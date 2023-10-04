Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад: прогноз на матч 8 октября 2023, чемпионат Испании

8 октября, в воскресенье, мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Метрополитано» и начнется в 17:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТМ 2,5.

Атлетико

«Атлетико» хорошо смотрится на старте сезона: после семи игр команда Диего Симеоне идет на четвертом месте, отставая по потерянным очкам от лидирующего «Реала» всего на два очка.

Главный успех «Атлетико» на старте сезона — победа в мадридском дерби над «Реалом» 3:1. Причем три очка команда Симеоне взяла абсолютно по делу, полностью переиграв подопечных Карло Анчелотти. Уже к 18-й минуте Альваро Мората и Антуан Гризманн сделали комфортным преимущество своей команды в два мяча, а после перерыва Мората оформил дубль.

Еще один перформанс футболисты «Атлетико» выдали в другом мадридском дерби против «Райо Вальекано» в третьем туре — тогда «полосатые» забили семь безответных мячей.

Пока единственное поражение «Атлетико» потерпел сразу после разгрома «Райо Вальекано», уступив в гостях «Валенсии» 0:3. Тот матч мадридцам явно не удался, особенно первый тайм, когда хозяева поля забили два гола.

Впрочем, после поражения от «Валенсии» «Атлетико» начал победную серию в чемпионате, которая длится три матча. Три очка столичная команда взяла во встречах с «Реалом», «Осасуной» (2:0) и «Кадисом» (3:2).

При этом в последнем туре победа получилась волевой: мадридцы дома уступали 0:2, но смогли забить три мяча и набрать очередные три очка.

В Лиге Чемпионов у «Атлетико» тоже всё идет хорошо: четыре очка после двух туров и первое место в группе.

В стартовом туре «Атлетико» упустил победу в Риме над «Лацио» (1:1), пропустив в компенсированное время от вратаря хозяев Ивана Преведеля.

Во втором туре «Атлетико» на своем обыграл голландский «Фейеноорд» — 3:2. Героями встречи стали те же игроки, что и в матче против «Реала», — Мората оформил дубль, а еще один гол забил Гризманн.

Мората в целом проводит очень хороший сезон, забив уже пять голов в чемпионате и два в Лиге Чемпионов.

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Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» — сосед «Атлетико» по турнирной таблице: команда из Сан-Себастьяна идет на пятом месте и отстает от мадридцев всего на одно очко.

«Реал Сосьедад», который провел сверхуспешный прошлый сезон, занял четвертое место и попал в Лигу Чемпионов, новый чемпионат начал с трех подряд ничьих в матчах против «Жироны» (1:1), «Сельты» (1:1) и «Лас-Пальмаса» (0:0).

Затем последовали веселая победа над «Гранадой» (5:3) и поражение в Мадриде от Реала» 1:2.

После этого баски выдали победную серию в чемпионате из трех матчей. «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» (4:3), «Валенсию» (1:0) и «Атлетик» (3:0).

Так что в плане результатов в последних играх «Реал Сосьедад» очень похож на «Атлетико».

В лиге Чемпионов ситуация тоже идентичная: в первом туре команда Иманоля Альгуасиля поделила очки с миланским «Интером» (1:1), а затем в гостях была сильнее австрийского «РБ Зальцбурга» — 2:0.

Российские болельщики пристально следят за «Реалом Сосьедадом» из-за Арсена Захаряна. Однако пока дела у молодого россиянина в Испании идут не очень: за полтора месяца Арсен сыграл всего 38 минут. Во многом ему помешала болезнь, но в любом случае Захарян пока далек от места в стартовом составе, а в Лиге Чемпионов и вовсе пока не дебютировал.

Пока же лидером «Реал Сосьедада» является японец Такефуса Кубо, который забил пять голов. Еще два игрока — испанцы Микель Ойарсабаль и Андер Барренечеа — забили по три мяча.

Атлетико — Реал Сосьедад: история личных встреч

Матчи в Мадриде между этими командами всегда проходят в очень упорной борьбе. За последние три года гости дважды увозили из столицы Испании ничью.

В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл 2:1 в предпоследнем туре чемпионат Испании и обепечил себе третье место.

Последний раз «Реал Сосьедаду» удалось выиграть в Мадриде ровно десять лет назад благодаря единственному голу легенды своего клуба Хаби Прието.

Атлетико — Реал Сосьедад: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа хозяев поля оценивается в 1.86, ничья — в 3.4, а успех гостей — в 4.69.

Команды находятся в схожей ситуации: обе набрали хорошую форму, имея за спиной длинные победные серии, но при это на неделе провели тяжелые матчи в Лиге Чемпионов.

В такой ситуации должен сказаться опыт мадридцев, которые умеют распределять силы, поэтому можно взять их победу.

Также вряд ли в матче будет забито много мячей, и хорошим вариантом выглядит ставка ТМ 2,5 за 1.72.

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