка Донофф
Всё он слышал. Дурачком прикидывается. Хотя наверно не прикидывается
В своих вью Лещ не раз говорил об отмене "собачьего паспорта".
Один из немногих футболистов у нас.
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Орыс-орыс онбаган
Просто вы слишком много со Спартаком играли в последнее время
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кэпко
Понятно, что фан уйди убил посещаемость, но она и до этого не дотягивала до европейской. Проблема в том, что у нас клубы в принципе не заинтересованы в зрителе, сидят на гос бюджете, и им не интересно качество футбола и аудитория. Деньги и так капнут на счёт.
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Vladimir40
Этот господин стебётся что ли?
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Vova Jmur
Ответ Сергей Самойлов
а в России есть футбол?))))
Россия была на 8 месте в рейтинге коэффициентов уефа в сезоне 20/21
Понимаю, хейтить рпл сейчас модно, да и всегда было, но вот такие комменты, это либо слабая попытка троллинга, либо откровенная глупость
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Бабло Муани
Надоело играть, пусть лучше просто платят за тренировки и все
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Игорь Чернецов
Ответ Recreated
Только за дверью и с закрытыми шторами! А так они практически все ссут!
Здесь обсуждали его мнение о Fan id.
https://m.sports.ru/football/1113673729-vratar-dinamo-leshhuk-ya-byl-ne-protiv-fan-id-no-my-vidim-naskolko-uzh.html
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Recreated
Ответ Игорь Чернецов
В своих вью Лещ не раз говорил об отмене "собачьего паспорта". Один из немногих футболистов у нас.
Только за дверью и с закрытыми шторами! А так они практически все ссут!
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раскаявшийся жиробас
Ему не сказали, да?)
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revodrok
буквально двумя строками ниже на главной новость, где другая говорящая голова уверенно заливает, что фифа и уефа вернуло юношеские команды из России из-за осознания развитости спорта в стране.
давно понятно, что они прожженные клоуны. но каждый раз немного, но удивляет.
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zer
До фан айди на Динамо отличная посещаемость была, сам много раз ходил

Потом ввели эту ненужную фигню
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Геннадий Киселев
Причём тут "дома , как в гостях" , если стадион пустой? На Спартак, Краснодар, Зенит народ идёт. На Динамо - нет, кто виноват?
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Мистер_Жук
Еще один обморок
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Пинающий Достоинства
Как это не особо развита посещаемость, а с каких же денег тебе- Успешному Успеху, зарплату платят?!
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Rudenzik
Так вы ничего не делаете, чтобы как-то исправить ситуацию, привлечь болельщиков, хотя о чём это я, если они молчат о фан-уйди да и зарплата не зависит о количества болельщиков
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Даниил Королёв
Ты играй так, чтобы люди ходили. Даже несмотря на обстоятельства.
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feanor.84
зато безопасно
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