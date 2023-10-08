Арсенал — Манчестер Сити: прогноз на матч 08.10.2023, АПЛ

В заключительном поединке восьмого тура английской Премьер-лиги нам предстоит увидеть футбольный спектакль, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды подходят к матчу с разным настроением. «Канониры» потерпели первое поражение в сезоне, довольно неожиданно уступив в гостях французскому «Лансу» в Лиге Чемпионов. «Горожане», напротив, смогли в гостях выиграть у «РБ Лейпциг» и обеспечили себе спокойную жизнь в ближайших поединках главного европейского футбольного турнира. Однако если вывести за скобки Лигу Чемпионов, то в других турнирах у подопечных Хосепа Гвардиолы все было не так радужно. Уверенную поступь в Премьер-лиге прервал «Вулверхэмптон», а в Кубке английской лиги последовало поражение от «Ньюкасл Юнайтед» и, как следствие, вылет из турнира. В Лейпциге удалось доказать, что неудачи были временными, но только матч против «Арсенала» покажет, насколько это так.

Лондонцы лишь дважды теряли очки в чемпионате. В конце августа они сыграли вничью на своем поле с «Фулхэмом», что было явным минусом и спустя месяц такой же ничейный результат получился по итогам дерби в матче с «Тоттенхэмом». В итоге именно эти команды после семи туров делят второе и третье место, уступая «Манчестер Сити» всего одно очко. Вполне вероятно, нас ждет смена лидера. Те же «шпоры» едут в гости к одному из аутсайдеров «Лутону». Интриги нашему поединку добавляет тот факт, что «Арсенал» уже долгое время не может выиграть у «горожан» в основное время, и болельщики команды ждут, что это случится в воскресенье. Матч состоится на стадионе Эмирейтс, начало в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 2,5

Арсенал

«Канониры» в прошлом сезоне слишком близко подлетели в Солнцу, то есть были сравнительно недалеко от чемпионского титула. Во второй половине сезона столичная команда лидировала с приличным отрывом от соперников. Казалось, что «Арсенал» на пути к столь долгожданной победе, которую команда уже не знает почти двадцать лет. Но весной все пошло наперекосяк, потери очков, поражение все от того же «Манчестер Сити» и, как следствие, второе итоговое место.

Межсезонье было проведено ударно, на трансферы ушло 235 миллионов евро. Самый лакомый кусок получился в виде приобретения у «Вест Хэма» полузащитника Деклана Райса почти за 117 миллионов евро. Из «Челси» пришел нападающий Кай Хавертц, из «Аякса» защитник Юрриен Тимбер. Если о перспективах последнего пока сказать нечего, голландец провел всего один поединок, то Хаверц и Райс выходят в основном составе регулярно и уже определяют игру «Арсенала». В остальном состав остался практически тем же. При этом по-новому раскрываются прежние игроки. Отличный перфоманс в последнем матче чемпионата выдал норвежец Мартин Эдегор. Были опасения по поводу травмы Букайо Сака, но игрок сборной Англии в порядке.

Как же тогда поражение от «Ланса»? Не стоит его переоценивать. Безусловно, французская команда показала отличный футбол, вернувшись после перерыва в Лигу Чемпионов. Играла на эмоциях при переполненном домашнем стадионе. Отлично использовала контратаки и прессинг. Но в целом по статистике «Арсенал» по многим показателям превзошел «Ланс». «Манчестер Сити» должен быть начеку. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «канониров».

Лига Чемпионов. 03.10.2023, «Ланс» — «Арсенал» — 2 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 30.09.2023, «Борнмут» — «Арсенал» — 0 : 4

— 0 : Кубок Лиги. 27.09.2023, «Брентфорд» — «Арсенал» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 24.09.2023, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 20.09.2023, «Арсенал» — ПСВ — 4 : 0

Факты и цифры

«Арсенал» 13 раз выигрывал английской первенство, в последний раз это случилось в сезоне 2003-2004 года

В минувшем сезоне столичная команда заняла второе место отстав от «Манчестер Сити» на 5 очков

Лучшим бомбардиром «канониров» в нынешнем сезоне является Букайо Сака, на его счету 4 забитых мяча

Среди ассистентов лидируют сразу трое: тот же Сака, Габриэл Мартинелли и Фабиу Виейра, у каждого по 2 результативные передачи

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Манчестер Сити

Гвардиоле, наконец, удалось создать команду-машину, которая может штамповать победы не только в Премьер-лиге, но и быть лучшей в Европе. Если защита титула в Англии для «горожан» уже стала рутиной, то в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» защищает титул впервые и пока вполне успешно. Две победы на старте пусть были признаны не самыми уверенными, тем не менее счет в матчах говорит об обратном. Выход из группы это задача само собой разумеющаяся, а до весны потом еще нужно дожить.

