Где смотреть Арсенал – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 8 октября
В воскресенье, 8 октября, сыграют Арсенал и Манчестер Сити в 8 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити
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