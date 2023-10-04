Гранада — Барселона: прогноз на матч 8 октября 2023, Ла Лига

Программу девятого тура чемпионата Испании по футболу закрывает матч «Гранада» — «Барселона». Команды сыграют 8 октября в городе Гранада на поле стадиона «Нуэво Лос Карменес». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Сине-гранатовые получили статус явного фаворита матча. Команда Хави не проигрывает в новом чемпионате и идет в зоне лидеров. «Барселона» настроена на повторение прошлогоднего результата — победа в Ла Лиге. «Гранада» в новом сезоне имеет всего одну победу в активе. Победа добыта в домашней игре с «Мальоркой», которая находится недалеко от зоны вылета. Сама «Гранада» занимает предпоследнее место в чемпионате и пропускает больше всех в лиге.

В прошлом сезоне «Гранада» играла в Сегунде. Последние очные встречи прошли в сезоне 2021/2022. Обе игры завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. С учетом Кубка Испании «Барселона» не может обыграть «Гранаду» в основное время в четырех встречах. На дистанции в 10 игр чемпионата Испании у сине-гранатовых шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 20:7. На домашней арене в Ла Лиге «Гранада» проиграла 7 из 10 матчей при одной ничьей и двух победах. Разница голов 20:7 в пользу сине-гранатовых. Всего команды провели 56 очных матчей. По победам 42:7 лидирует «Барселона». 7 игр завершились вничью.

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Рекомендованная ставка: победа «Барселоны», ИТБ1,5 «Барселоны», «обе забьют — нет», победа «Барселоны» с форой -1,5.

Гранада

Матч последнего тура «насриды» могут занести себе в актив. Команда совершила камбэк и отыгралась с 0:3. В гостевой игре с «Альмерией» «Гранада» пропустила три гола в первом тайме. Хет-трик оформил Луис Суарес, а три голевые передачи на счету Ларги Рамазани. «Гранада» сумела забить только во втором тайме. На 65 минуте Брайан Сарагоса реализовал пенальти. Спустя четыре минуты отставание до минимума сократил Рикард Санчес. Счет в матче сравнял Мирто Узуни на 86 минуте. Итоговая ничья 3:3.

В текущем чемпионате у «Гранады» всего одна победа в восьми турах. В первых шести играх команда потерпела пять поражений. Две последние встречи чемпионата завершились вничью. По итогам восьми туров «насриды» занимают предпоследнее место в турнирной таблице с 5 очками. Хуже выступает только «Альмерия» — 3 очка. Разница голов в чемпионате 13:21. «Гранада» пропускает больше всех.

Результаты «Гранады» в пяти играх:

Ла Лига, «Альмерия» — «Гранада» 3:3;

Ла Лига, «Гранада» — «Бетис» 1:1;

Ла Лига, «Лас-Пальмас» — «Гранада» 1:0;

Ла Лига, «Гранада» — «Жирона» 2:4;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Гранада» 5:3.

На официальном уровне у «Гранады» три победы, две ничьи и пять поражений в 10 играх. Разница голов 18:22. В 10 домашних встречах у команды пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 16:13.

Интересные статистические факты по игре «Гранады»:

Самые результативные игроки команды — Лукас Бойе 3+1, Брайан Сарагоса 3+1, Мирто Узуни 3+0, Гонсало Вильяр 0+2, Антони Пуэртас 0+2;

«Гранада» без побед в пяти официальных матчах;

«Гранада» пропускает в 8 играх подряд;

В 6 из 8 матчах команда пропустила более гола;

В 7 из 10 играх забивают обе команды;

«Гранада» пропускает во втором тайме в 4 домашних встречах;

В 5 играх «Гранада» пропускает первой.

В последней игре не сыграл из-за травмы защитник Хесус Вальехо. Футболист не играет с начала сентября.

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Барселона

В последней игре сине-гранатовые набрали три очка в группе Лиги чемпионов. «Барселона» с минимальным счетом 1:0 обыграла «Порту» в гостях. Автором единственного гола стал Ферран Торрес, который в середине первого тайма заменил травмированного Роберта Левандовского. Торрес забил на первой компенсированной минуте к первому тайму. Матч сине-гранатовые завершали в меньшинстве. В компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Гави. Всего каталонцы получили 8 предупреждений, включая желтую карточку главному тренеру команды.

В Ла Лиге у команды дела идут также хорошо. В последнем туре обыграна «Севилья» 1:0. Всего в чемпионате шесть побед и две ничьи. Обе ничьи пришлись на гостевые встречи. Разница голов в чемпионате 19:8. С 20 очками сине-гранатовые на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Реала» всего один балл. «Барселона» забивает больше всех в Ла Лиге.

Результаты «Барселоны» в пяти последних встречах:

Лига чемпионов, «Порту» — «Барселона» 0:1;

Ла Лига, «Барселона» — «Севилья» 1:0;

Ла Лига, «Мальорка» — «Барселона» 2:2;

Ла Лига, «Барселона» — «Сельта» 3:2;

Лига чемпионов, «Барселона» — «Антверпен» 5:0.

На официальном уровне каталонский клуб не проигрывает в 10 играх: восемь побед и две ничьи. Разница голов 25:8. На выезде у сине-гранатовых четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 16:15.

Интересные статические факты по игре «Барселоны»:

Самые результативные игроки команды — Роберт Левандовский 6+3, Жоау Феликс 3+2, Ферран Торрес 4+0, Рафинья 2+2, Илкай Гюндоган 0+4;

«Барселона» не проигрывает в 5 гостевых матчах;

В 7 из 8 гостевых играх Ла Лиги забивают обе команды;

«Барселона» не проигрывает в 10 официальных играх;

В 6 из 7 матчах чемпионата команда забивает более гола;

В 4 очных встречах забивают обе команды;

«Барселона» выиграла 8 из 9 официальных игр;

«Барселона» забивает во втором тайме в 7 встречах чемпионата;

В 7 играх «Барселона» забивает последний гол.

В лазарете команды находятся Педри и Френки де Йонг. Под вопросом участие в матче Роберта Левандовского.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Гранада — Барселона

Гости ожидаемо получили статус фаворита игры. Сине-гранатовые не проигрывают в 10 официальных матчах, одержав 8 побед на этой дистанции. У «Гранада» всего одна победа в чемпионате и та над командой из нижней части турнирной таблицы. Несмотря на четыре очные встречи без поражений в основное время в предстоящей игре «Гранаде» будет сложно набрать очки.

Коэффициенты на матч «Гранада» — «Барселона» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Гранады» — 7,38;

Ничья — 5,51;

Победа «Барселоны» — 1,37;

ТБ2,5 — 1,45;

ТМ2,5 —2,82;

«Обе забьют — да» — 1,69;

«Обе забьют — нет» — 2,18.

У «Гранады» наравне с «Альмерией» самая худшая оборона в чемпионате. Команды пропустили по 21 голу. Забила «Альмерия» 13 мячей. Матчи с участием «Гранады» самые результативные в чемпионате — в среднем 4,3 гола за матч. «Барселона» не пропускает в двух последних встречах. По сравнению с прошлым сезоном команда стала пропускать больше. Учитывая последние встречи сине-гранатовых хозяевам будет сложно забить. Сама «Барселона» не стремится развивать преимущество, когда забивает 1-2 гола. Сине-гранатовые умеют играть на удержание счета. Две последние победы одержаны со счетом 1:0. «Гранаде» команда забьет больше гола, но разгромной победы не будет. Для ставки на игру можно выбрать победу «Барселоны» и количество голов 2-3. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициент 2,67 на этот исход.

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