Несколько иначе обстоят дела во внутреннем чемпионате. Точнее, до седьмого тура все было безоблачно. Команда начала с места в карьер, одержала шесть побед подряд, захватила лидерство, но тут последовало то самое поражение в Кубке Лиги. Его еще можно было списать на невысокую значимость турнира для «Сити», к тому же игра проходила в гостях с сильным «Ньюкаслом». Но затем последовало еще одно поражение уже в чемпионате, причем от «Вулверхэмптона». В отношении любой другой команды можно было говорить, что это самый конкурентный турнир, где в хороший день выигрывают и аутсайдеры.

«Манчестер Сити» приучил к другому. Можно было понервничать, хотя Гвардиола вида не подавал — все под контролем. Теперь в поединке с «Арсеналом» тоже может случиться всякое, но уходить на перерыв с тремя поражениями в последних четырех матчах «горожанам» точно не захочется. Мало того, что начнутся вопросы, так будет еще и потеряно лидерство в чемпионате. В этой связи очень важна была победа над «РБ Лейпциг». По крайней мере, критики немного поутихли. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Сити».

Лига Чемпионов. 04.10.2023, «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» — 1 : 3

— 1 : АПЛ. 30.09.2023, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 2 : 1

— «Манчестер Сити» — : 1 Кубок Лиги. 27.09.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

— «Манчестер Сити» — : 0 АПЛ. 23.09.2023, «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 2 : 0

— «Ноттингем Форест» — : 0 Лига Чемпионов. 19.09.2023, «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» — 3 : 1

Факты и цифры

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне 9-й раз выиграл чемпионат Англии, 7 побед одержаны за последние десять лет

После семи туров команда Гвардиолы пропустила меньше всех мячей в чемпионате — 5

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах является Эрлинг Холанд, на его счету 8 забитых мячей

Среди ассистентов лучшие Филип Фоден и Хуан Альварес, на счету обоих по 4 результативные передачи

История личных встреч Арсенала и Манчестер Сити

Команды давно уже открыли третью сотню поединков между собой, и предстоящая игра станет 213-й по счету. Преимущество по победам за «канонирами». Они лидируют во всех турнирах за исключениям Чемпионшипа. Да, когда-то командам пришлось встречаться и во втором по силе дивизионе. Впрочем, последний такой поединок состоялся аж в 1902 году.

Победы «Арсенала» — 100

Победы «Манчестер Сити» — 66

Ничьи — 46

Самая крупная победа «Арсенала» — 5 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 5 : 1

«Манчестер Сити» по победам еще далеко до своих соперников, но в последние годы они стремительно сокращают отставание. Свою юбилейную победу «канониры» одержали над «горожанами» в 2020 году. С тех пор в основное время сыграли вничью совсем недавно в Суперкубке Англии и пока могут утешать себя тем, что выиграли в серии пенальти. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Суперкубок Англии. 06.08.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1 : 1 (пен. 1 : 4 )

— 1 : 1 (пен. 1 : ) АПЛ. 26.04.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 15.02.2023, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1 : 3

— 1 : Кубок Англии. 27.01.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1 : 0

— «Арсенал» — : 0 АПЛ. 01.01.2022, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Манчестер Сити

В этом году это будет уже пятый матч соперников между собой. В каждом из них фаворитом была команда Гвардиолы, и ставки на ее победу срабатывали за исключением Суперкубка. Сейчас ожидания такие же как от февральского матча команд, «Арсенал» тогда котировался чуть ниже, хотя лидировал в таблице. То поражение лондонцев во многом предопределило итоговое второе место. «Горожане» в ответственные моменты действуют без изъянов. Букмекеры вновь отдают им преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Арсенала» — 2,92

Ничья — 3,37

Победа «Манчестер Сити» — 2,51

Гвардиола часто сыплет комплиментами в адрес наставника «Арсенала» и своего ученика Микеля Артеты. Возможно, тем самым он усыпляет бдительность, а затем наносит его команде очередное поражение. «Канониры» выглядят уверенными в себе, но, как минимум, один гол пропустят, он может оказаться победным для гостей.

Где смотреть матч Арсенал — Манчестер Сити

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